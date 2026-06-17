Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signal

·0·Iqtisodiyot
Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signal

AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosati nafaqat anʼanaviy moliya bozorlari, balki kriptovalyuta sektori uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda. CoinDesk tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, yaqin kelajakda Bitcoin narxining keskin oshishiga sabab boʻlishi mumkin boʻlgan bir nechta muhim iqtisodiy koʻrsatkichlar va signallar mavjud. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Birinchi va eng muhim omil — bu inflyatsiya darajasining pasayishi. Fed oʻzining foiz stavkalarini pasaytirish haqidagi qarorini bevosita isteʼmol narxlari indeksiga bogʻlagan. Agar inflyatsiya kutilganidan tezroq pasaysa, bu regulyatorni yumshoqroq siyosat yuritishga undaydi. Bunday sharoitda investorlar xatarli aktivlarga, jumladan Bitcoin va boshqa kriptovalyutalarga koʻproq mablagʻ yoʻnaltira boshlaydilar.

Mehnat bozori va likvidlik masalasi

Ikkinchi muhim signal mehnat bozoridagi vaziyat bilan bogʻliq. AQSHda ishsizlik darajasining ortishi yoki ish oʻrinlari yaratish surʼatining pasayishi iqtisodiy oʻsish sekinlashayotganidan dalolat beradi. Bu esa Fedni iqtisodiyotni ragʻbatlantirish uchun foiz stavkalarini tushirishga majbur qiladi. Arzon pullar oqimi odatda Bitcoin kabi cheklangan emissiyaga ega aktivlar qiymatining oshishiga olib keladi.

Uchinchi omil — global likvidlikning kengayishi. Agar Fed obligatsiyalarni sotib olish dasturlarini qayta tiklasa yoki bank tizimiga qoʻshimcha mablagʻlar kiritsa, bu bozorda erkin kapital koʻpayishini anglatadi. Kripto-investorlar uchun bu "buqa" bozorining boshlanishi sifatida qabul qilinadi, chunki ortiqcha likvidlik birinchi navbatda yuqori daromadli texnologik va raqamli aktivlarga oqib keladi.

Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi qonuniy tartibga solinayotgan bir paytda, Bitcoin kursining jahon bozoridagi tebranishlari mahalliy treyderlar strategiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Fed qarorlari ortidan keladigan har qanday oʻzgarish kripto-birjalardagi faollikni oshirishi tayin.

Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bitcoin hozirda makroiqtisodiy omillarga har qachongidan ham koʻproq bogʻlanib qolgan. Fed tomonidan beriladigan har bir ishora raqamli oltin narxini yangi rekord darajalarga olib chiqishi yoki aksincha, vaqtinchalik korreksiyaga sabab boʻlishi mumkin. Investorlar yaqin oylarda eʼlon qilinadigan iqtisodiy hisobotlarni diqqat bilan kuzatib borishlari tavsiya etiladi.

BitcoinFedKriptovalyutaIqtisodiyotInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56MicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaMicroStrategy aksiyalari tushib ketdi: Investorlar Bitcoin sotib olish strategiyasidan xavotirdaBugun, 14:53Hyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiHyperliquid ekotizimida yuksalish: HYPE narxi 80 dollarlik marrani zabt etadimiBugun, 14:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda