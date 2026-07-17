Huawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdi
Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining yangi avlod buklama smartfonlari bilan bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtardi. Kompaniyaning Pura X va Pura X Max modellari sotuv koʻrsatkichlari boʻyicha ishlab chiqaruvchining dastlabki prognozlarini sezilarli darajada ortda qoldirib, brendning ushbu segmentdagi yetakchiligini mustahkamlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Digital Chat Station insayderi tomonidan taqdim etilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda Huawei Pura X modelidan 1,54 million dona, uning kattaroq versiyasi boʻlgan Pura X Max modelidan esa taxminan 580 000 dona sotilgan. Bu koʻrsatkichlar Apple kompaniyasining iPhone Fold loyihasi hali rasman taqdim etilmagan bir paytda, Huawei uchun buklama qurilmalar bozorida katta ustunlik taqdim etmoqda.
Premium segmentga boʻlgan yuqori qiziqishTahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, isteʼmolchilar nafaqat standart modellarga, balki qurilmalarning eng qimmat talqinlariga ham katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Pura X Max modelining Collector's Edition deb nomlangan maxsus nashri umumiy sotuvlarning salmoqli qismini — qariyb 198 500 donani tashkil etgan. Bu holat foydalanuvchilar yuqori narxga qaramay, innovatsion dizayn va eksklyuzivlik uchun pul toʻlashga tayyor ekanligini tasdiqlaydi.
Taʼkidlash joizki, Pura X Max sotuvga chiqqan birinchi oyning oʻzidayoq 343 700 dona sotilib, Huawei tarixidagi barcha avvalgi buklama smartfonlarning rekordini yangilagan edi. Oʻzbekiston bozorida ham Huawei qurilmalariga boʻlgan qiziqish anʼanaviy ravishda yuqori boʻlib, bu kabi innovatsion form-faktorlar texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortishi shubhasiz.
Kelajak rejalari va yangi modellarMuvaffaqiyatli startdan ruhlangan Huawei rahbariyati ushbu yoʻnalishni yanada rivojlantirishni maqsad qilgan. Maʼlum qilinishicha, 2025-yilda Huawei Pura X va Pura X Max modellarining yangilangan, yanada takomillashtirilgan versiyalari taqdim etiladi. Bu esa kompaniyaning Samsung va boshqa raqobatchilar bilan kurashda oʻz pozitsiyasini yanada mustahkamlash niyatida ekanligidan dalolat beradi.
Hozirgi vaqtda buklama smartfonlar bozori jadal oʻsib bormoqda va Huawei ushbu poygada oʻzining xususiy operatsion tizimi hamda apparat taʼminoti yechimlari bilan ajralib turibdi. iPhone Fold haqidagi mish-mishlar davom etayotgan bir paytda, Xitoy brendi allaqachon millionlab foydalanuvchilar ishonchini qozonishga ulgurdi.
ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Pura X seriyasining muvaffaqiyati smartfonlar sanoatida yangi dizayn yechimlariga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatadi. Kelgusi yillarda buklama ekranli qurilmalar odatiy monoblok smartfonlarning asosiy raqobatchisiga aylanishi kutilmoqda.
…