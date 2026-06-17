Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdi
Singapur pul-kredit boshqarmasi (MAS) dunyodagi eng yirik kriptovalyuta platformalaridan biri boʻlgan Bybit birjasini oʻzining Investor Alert List (Investorlar uchun ogohlantirish roʻyxati)ga kiritdi. Ushbu roʻyxat isteʼmolchilarni litsenziyaga ega boʻlmagan yoki faoliyati regulyator tomonidan nazorat qilinmaydigan, biroq foydalanuvchilarda notoʻgʻri tasavvur uygʻotishi mumkin boʻlgan kompaniyalardan ogohlantirish maqsadida yuritiladi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Bybit Fintech Limited va uning asosiy brendi chorshanba kuni ushbu roʻyxatdan joy oldi. Garchi MAS ushbu qarorning aniq sabablarini ochiqlamagan boʻlsa-da, regulyatorning qoidalari boʻyicha, ushbu roʻyxatga litsenziyalanmagan holda oʻzini rasmiy ruxsatga ega kabi koʻrsatuvchi yoki investitsiya takliflari davlat tasdigʻidan oʻtmagan subyektlar kiritiladi. Ochiq maʼlumotlarga koʻra, Bybit ayni damda Singapurda litsenziyaga ega emas.
Qizigʻi shundaki, Bybit birjasiga singapurlik tadbirkor Ben Zhou tomonidan asos solingan boʻlsa-da, kompaniya ushbu shahar-davlat hududida rasman faoliyat yuritmaydi. Kompaniyaning rasmiy veb-saytida Singapur "xizmat koʻrsatish cheklangan mamlakatlar" roʻyxatiga kiritilgan, yaʼni ushbu yurisdiksiya foydalanuvchilari platforma xizmatlaridan foydalanish huquqiga ega emas.
Singapurning kripto-bozordagi qatʼiy pozitsiyasiSingapur jahon miqyosida kriptovalyutalar va markazlashmagan moliya (DeFi) markazi sifatida tanilgan boʻlsa-da, mamlakat rasmiylari soha ustidan nazoratni kuchaytirib bormoqda. Chainalysis maʼlumotlariga koʻra, Singapur institutsional raqamli aktivlar boʻyicha yetakchi oʻrinlarda tursa-da, chakana savdo va oddiy foydalanuvchilar xavfsizligi masalasida regulyator oʻta talabchan yondashuvni tanlagan.
Cointelegraph nashrining xabar berishicha, MAS soʻnggi oylarda bir qator qatʼiy choralarni amalga oshirdi. May oyida Bsquared Technology kripto-likvidlik provayderining litsenziyasi xavf-xatarlarni boshqarishdagi kamchiliklar va manfaatlar toʻqnashuvi sababli bekor qilingan edi. Shuningdek, regulyator kompaniyani tekshiruv jarayonida notoʻgʻri maʼlumotlar taqdim etganlikda ayblagan.
Bundan tashqari, Singapur huquq-tartibot idoralari 2022-yilda Terra ekotizimining qulashi ortidan inqirozga uchragan Hodlnaut platformasi rahbari Zhu Juntaoga nisbatan firibgarlik ayblovlarini ilgari surgan. Ushbu voqealar Singapur moliya bozorida tartib-intizomni saqlash va investorlar mablagʻlarini himoya qilish ustuvor vazifa ekanligini koʻrsatmoqda.
Bybit platformasining ogohlantirish roʻyxatiga tushishi uning global obroʻsiga taʼsir qilishi mumkin, biroq bu birjaning butunlay taqiqlanganini anglatmaydi. Bu shunchaki mahalliy investorlar uchun ushbu platforma bilan ishlashda davlat kafolati yoʻqligi haqidagi jiddiy signaldir. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham xalqaro birjalarning bunday nufuzli regulyatorlar nazoratiga tushishi kripto-aktivlar bilan ishlashda ehtiyotkorlik zarurligini eslatadi.
…