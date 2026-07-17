Huawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdi

·33·Texno
Huawei buklama smartfonlar bozorida rekord oʻrnatdi: Pura X seriyasi kutilganidan oʻzib ketdi

Xitoyning texnologik giganti Huawei oʻzining yangi avlod buklama smartfonlari bilan bozorda haqiqiy shov-shuv koʻtardi. Kompaniyaning Pura X va Pura X Max modellari sotuv koʻrsatkichlari boʻyicha ishlab chiqaruvchining dastlabki prognozlarini sezilarli darajada ortda qoldirib, brendning ushbu segmentdagi yetakchiligini mustahkamlamoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Digital Chat Station insayderi tomonidan taqdim etilgan soʻnggi maʼlumotlarga koʻra, ayni paytda Huawei Pura X modelidan 1,54 million dona, uning kattaroq versiyasi boʻlgan Pura X Max modelidan esa taxminan 580 000 dona sotilgan. Bu koʻrsatkichlar Apple kompaniyasining iPhone Fold loyihasi hali rasman taqdim etilmagan bir paytda, Huawei uchun buklama qurilmalar bozorida katta ustunlik taqdim etmoqda.

Premium segmentga boʻlgan yuqori qiziqish

Tahlillar shuni koʻrsatmoqdaki, isteʼmolchilar nafaqat standart modellarga, balki qurilmalarning eng qimmat talqinlariga ham katta qiziqish bildirmoqda. Xususan, Pura X Max modelining Collector's Edition deb nomlangan maxsus nashri umumiy sotuvlarning salmoqli qismini — qariyb 198 500 donani tashkil etgan. Bu holat foydalanuvchilar yuqori narxga qaramay, innovatsion dizayn va eksklyuzivlik uchun pul toʻlashga tayyor ekanligini tasdiqlaydi.

Taʼkidlash joizki, Pura X Max sotuvga chiqqan birinchi oyning oʻzidayoq 343 700 dona sotilib, Huawei tarixidagi barcha avvalgi buklama smartfonlarning rekordini yangilagan edi. Oʻzbekiston bozorida ham Huawei qurilmalariga boʻlgan qiziqish anʼanaviy ravishda yuqori boʻlib, bu kabi innovatsion form-faktorlar texnologiya ixlosmandlari eʼtiborini tortishi shubhasiz.

Kelajak rejalari va yangi modellar

Muvaffaqiyatli startdan ruhlangan Huawei rahbariyati ushbu yoʻnalishni yanada rivojlantirishni maqsad qilgan. Maʼlum qilinishicha, 2025-yilda Huawei Pura X va Pura X Max modellarining yangilangan, yanada takomillashtirilgan versiyalari taqdim etiladi. Bu esa kompaniyaning Samsung va boshqa raqobatchilar bilan kurashda oʻz pozitsiyasini yanada mustahkamlash niyatida ekanligidan dalolat beradi.

Hozirgi vaqtda buklama smartfonlar bozori jadal oʻsib bormoqda va Huawei ushbu poygada oʻzining xususiy operatsion tizimi hamda apparat taʼminoti yechimlari bilan ajralib turibdi. iPhone Fold haqidagi mish-mishlar davom etayotgan bir paytda, Xitoy brendi allaqachon millionlab foydalanuvchilar ishonchini qozonishga ulgurdi.

ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, Pura X seriyasining muvaffaqiyati smartfonlar sanoatida yangi dizayn yechimlariga boʻlgan talab ortib borayotganini koʻrsatadi. Kelgusi yillarda buklama ekranli qurilmalar odatiy monoblok smartfonlarning asosiy raqobatchisiga aylanishi kutilmoqda.

HuaweiSmartfonTexnologiyaPura XBuklama Smartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Huawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiHuawei sunʼiy intellekt uchun Atlas 950 SuperPoD superkompyuterini taqdim etdiBugun, 17:56Geely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikGeely dunyodagi ilk 16-v-1 elektr uzatmasini taqdim etdi: Rekord darajadagi samaradorlikBugun, 17:28Sunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiSunʼiy intellekt bozorida yangi davr: General Compute 400 million dollar investitsiya oldiBugun, 17:24Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Akrobatik harakatlari bilan hayratga solgan robot taqdim etildi (video)Bugun, 16:52Yolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaYolg‘iz insonlar uchun mo‘ljallangan gumanoid robotlar sotuvga tayyorlanmoqdaBugun, 16:27Nokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiNokia 300 4G Power Bank: 44 kunlik quvvat va smartfonlarni zaryadlash imkoniyatiBugun, 15:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi