FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadi
Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) yirik turnirlarda chiptalarni qayta sotish va narxlarni sunʼiy ravishda oshirish bilan bogʻliq muammolarga qarshi kurashish maqsadida Avalanche blokcheyn texnologiyasini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu tashabbus jahon chempionatlari va boshqa nufuzli musobaqalarda chiptalar savdosi shaffofligini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
CoinDesk nashrining xabar berishicha, yangi tizim chiptalarni raqamli aktivlar (NFT) koʻrinishida chiqarishni koʻzda tutadi. Bu esa har bir chiptaning haqiqiyligini tekshirish va uning egasi oʻzgargan taqdirda butun zanjirni kuzatib borish imkonini beradi. Shu tariqa, qora bozordagi chayqovchilarning faoliyatiga chek qoʻyilishi kutilmoqda.
Blokcheyn texnologiyasining afzalliklariAvalanche tarmogʻi oʻzining yuqori tezligi va tranzaksiyalar narxining pastligi bilan ajralib turadi. FIFA uchun bu juda muhim, chunki yirik futbol oʻyinlari vaqtida bir necha soniya ichida oʻn minglab chiptalar sotiladi. Blokcheyn tizimi tizimning haddan tashqari yuklanishini oldini oladi va xaridorlarga xavfsiz muhit taqdim etadi.
Anʼanaviy chipta sotish tizimlarida firibgarlar koʻpincha soxta nusxalarni sotish yoki botlar yordamida barcha chiptalarni soniyalar ichida sotib olish orqali muxlislarga zarar yetkazishadi. Avalanche yechimi esa har bir chiptani unikal identifikator bilan taʼminlaydi, bu esa nusxa koʻchirish imkoniyatini nolga tushiradi.
Muxlislar uchun yangi imkoniyatlarYangi tizim nafaqat xavfsizlikni taʼminlaydi, balki muxlislar uchun qulayliklar ham yaratadi. Masalan, chiptani qayta sotish zarurati tugʻilganda, bu jarayon faqat FIFA tomonidan tasdiqlangan rasmiy platformada va belgilangan narx doirasida amalga oshirilishi mumkin. Bu esa narxlarning asossiz koʻtarilib ketishidan himoya qiladi.
Oʻzbekistonda ham futbol muxlislari soni ortib borayotganini hisobga olsak, xalqaro maydondagi bunday texnologik yangiliklar kelajakda mahalliy chempionatlar va terma jamoa oʻyinlari uchun ham tatbiq etilishi mumkin. Raqamli transformatsiya davrida chiptalarni blokcheyn orqali sotish sport industriyasida yangi standartga aylanishi kutilmoqda.
Hozirda FIFA ushbu tizimni kichikroq miqyosdagi tadbirlarda sinab koʻrmoqda. Agar natijalar ijobiy boʻlsa, Avalanche texnologiyasi kelgusi Jahon chempionati chiptalarini sotishda asosiy vositaga aylanishi mumkin. Bu esa kriptovalyuta va blokcheyn olami uchun ham katta gʻalaba boʻlib, texnologiyaning amaliy hayotdagi foydasini isbotlaydi.
…