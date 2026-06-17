Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signal
AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) tomonidan amalga oshirilayotgan pul-kredit siyosati nafaqat anʼanaviy moliya bozorlari, balki kriptovalyuta sektori uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega boʻlib qolmoqda. CoinDesk tahlilchilarining maʼlumotlariga koʻra, yaqin kelajakda Bitcoin narxining keskin oshishiga sabab boʻlishi mumkin boʻlgan bir nechta muhim iqtisodiy koʻrsatkichlar va signallar mavjud. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Birinchi va eng muhim omil — bu inflyatsiya darajasining pasayishi. Fed oʻzining foiz stavkalarini pasaytirish haqidagi qarorini bevosita isteʼmol narxlari indeksiga bogʻlagan. Agar inflyatsiya kutilganidan tezroq pasaysa, bu regulyatorni yumshoqroq siyosat yuritishga undaydi. Bunday sharoitda investorlar xatarli aktivlarga, jumladan Bitcoin va boshqa kriptovalyutalarga koʻproq mablagʻ yoʻnaltira boshlaydilar.
Mehnat bozori va likvidlik masalasiIkkinchi muhim signal mehnat bozoridagi vaziyat bilan bogʻliq. AQSHda ishsizlik darajasining ortishi yoki ish oʻrinlari yaratish surʼatining pasayishi iqtisodiy oʻsish sekinlashayotganidan dalolat beradi. Bu esa Fedni iqtisodiyotni ragʻbatlantirish uchun foiz stavkalarini tushirishga majbur qiladi. Arzon pullar oqimi odatda Bitcoin kabi cheklangan emissiyaga ega aktivlar qiymatining oshishiga olib keladi.
Uchinchi omil — global likvidlikning kengayishi. Agar Fed obligatsiyalarni sotib olish dasturlarini qayta tiklasa yoki bank tizimiga qoʻshimcha mablagʻlar kiritsa, bu bozorda erkin kapital koʻpayishini anglatadi. Kripto-investorlar uchun bu "buqa" bozorining boshlanishi sifatida qabul qilinadi, chunki ortiqcha likvidlik birinchi navbatda yuqori daromadli texnologik va raqamli aktivlarga oqib keladi.
Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham ushbu global tendensiyalar muhim ahamiyatga ega. Mamlakatimizda kripto-aktivlar aylanmasi qonuniy tartibga solinayotgan bir paytda, Bitcoin kursining jahon bozoridagi tebranishlari mahalliy treyderlar strategiyasiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Fed qarorlari ortidan keladigan har qanday oʻzgarish kripto-birjalardagi faollikni oshirishi tayin.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, Bitcoin hozirda makroiqtisodiy omillarga har qachongidan ham koʻproq bogʻlanib qolgan. Fed tomonidan beriladigan har bir ishora raqamli oltin narxini yangi rekord darajalarga olib chiqishi yoki aksincha, vaqtinchalik korreksiyaga sabab boʻlishi mumkin. Investorlar yaqin oylarda eʼlon qilinadigan iqtisodiy hisobotlarni diqqat bilan kuzatib borishlari tavsiya etiladi.
…