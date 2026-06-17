Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlar

·9·Iqtisodiyot
Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlar

Global moliya tizimida kriptovalyuta bozorining oʻrni tobora mustahkamlanib bormoqda. Bir paytlar faqat texnologik ishqibozlar va spekulyantlar maydoni hisoblangan ushbu sektor endilikda professional investorlar va yirik institutlar eʼtiborini tortadigan yetuk bozorga aylanmoqda. Bu oʻzgarish nafaqat raqamli aktivlar narxida, balki bozor infratuzilmasining takomillashuvida ham yaqqol namoyon boʻlmoqda. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Crypto Long & Short tahliliy maʼlumotlariga koʻra, kripto bozorining yetukligi bir necha asosiy koʻrsatkichlar bilan oʻlchanadi. Bularga likvidlikning ortishi, tartibga soluvchi organlar bilan aloqalarning tizimlashishi va Bitcoin hamda Ethereum kabi aktivlarning anʼanaviy moliya vositalari bilan integratsiyalashuvi kiradi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda ham raqamli aktivlarga boʻlgan qiziqish ortib borayotgan bir paytda, ushbu global tendensiyalarni tushunish mahalliy investorlar uchun juda muhimdir.

Bozor barqarorlashuvi va institutsional oqim

Soʻnggi yillarda Bitcoin nafaqat yuqori daromadli aktiv, balki inflyatsiyadan himoyalanish vositasi sifatida ham koʻrilmoqda. S&P 500 va Nasdaq kabi fond indekslari bilan korrelyatsiyaning oʻzgarishi raqamli valyutalarning mustaqil aktiv sinfi sifatida shakllanayotganini koʻrsatadi. Professional investorlar endilikda qisqa muddatli tebranishlardan koʻra, uzoq muddatli strategik investitsiyalarga koʻproq urgʻu bermoqda.

Shuningdek, bozorning yetukligi uning volatillik darajasi pasayishida ham sezilmoqda. Garchi kriptovalyutalar hali ham anʼanaviy aksiyalarga qaraganda koʻproq tebransa-da, yirik kapitalning kirib kelishi narxlarning keskin sakrashlarini biroz jilovlamoqda. Bu holat professional treyderlar uchun prognoz qilish imkoniyatini oshiradi va xatarlarni boshqarishni osonlashtiradi.

Texnologik va huquqiy infratuzilma

Kripto iqtisodiyotning rivojlanishida blokcheyn texnologiyasining takomillashuvi katta rol oʻynamoqda. Solana va boshqa tezkor tarmoqlarning oʻsishi, tranzaksiyalar tannarxining pasayishi va tezligining ortishi raqamli aktivlardan kundalik moliyaviy amaliyotlarda foydalanish imkonini kengaytirmoqda. Bu esa oʻz navbatida bozorning fundamental qiymatini oshiruvchi omildir.

Huquqiy maydondagi oʻzgarishlar ham diqqatga sazovor. Dunyo boʻylab markaziy banklar va tartibga soluvchi idoralar kriptovalyutalar uchun aniq qoidalar ishlab chiqmoqda. Bu jarayon dastlab cheklovlardek koʻrinsa-da, aslida yirik investitsiya fondlari va banklarning bozorga qoʻrqmasdan kirib kelishi uchun huquqiy zamin yaratadi. Quyidagi omillar bozorning kelajakdagi barqarorligini belgilaydi:

  • Institutsional investorlar uchun yaratilgan xavfsiz saqlash (custody) xizmatlari;
  • Bitcoin-ETF kabi tartibga solingan investitsiya mahsulotlarining ommalashishi;
  • Markaziy banklar tomonidan raqamli valyutalarning (CBDC) joriy etilishi;
  • Kripto birjalardagi shaffoflik va hisobdorlikning ortishi.
Xulosa qilib aytganda, kriptovalyuta bozori oʻzining "yoshlik" davridan oʻtib, jiddiy moliya institutlari darajasiga koʻtarilmoqda. Investorlar uchun bu nafaqat yuqori foyda olish imkoniyati, balki bozor tahliliga yanada professional yondashish zaruriyatini ham anglatadi. Oltin yoki neft kabi anʼanaviy aktivlar bilan bir qatorda, raqamli aktivlar ham zamonaviy investitsiya portfelining ajralmas qismiga aylanib bormoqda.

KriptovalyutaBitcoinInvestitsiyaBlokcheynIqtisodiyot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiSingapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiBugun, 16:38Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15Trace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiTrace Finance transchegaraviy toʻlovlar uchun 32 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 15:12AQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiAQSH Kongressi raqamli dollarga qarshi: CBDC loyihasi 2030-yilgacha taqiqlandiBugun, 14:56
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda