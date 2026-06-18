Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladi
Kriptovalyutalar asosida kreditlash sohasida yetakchi boʻlgan Ledn platformasi oʻz xizmatlari doirasini kengaytirib, Tether Gold (XAUt) aktivini garov sifatida qabul qila boshlaganini eʼlon qildi. Endilikda investorlar oʻzlarining tokenlashtirilgan oltin aktivlarini sotmasdan turib, ular evaziga qarz mablagʻlarini jalb qilishlari mumkin boʻladi. Bu qadam raqamli aktivlar bozorida anʼanaviy qimmatbaho metallar va blokcheyn texnologiyalari integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ledn maʼlumotlariga koʻra, mijozlar XAUt aktivini garovga qoʻygan holda Tether (USDT) yoki USAt stablecoinlarida kredit olishlari mumkin. Ushbu modelning oʻziga xosligi shundaki, mijozning garovga qoʻygan aktivi uchinchi tomonlarga qayta qarzga berilmaydi yoki boshqa daromad keltiruvchi operatsiyalarga jalb etilmaydi. Kreditlarni istalgan vaqtda, qatʼiy belgilangan oylik toʻlovlarsiz qaytarish imkoniyati mavjud.
Real aktivlarning tokenizatsiyasi va yangi imkoniyatlarSoʻnggi vaqtlarda oltin narxining rekord darajada koʻtarilishi fonida tokenlashtirilgan oltin aktivlariga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, Tether Gold bozor kapitallashuvi qariyb 2,89 milliard dollarga yetgan. Bu kabi aktivlar investorlarga real oltin egaligini saqlab qolgan holda, blokcheyn tarmogʻida tezkor tranzaksiyalarni amalga oshirish va likvidlikka ega boʻlish imkonini beradi.
Token Terminal hisobotiga koʻra, tokenlashtirilgan moliyaviy aktivlarning umumiy qiymati dunyo boʻylab 43 milliard dollardan oshib ketgan. Shundan qariyb 17 foizi aynan xomashyo tovarlari, xususan, oltin hissasiga toʻgʻri keladi. Bu tendensiya anʼanaviy moliya bozori ishtirokchilarining raqamli iqtisodiyotga boʻlgan ishonchi ortayotganidan dalolat beradi.
Yangi xizmat turi Ledn faoliyat yuritadigan aksariyat hududlarda ishga tushirildi. Biroq, tartibga solish bilan bogʻliq cheklovlar tufayli Kanada va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ushbu mahsulotdan foydalanish hozircha imkonsiz. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham global kripto-platformalarning bunday yangiliklari xalqaro bozorlarda aktivlarni diversifikatsiya qilish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, oltin bilan taʼminlangan tokenlar Bitcoin kabi yuqori volatillikka ega aktivlarga nisbatan barqarorroq alternativ hisoblanadi. Oltin narxi joriy yilda sezilarli oʻsishni koʻrsatdi va hatto maʼlum muddat bir unsiya uchun 5,600 dollarlik (token ekvivalentida) koʻrsatkichlardan yuqori koʻtarildi. Hozirda narxlar biroz barqarorlashgan boʻlsa-da, oltin hali ham eng xavfsiz investitsiya vositalaridan biri boʻlib qolmoqda.
…