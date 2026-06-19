1 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi

·15·Iqtisodiyot
1 iyuldan yagona QR-kodning yo‘qligi uchun yirik jarimalar qo‘llaniladi

O‘zbekiston naqd pulsiz to‘lovlar tizimini raqamlashtirish va shaffoflikni ta’minlash yo‘lida navbatdagi qat’iy qadamni tashlamoqda. 2026 yil 1 iyuldan boshlab mamlakatdagi savdo va xizmat ko‘rsatish sohasida faoliyat yurituvchi barcha yuridik shaxslar uchun to‘lovlarni qabul qilishda yagona QR-koddan (universal matritsali shtrix-kod) foydalanish majburiy etib belgilandi.

Shu paytgacha amal qilib kelgan ixtiyoriy o‘tish rejimi yakunlanib, o‘rnini qat’iy ma’muriy javobgarlik egallaydi.

Yangi tartib: Talablar va sanksiyalar

Belgilangan muddatgacha yangi tizimni joriy qilmagan tadbirkorlik subyektlariga nisbatan qonunchilikda jiddiy choralar ko‘zda tutilgan. Vaziyatning huquqiy jihatlari quyidagi jadvalda aks ettirilgan:

Ko‘rsatkich / Mezon

Yangi tizim talablari va oqibatlari

Amal qilish muddati

2026 yil 1 iyuldan boshlab to‘liq kuchga kiradi

Qamrovi

Naqd pulsiz (elektron) to‘lovlarni qabul qiladigan barcha savdo va xizmat ko‘rsatish shoxobchalari

Qoidabuzarlik maqomi

Yagona QR-kodning mavjud emasligi savdo va xizmat ko‘rsatish qoidalarini buzish sifatida kvalifikatsiya qilinadi

Javobgarlik turi

Ma’muriy javobgarlik to‘g‘risidagi kodeksga asosan yirik miqdordagi pul jarimalari

Bu tizim tadbirkor va iste’molchiga nima beradi?

Markaziy bank tomonidan tasdiqlangan qoidalarga ko‘ra, yagona QR-kod tizimi barcha to‘lov tizimlari va banklarni yagona tarmoqqa birlashtiradi. Bu esa jarayonni ancha osonlashtiradi:

  • Xaridorlar uchun qulaylik: Iste’molchi peshtaxtada turgan bittagina QR-kodni o‘ziga qulay bo‘lgan istalgan bank yoki to‘lov tashkilotining (Masalan: Click, Payme, Uzum va h.k.) mobil ilovasi orqali skanerlab, to‘lovni soniyalarda amalga oshira oladi. Peshtaxtalarni o‘nlab turli kompaniyalarning QR-kodlari bilan to‘ldirishga hojat qolmaydi.

  • Statik va dinamik kodlar: Tadbirkorlar ham doimiy (statik), ham har bir xarid uchun alohida shakllanadigan (dinamik) QR-kodlardan foydalanishlari mumkin bo‘ladi.

Iqtisodiy tahlilchilarning sharhi:

Mazkur islohot mamlakatda "yashirin iqtisodiyot" ulushini sezilarli darajada qisqartirish, pul aylanmasini to‘liq legallashtirish va moliyaviy xizmatlarni standartlashtirishga qaratilgan. Elektron to‘lovlarni qabul qilish tizimini birxillashtirish orqali chakana savdodagi byurokratik va texnik to‘siqlar kamayadi. Belgilangan muddatga oz vaqt qolganini inobatga olib, barcha yuridik shaxslar o‘zlariga xizmat ko‘rsatuvchi tijorat banklari bilan bog‘lanib, yagona QR-kodlarini sozlab olishlari tavsiya etiladi.

O'zbekistonClickPaymeUzum
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi22 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:0522 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda22 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqdaBugun, 11:31Irlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaIrlandiya kriptovalyuta sohasida nazoratni kuchaytirmoqda: Moliyaviy xatarlar diqqat markazidaBugun, 01:40Kanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqdaKanadada yangi davr: Wealthsimple va Kalshi hamkorligida prognozlar bozori ishga tushmoqdaBugun, 01:20Ethereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaEthereum Foundation tarkibida kadrlar inqirozi: Rahbariyat aʼzolari ketma-ket tark etmoqdaBugun, 00:56Bitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBitcoin sunʼiy intellekt aksiyalariga nisbatan arzonlashdi: Fed qarori bozorni hushyor qildiBugun, 00:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
22 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda