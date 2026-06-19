Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazida
Irlandiya hukumati raqamli aktivlar bilan bogʻliq moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish maqsadida kriptovalyuta sohasida yangi xavfsizlik choralarini joriy etishni rejalashtirmoqda. Rasmiy Dublin pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi qaratilgan xalqaro standartlarni 2027-yilning ikkinchi yarmiga qadar toʻliq tatbiq etishni oʻzining ustuvor vazifasi deb belgiladi. Bu qadam mamlakat moliya tizimini zamonaviy kiber-tahdidlardan himoya qilish yoʻlidagi muhim strategik bosqich sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Irlandiya Moliya vazirligi tomonidan eʼlon qilingan milliy xavf-xatarlarni baholash hisobotiga koʻra, kripto aktivlar jinoiy daromadlarni legallashtirish borasida “juda jiddiy” xavf tugʻdirmoqda. Soʻnggi yetti yil ichida ilk bor oʻtkazilgan ushbu tahlil shuni koʻrsatdiki, raqamli valyutalar yordamida amalga oshirilgan firibgarlik holatlari va noqonuniy pul oʻtkazmalari boʻyicha jinoiy ishlar soni sezilarli darajada oshgan. Jinoiy guruhlar uchun tranzaksiyalarning anonimligi va tezkorligi asosiy jalb qiluvchi omil boʻlib qolmoqda.
Sanksiyalarni chetlab oʻtish va korrupsiya xavfiHisobotda qayd etilishicha, Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar nafaqat anʼanaviy jinoyatlar, balki xalqaro sanksiyalarni chetlab oʻtish uchun ham qulay vositaga aylanishi mumkin. Shuningdek, raqamli aktivlarning soliq intizomiga salbiy taʼsiri va davlat amaldorlarini pora evaziga sotib olishda qoʻllanilishi ehtimoli hukumatni jiddiy tashvishga solmoqda. Ayniqsa, markazlashmagan moliya (DeFi) tizimlarining tartibga solinmagani nazorat organlari uchun qoʻshimcha qiyinchiliklar tugʻdirmoqda.
Hozirgi vaqtda Irlandiyada kripto sanoatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasi Yevropa Ittifoqi yoki AQSHdagi kabi mukammal emas. Vaholanki, mamlakat aholisi orasida raqamli aktivlarga boʻlgan qiziqish yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Irlandiya Markaziy banki maʼlumotlariga koʻra, mamlakat aholisining qariyb 10 foizi kriptovalyutalarga investitsiya kiritgan. Bu koʻrsatkich mintaqadagi boshqa davlatlarga qaraganda ancha yuqori hisoblanadi.
Yirik jarimalar va qatʼiy cheklovlarNazoratning kuchaytirilayotgani amaliy choralarda ham oʻz aksini topmoqda. Masalan, 2025-yil noyabr oyida Irlandiya Markaziy banki Coinbase Europe Limited kompaniyasini pul yuvishga qarshi kurash qoidalarini buzgani uchun 24 million dollar miqdorida jarimaga tortgan edi. Kompaniya tranzaksiyalarni monitoring qilish tizimidagi nosozliklar haqida oʻz vaqtida xabar bermaganlikda ayblangan.
Siyosiy sohada ham cheklovlar oʻrnatilgan. 2022-yildan buyon Irlandiyadagi siyosiy partiyalarga Bitcoin, Ethereum va boshqa anonim tangalar koʻrinishida xayriya mablagʻlarini qabul qilish taqiqlangan. Bu chora saylov jarayonlariga tashqi aralashuv va shaffof boʻlmagan moliyalashtirishning oldini olishga xizmat qiladi.
Yangi qonunchilik tashabbuslari doirasida Irlandiya hukumati quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:
- Kripto xizmat koʻrsatuvchi provayderlar uchun qatʼiy litsenziyalash talablarini joriy etish;
- Mijozlarni identifikatsiya qilish (KYC) jarayonlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish;
- DeFi va boshqa tartibga solinmagan segmentlar ustidan nazorat mexanizmlarini ishlab chiqish;
- Soliq organlarining raqamli aktivlar aylanmasini kuzatish imkoniyatlarini kengaytirish.
Xulosa qilib aytganda, Irlandiya kriptovalyuta bozorini taqiqlash emas, balki uni qonuniy va xavfsiz oʻzanga solish yoʻlidan bormoqda. 2027-yilga qadar amalga oshiriladigan islohotlar mamlakatning xalqaro moliya markazi sifatidagi nufuzini saqlab qolishga va investorlar ishonchini mustahkamlashga qaratilgan.
…