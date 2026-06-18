Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladi

·6·Iqtisodiyot
Ledn platformasi Tether Gold aktivini kredit garovi sifatida qabul qilishni boshladi

Kriptovalyutalar asosida kreditlash sohasida yetakchi boʻlgan Ledn platformasi oʻz xizmatlari doirasini kengaytirib, Tether Gold (XAUt) aktivini garov sifatida qabul qila boshlaganini eʼlon qildi. Endilikda investorlar oʻzlarining tokenlashtirilgan oltin aktivlarini sotmasdan turib, ular evaziga qarz mablagʻlarini jalb qilishlari mumkin boʻladi. Bu qadam raqamli aktivlar bozorida anʼanaviy qimmatbaho metallar va blokcheyn texnologiyalari integratsiyasini yangi bosqichga olib chiqadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ledn maʼlumotlariga koʻra, mijozlar XAUt aktivini garovga qoʻygan holda Tether (USDT) yoki USAt stablecoinlarida kredit olishlari mumkin. Ushbu modelning oʻziga xosligi shundaki, mijozning garovga qoʻygan aktivi uchinchi tomonlarga qayta qarzga berilmaydi yoki boshqa daromad keltiruvchi operatsiyalarga jalb etilmaydi. Kreditlarni istalgan vaqtda, qatʼiy belgilangan oylik toʻlovlarsiz qaytarish imkoniyati mavjud.

Real aktivlarning tokenizatsiyasi va yangi imkoniyatlar

Soʻnggi vaqtlarda oltin narxining rekord darajada koʻtarilishi fonida tokenlashtirilgan oltin aktivlariga boʻlgan qiziqish ortib bormoqda. CoinMarketCap maʼlumotlariga koʻra, Tether Gold bozor kapitallashuvi qariyb 2,89 milliard dollarga yetgan. Bu kabi aktivlar investorlarga real oltin egaligini saqlab qolgan holda, blokcheyn tarmogʻida tezkor tranzaksiyalarni amalga oshirish va likvidlikka ega boʻlish imkonini beradi.

Token Terminal hisobotiga koʻra, tokenlashtirilgan moliyaviy aktivlarning umumiy qiymati dunyo boʻylab 43 milliard dollardan oshib ketgan. Shundan qariyb 17 foizi aynan xomashyo tovarlari, xususan, oltin hissasiga toʻgʻri keladi. Bu tendensiya anʼanaviy moliya bozori ishtirokchilarining raqamli iqtisodiyotga boʻlgan ishonchi ortayotganidan dalolat beradi.

Yangi xizmat turi Ledn faoliyat yuritadigan aksariyat hududlarda ishga tushirildi. Biroq, tartibga solish bilan bogʻliq cheklovlar tufayli Kanada va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ushbu mahsulotdan foydalanish hozircha imkonsiz. Oʻzbekistonlik investorlar uchun ham global kripto-platformalarning bunday yangiliklari xalqaro bozorlarda aktivlarni diversifikatsiya qilish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, oltin bilan taʼminlangan tokenlar Bitcoin kabi yuqori volatillikka ega aktivlarga nisbatan barqarorroq alternativ hisoblanadi. Oltin narxi joriy yilda sezilarli oʻsishni koʻrsatdi va hatto maʼlum muddat bir unsiya uchun 5,600 dollarlik (token ekvivalentida) koʻrsatkichlardan yuqori koʻtarildi. Hozirda narxlar biroz barqarorlashgan boʻlsa-da, oltin hali ham eng xavfsiz investitsiya vositalaridan biri boʻlib qolmoqda.

LednTether GoldBitcoinKriptovalyutaOltin
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiKriptovalyuta olamiga yangi darvoza: ChatGPT sohadagi murakkabliklarga barham beradimiBugun, 14:38O‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiO‘zbekiston investorlar uchun amaliy muloqot va islohotlar maydoniga aylandiBugun, 13:52Bitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBitcoin strategiyasi: Capital B rekord darajadagi 120 milliard dollarlik mablagʻni jalb qiladiBugun, 13:13G7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaG7 davlatlari Shimoliy Koreyaning kriptovalyuta oʻgʻriliklariga qarshi birlashmoqdaBugun, 12:1919 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:18AQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichAQSH dollari indeksi Bitcoin uchun xavf tugʻdirmoqda: Bozorlarda yangi bosqichBugun, 11:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda