FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadi

·16·Iqtisodiyot
FIFA chiptalar savdosida firibgarlikka barham berish uchun Avalanche blokcheynidan foydalanadi

Xalqaro futbol federatsiyasi (FIFA) yirik turnirlarda chiptalarni qayta sotish va narxlarni sunʼiy ravishda oshirish bilan bogʻliq muammolarga qarshi kurashish maqsadida Avalanche blokcheyn texnologiyasini sinovdan oʻtkazishni boshladi. Ushbu tashabbus jahon chempionatlari va boshqa nufuzli musobaqalarda chiptalar savdosi shaffofligini taʼminlashga qaratilgan. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

CoinDesk nashrining xabar berishicha, yangi tizim chiptalarni raqamli aktivlar (NFT) koʻrinishida chiqarishni koʻzda tutadi. Bu esa har bir chiptaning haqiqiyligini tekshirish va uning egasi oʻzgargan taqdirda butun zanjirni kuzatib borish imkonini beradi. Shu tariqa, qora bozordagi chayqovchilarning faoliyatiga chek qoʻyilishi kutilmoqda.

Blokcheyn texnologiyasining afzalliklari

Avalanche tarmogʻi oʻzining yuqori tezligi va tranzaksiyalar narxining pastligi bilan ajralib turadi. FIFA uchun bu juda muhim, chunki yirik futbol oʻyinlari vaqtida bir necha soniya ichida oʻn minglab chiptalar sotiladi. Blokcheyn tizimi tizimning haddan tashqari yuklanishini oldini oladi va xaridorlarga xavfsiz muhit taqdim etadi.

Anʼanaviy chipta sotish tizimlarida firibgarlar koʻpincha soxta nusxalarni sotish yoki botlar yordamida barcha chiptalarni soniyalar ichida sotib olish orqali muxlislarga zarar yetkazishadi. Avalanche yechimi esa har bir chiptani unikal identifikator bilan taʼminlaydi, bu esa nusxa koʻchirish imkoniyatini nolga tushiradi.

Muxlislar uchun yangi imkoniyatlar

Yangi tizim nafaqat xavfsizlikni taʼminlaydi, balki muxlislar uchun qulayliklar ham yaratadi. Masalan, chiptani qayta sotish zarurati tugʻilganda, bu jarayon faqat FIFA tomonidan tasdiqlangan rasmiy platformada va belgilangan narx doirasida amalga oshirilishi mumkin. Bu esa narxlarning asossiz koʻtarilib ketishidan himoya qiladi.

Oʻzbekistonda ham futbol muxlislari soni ortib borayotganini hisobga olsak, xalqaro maydondagi bunday texnologik yangiliklar kelajakda mahalliy chempionatlar va terma jamoa oʻyinlari uchun ham tatbiq etilishi mumkin. Raqamli transformatsiya davrida chiptalarni blokcheyn orqali sotish sport industriyasida yangi standartga aylanishi kutilmoqda.

Hozirda FIFA ushbu tizimni kichikroq miqyosdagi tadbirlarda sinab koʻrmoqda. Agar natijalar ijobiy boʻlsa, Avalanche texnologiyasi kelgusi Jahon chempionati chiptalarini sotishda asosiy vositaga aylanishi mumkin. Bu esa kriptovalyuta va blokcheyn olami uchun ham katta gʻalaba boʻlib, texnologiyaning amaliy hayotdagi foydasini isbotlaydi.

FIFAAvalancheBlokcheynFutbolChiptalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Blockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBlockchain.com an’anaviy aksiyalarni tokenizatsiya qilish koʻlamini kengaytirmoqdaBugun, 20:17Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Kriptovalyuta bozorida rekord darajadagi sotuv: Altcoin mavsumi yakunlandimi?Bugun, 19:33AQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiAQSH Federal zaxira tizimi foiz stavkalarini oʻzgarishsiz qoldirdiKecha, 18:16Kalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKalshi va StarCompliance bashorat bozorlarida insayd tradingga qarshi tizim yaratdiKecha, 17:57Kriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKriptovalyuta bozori shakllanish bosqichida: Professional investorlar uchun yangi imkoniyatlarKecha, 16:59Singapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiSingapur moliyaviy regulyatori Bybit kriptobirjasini ogohlantirish roʻyxatiga kiritdiKecha, 16:38
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda