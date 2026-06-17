AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdi
AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) oʻzining navbatdagi yigʻilishida asosiy foiz stavkasini yillik 3,50-3,75 foiz oraligʻida oʻzgarishsiz qoldirishga qaror qildi. Bozor ishtirokchilari tomonidan deyarli bir ovozdan kutilgan ushbu qaror jahon moliya bozorlari uchun muhim signal boʻlib xizmat qiladi. Bu Fed uchun nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy nuqtayi nazardan ham yangi davr boshlanganini anglatadi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Mazkur yigʻilish AQSH markaziy bankining yangi rahbari Kevin Warsh boshchiligida oʻtgan ilk rasmiy tadbir sifatida tarixga kirdi. Oʻtgan oyda Senat tomonidan tasdiqlangan Warsh ushbu lavozimda Jerome Powell oʻrnini egalladi. Endilikda investorlar va tahlilchilar eʼtibori yangi rahbarning matbuot anjumanida beradigan bayonotlariga qaratilgan, chunki u Fed siyosatida sezilarli oʻzgarishlar qilishi kutilmoqda.
Yangi rahbar va kutilayotgan islohotlarKevin Warsh ilgari Fed tomonidan qoʻllaniladigan "forward guidance" (kelajakdagi rejalar haqida oldindan maʼlumot berish) va har choraklik iqtisodiy prognozlar, jumladan, mashhur "dot plot" grafiklarini tanqid qilgan edi. Shu sababli, bozor ishtirokchilari markaziy bankning kommunikatsiya uslubi qanchalik oʻzgarishini diqqat bilan kuzatmoqdalar. Uning yondashuvi moliya olamida shaffoflik va aniqlik darajasini qayta belgilab berishi mumkin.
Soʻnggi oylarda AQSHda inflyatsiya darajasi kutilganidan koʻra barqarorroq boʻlib chiqayotgani va mehnat bozori koʻrsatkichlari yuqoriligicha qolayotgani sababli, foiz stavkalarini pasaytirish haqidagi umidlar soʻnib bormoqda. Aksincha, treyderlar orasida Fedning navbatdagi qadami stavkalarni tushirish emas, balki ularni oshirish boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchaymoqda.
Global iqtisodiyotga taʼsiriFed qarori Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun ham bevosita taʼsirga ega. AQSHda foiz stavkalarining yuqori darajada saqlanib qolishi global miqyosda USD qiymatining mustahkamlanishiga va xalqaro kredit bozorlarida mablagʻ jalb qilish narxining oshishiga olib keladi. Bu esa oʻz navbatida xalqaro savdo va oltin narxlariga ham taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.
Hozirda bozorlar Kevin Warshning har bir soʻzini tahlil qilmoqda. Agar u qatʼiy monetar siyosat tarafdori ekanini tasdiqlasa, bu S&P 500 va Nasdaq kabi fond indekslarida oʻzgaruvchanlikni oshirishi mumkin. Shuningdek, kriptovalyuta bozori, xususan Bitcoin narxi ham AQSH markaziy bankining kelajakdagi rejalari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib qolmoqda.
Xulosa qilib aytganda, Kevin Warsh davridagi ilk qaror kutilganidek ehtiyotkorona boʻldi. Biroq, inflyatsiya bilan kurash hali yakunlanmagani va yangi rahbariyatning strategik qarashlari yaqin oylarda global moliya arxitekturasini qayta shakllantirishi mumkin.
…