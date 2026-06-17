AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdi

·8·Iqtisodiyot
AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdi

AQSH Federal zaxira tizimi (Fed) oʻzining navbatdagi yigʻilishida asosiy foiz stavkasini yillik 3,50-3,75 foiz oraligʻida oʻzgarishsiz qoldirishga qaror qildi. Bozor ishtirokchilari tomonidan deyarli bir ovozdan kutilgan ushbu qaror jahon moliya bozorlari uchun muhim signal boʻlib xizmat qiladi. Bu Fed uchun nafaqat iqtisodiy, balki siyosiy nuqtayi nazardan ham yangi davr boshlanganini anglatadi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Mazkur yigʻilish AQSH markaziy bankining yangi rahbari Kevin Warsh boshchiligida oʻtgan ilk rasmiy tadbir sifatida tarixga kirdi. Oʻtgan oyda Senat tomonidan tasdiqlangan Warsh ushbu lavozimda Jerome Powell oʻrnini egalladi. Endilikda investorlar va tahlilchilar eʼtibori yangi rahbarning matbuot anjumanida beradigan bayonotlariga qaratilgan, chunki u Fed siyosatida sezilarli oʻzgarishlar qilishi kutilmoqda.

Yangi rahbar va kutilayotgan islohotlar

Kevin Warsh ilgari Fed tomonidan qoʻllaniladigan "forward guidance" (kelajakdagi rejalar haqida oldindan maʼlumot berish) va har choraklik iqtisodiy prognozlar, jumladan, mashhur "dot plot" grafiklarini tanqid qilgan edi. Shu sababli, bozor ishtirokchilari markaziy bankning kommunikatsiya uslubi qanchalik oʻzgarishini diqqat bilan kuzatmoqdalar. Uning yondashuvi moliya olamida shaffoflik va aniqlik darajasini qayta belgilab berishi mumkin.

Soʻnggi oylarda AQSHda inflyatsiya darajasi kutilganidan koʻra barqarorroq boʻlib chiqayotgani va mehnat bozori koʻrsatkichlari yuqoriligicha qolayotgani sababli, foiz stavkalarini pasaytirish haqidagi umidlar soʻnib bormoqda. Aksincha, treyderlar orasida Fedning navbatdagi qadami stavkalarni tushirish emas, balki ularni oshirish boʻlishi mumkinligi haqidagi taxminlar kuchaymoqda.

Global iqtisodiyotga taʼsiri

Fed qarori Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan iqtisodiyotlar uchun ham bevosita taʼsirga ega. AQSHda foiz stavkalarining yuqori darajada saqlanib qolishi global miqyosda USD qiymatining mustahkamlanishiga va xalqaro kredit bozorlarida mablagʻ jalb qilish narxining oshishiga olib keladi. Bu esa oʻz navbatida xalqaro savdo va oltin narxlariga ham taʼsir koʻrsatmay qolmaydi.

Hozirda bozorlar Kevin Warshning har bir soʻzini tahlil qilmoqda. Agar u qatʼiy monetar siyosat tarafdori ekanini tasdiqlasa, bu S&P 500 va Nasdaq kabi fond indekslarida oʻzgaruvchanlikni oshirishi mumkin. Shuningdek, kriptovalyuta bozori, xususan Bitcoin narxi ham AQSH markaziy bankining kelajakdagi rejalari bilan chambarchas bogʻliq boʻlib qolmoqda.

Xulosa qilib aytganda, Kevin Warsh davridagi ilk qaror kutilganidek ehtiyotkorona boʻldi. Biroq, inflyatsiya bilan kurash hali yakunlanmagani va yangi rahbariyatning strategik qarashlari yaqin oylarda global moliya arxitekturasini qayta shakllantirishi mumkin.

FedKevin WarshAQSH IqtisodiyotiFoiz StavkalariInflyatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiBugun, 17:57Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarBugun, 16:59Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiSingapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiBugun, 16:38Fed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalFed qarorlari Bitcoin kursiga qanday taʼsir qiladi: Bozor kutayotgan uchta asosiy signalBugun, 15:33Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Kriptovalyuta bozori xavfsizligi: Nima uchun anʼanaviy auditlar oʻgʻriliklarni toʻxtata olmayapti?Bugun, 15:16Kriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiKriptovalyuta bozorida pasayish: Bitcoin Cash yetakchiligida asosiy indekslar pastladiBugun, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda