Hujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladi

·23·Iqtisodiyot
Hujjatsiz yerlar uchun avval hisoblangan uch karra soliq qayta ko‘rib chiqiladi

O‘zbekistonda jismoniy shaxslarga yer uchastkasidan hujjatsiz foydalanganlik uchun 2020 yil 1 yanvardan 2024 yil 1 iyungacha uch karra miqdorda hisoblangan yer solig‘i bekor qilindi. Bu tartib 2026 yil 15 iyunda qabul qilingan O‘RQ-1153-sonli qonun asosida joriy etildi.

Soliq organlari mazkur davr uchun oshirilgan stavkada hisoblangan summalarni avtomatik ravishda qayta ko‘rib chiqadi. Agar fuqaro soliqni avval to‘lab bo‘lgan bo‘lsa, ortiqcha mablag‘ boshqa soliq qarziga yo‘naltirilishi mumkin. Qarzdorlik bo‘lmasa, pul keyingi to‘lovlarga o‘tkaziladi yoki ariza asosida qaytarib beriladi.

Yangi qoida faqat 2020 yil 1 yanvardan 2024 yil 1 iyungacha bo‘lgan davrga taalluqli. 2024 yil 1 iyundan keyin hujjatsiz foydalanilgan yerlar uchun uch karra soliq hisoblash amaldagi tartib bo‘yicha davom etadi.

Qonun bilan hujjatsiz yer uchastkalari va ulardagi binolarga bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish jarayoniga ham o‘zgartishlar kiritildi. Endi ayrim bir martalik to‘lovlarni bo‘lib-bo‘lib to‘lash mumkin. Shuningdek, yer va mol-mulk solig‘idan qarz bazaviy hisoblash miqdorining 30 baravaridan oshmasa, bu holat huquqni rasmiylashtirish jarayonini to‘xtatmaydi.

Qonun ko‘chmas mulkka bo‘lgan huquqlarni e’tirof etish ishlarini tezlashtirish va fuqarolarga to‘sqinlik qilayotgan ayrim talablarni yumshatishga qaratilgan.

O‘zbekistonYer solig‘iSoliq qo‘mitasiHujjatsiz yerlarKo‘chmas mulkO‘RQ-1153
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

24 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 16:05Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Namanganda go‘sht yetishtirish hajmi va sifati oshmoqda (video)Bugun, 13:00O‘zbekiston importi to‘rt oyda 26,7 foizga oshdiO‘zbekiston importi to‘rt oyda 26,7 foizga oshdiBugun, 12:1124 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda24 iyun kuni dollar kursi oshishi kutilmoqdaBugun, 10:34Nizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildiNizomiy universiteti kampusi 886,6 mlrd so‘mga savdoga qo‘yildiKecha, 17:1123 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi23 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 16:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
25 may oltin quymalarning sotuv narxlari eʼlon qilindi
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
19 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
8 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Metan narxi 1 iyundan yana oshdi...
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
Bitcoin narxi 62,000 dollardan pastga tushdi va Zcash tarmogʻida nosozlik
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
3 iyun kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda