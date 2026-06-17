Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdi

·8·Iqtisodiyot
Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdi

Singapur pul-kredit boshqarmasi (MAS) dunyodagi eng yirik kriptovalyuta platformalaridan biri boʻlgan Bybit birjasini oʻzining Investor Alert List (Investorlar uchun ogohlantirish roʻyxati)ga kiritdi. Ushbu roʻyxat isteʼmolchilarni litsenziyaga ega boʻlmagan yoki faoliyati regulyator tomonidan nazorat qilinmaydigan, biroq foydalanuvchilarda notoʻgʻri tasavvur uygʻotishi mumkin boʻlgan kompaniyalardan ogohlantirish maqsadida yuritiladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Bybit Fintech Limited va uning asosiy brendi chorshanba kuni ushbu roʻyxatdan joy oldi. Garchi MAS ushbu qarorning aniq sabablarini ochiqlamagan boʻlsa-da, regulyatorning qoidalari boʻyicha, ushbu roʻyxatga litsenziyalanmagan holda oʻzini rasmiy ruxsatga ega kabi koʻrsatuvchi yoki investitsiya takliflari davlat tasdigʻidan oʻtmagan subyektlar kiritiladi. Ochiq maʼlumotlarga koʻra, Bybit ayni damda Singapurda litsenziyaga ega emas.

Qizigʻi shundaki, Bybit birjasiga singapurlik tadbirkor Ben Zhou tomonidan asos solingan boʻlsa-da, kompaniya ushbu shahar-davlat hududida rasman faoliyat yuritmaydi. Kompaniyaning rasmiy veb-saytida Singapur "xizmat koʻrsatish cheklangan mamlakatlar" roʻyxatiga kiritilgan, yaʼni ushbu yurisdiksiya foydalanuvchilari platforma xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega emas.

Singapurning kripto-bozordagi qatʼiy pozitsiyasi

Singapur jahon miqyosida kriptovalyutalar va markazlashmagan moliya (DeFi) markazi sifatida tanilgan boʻlsa-da, mamlakat rasmiylari soha ustidan nazoratni kuchaytirib bormoqda. Chainalysis maʼlumotlariga koʻra, Singapur institutsional raqamli aktivlar boʻyicha yetakchi oʻrinlarda tursa-da, chakana savdo va oddiy foydalanuvchilar xavfsizligi masalasida regulyator oʻta talabchan yondashuvni tanlagan.

Cointelegraph nashrining xabar berishicha, MAS soʻnggi oylarda bir qator qatʼiy choralarni amalga oshirdi. May oyida Bsquared Technology kripto-likvidlik provayderining litsenziyasi xavf-xatarlarni boshqarishdagi kamchiliklar va manfaatlar toʻqnashuvi sababli bekor qilingan edi. Shuningdek, regulyator kompaniyani tekshiruv jarayonida notoʻgʻri maʼlumotlar taqdim etganlikda ayblagan.

Bundan tashqari, Singapur huquq-tartibot idoralari 2022-yilda Terra ekotizimining qulashi ortidan inqirozga uchragan Hodlnaut platformasi rahbari Zhu Juntaoga nisbatan firibgarlik ayblovlarini ilgari surgan. Ushbu voqealar Singapur moliya bozorida tartib-intizomni saqlash va investorlar mablagʻlarini himoya qilish ustuvor vazifa ekanligini koʻrsatmoqda.

Bybit platformasining ogohlantirish roʻyxatiga tushishi uning global obroʻsiga taʼsir qilishi mumkin, biroq bu birjaning butunlay taqiqlanganini anglatmaydi. Bu shunchaki mahalliy investorlar uchun ushbu platforma bilan ishlashda davlat kafolati yoʻqligi haqidagi jiddiy signaldir. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham xalqaro birjalarning bunday nufuzli regulyatorlar nazoratiga tushishi kripto-aktivlar bilan ishlashda ehtiyotkorlik zarurligini eslatadi.

BybitSingapurKriptovalyutaMASBlokcheyn
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 16:59Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda