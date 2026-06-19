Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazida

·10·Iqtisodiyot
Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazida

Irlandiya hukumati raqamli aktivlar bilan bogʻliq moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashish maqsadida kriptovalyuta sohasida yangi xavfsizlik choralarini joriy etishni rejalashtirmoqda. Rasmiy Dublin pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi qaratilgan xalqaro standartlarni 2027-yilning ikkinchi yarmiga qadar toʻliq tatbiq etishni oʻzining ustuvor vazifasi deb belgiladi. Bu qadam mamlakat moliya tizimini zamonaviy kiber-tahdidlardan himoya qilish yoʻlidagi muhim strategik bosqich sifatida koʻrilmoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Irlandiya Moliya vazirligi tomonidan eʼlon qilingan milliy xavf-xatarlarni baholash hisobotiga koʻra, kripto aktivlar jinoiy daromadlarni legallashtirish borasida “juda jiddiy” xavf tugʻdirmoqda. Soʻnggi yetti yil ichida ilk bor oʻtkazilgan ushbu tahlil shuni koʻrsatdiki, raqamli valyutalar yordamida amalga oshirilgan firibgarlik holatlari va noqonuniy pul oʻtkazmalari boʻyicha jinoiy ishlar soni sezilarli darajada oshgan. Jinoiy guruhlar uchun tranzaksiyalarning anonimligi va tezkorligi asosiy jalb qiluvchi omil boʻlib qolmoqda.

Sanksiyalarni chetlab oʻtish va korrupsiya xavfi

Hisobotda qayd etilishicha, Bitcoin va boshqa kriptovalyutalar nafaqat anʼanaviy jinoyatlar, balki xalqaro sanksiyalarni chetlab oʻtish uchun ham qulay vositaga aylanishi mumkin. Shuningdek, raqamli aktivlarning soliq intizomiga salbiy taʼsiri va davlat amaldorlarini pora evaziga sotib olishda qoʻllanilishi ehtimoli hukumatni jiddiy tashvishga solmoqda. Ayniqsa, markazlashmagan moliya (DeFi) tizimlarining tartibga solinmagani nazorat organlari uchun qoʻshimcha qiyinchiliklar tugʻdirmoqda.

Hozirgi vaqtda Irlandiyada kripto sanoatini tartibga soluvchi qonunchilik bazasi Yevropa Ittifoqi yoki AQSHdagi kabi mukammal emas. Vaholanki, mamlakat aholisi orasida raqamli aktivlarga boʻlgan qiziqish yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Irlandiya Markaziy banki maʼlumotlariga koʻra, mamlakat aholisining qariyb 10 foizi kriptovalyutalarga investitsiya kiritgan. Bu koʻrsatkich mintaqadagi boshqa davlatlarga qaraganda ancha yuqori hisoblanadi.

Yirik jarimalar va qatʼiy cheklovlar

Nazoratning kuchaytirilayotgani amaliy choralarda ham oʻz aksini topmoqda. Masalan, 2025-yil noyabr oyida Irlandiya Markaziy banki Coinbase Europe Limited kompaniyasini pul yuvishga qarshi kurash qoidalarini buzgani uchun 24 million dollar miqdorida jarimaga tortgan edi. Kompaniya tranzaksiyalarni monitoring qilish tizimidagi nosozliklar haqida oʻz vaqtida xabar bermaganlikda ayblangan.

Siyosiy sohada ham cheklovlar oʻrnatilgan. 2022-yildan buyon Irlandiyadagi siyosiy partiyalarga Bitcoin, Ethereum va boshqa anonim tangalar koʻrinishida xayriya mablagʻlarini qabul qilish taqiqlangan. Bu chora saylov jarayonlariga tashqi aralashuv va shaffof boʻlmagan moliyalashtirishning oldini olishga xizmat qiladi.

Yangi qonunchilik tashabbuslari doirasida Irlandiya hukumati quyidagi yoʻnalishlarga eʼtibor qaratadi:

  • Kripto xizmat koʻrsatuvchi provayderlar uchun qatʼiy litsenziyalash talablarini joriy etish;
  • Mijozlarni identifikatsiya qilish (KYC) jarayonlarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish;
  • DeFi va boshqa tartibga solinmagan segmentlar ustidan nazorat mexanizmlarini ishlab chiqish;
  • Soliq organlarining raqamli aktivlar aylanmasini kuzatish imkoniyatlarini kengaytirish.

Xulosa qilib aytganda, Irlandiya kriptovalyuta bozorini taqiqlash emas, balki uni qonuniy va xavfsiz oʻzanga solish yoʻlidan bormoqda. 2027-yilga qadar amalga oshiriladigan islohotlar mamlakatning xalqaro moliya markazi sifatidagi nufuzini saqlab qolishga va investorlar ishonchini mustahkamlashga qaratilgan.

IrlandiyaKriptovalyutaBitcoinMoliyaXavfsizlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqdaKanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqdaBugun, 20:20Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaEthereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaBugun, 19:56Bitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBugun, 19:55Kripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKripto bozorida huquqiy kurash: CME Group AQSH regulyatorini sudga berdiKecha, 17:57HIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiHIVE kompaniyasi AI infratuzilmasi uchun 220 million dollarlik yirik shartnoma imzoladiKecha, 17:55Bitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiBitcoin sikllari: Moliyaviy maslahatchilar uchun kriptovalyuta bozorida savdo qilish strategiyasiKecha, 15:15
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda