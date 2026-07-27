Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdi
Braziliya futbolining yulduzi Neymar o‘zining qadimgi klubi Santos safida Shapekoense jamoasiga qarshi kechgan dramatik o‘yindan so‘ng tarqalgan shov-shuvli xabarlarga keskin munosabat bildirdi. Ikki gol urib, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qolgan tajribali hujumchi tanaffuz vaqtida yosh jamoadoshlarini haqorat qilgani haqidagi iddaolarni mutlaqo yolg‘on deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, Santos o‘z uyida Shapekoense bilan 2:2 hisobida durang o‘ynagan bahsda Neymar maydonda o‘zining yetakchilik fazilatlarini namoyish etib, ikkita gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi. Biroq o‘yindan keyin matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda jamoaning ichki muhitida tanglik yuzaga kelgani haqida xabarlar tarqaldi. Unda hujumchi kiyim almashtirish xonasida yosh o‘yinchilar Gabriel Bontempo va Joao Ananiasni qattiq haqorat qilgani daʼvo qilingandi.
Neymarning ijtimoiy tarmoqdagi munosabatiMazkur asossiz mish-mishlarga barham berish maqsadida braziliyalik futbolchi darhol Instagram sahifasi orqali murojaat yo‘lladi. U tarqalgan maʼlumotlarni «to‘liq yolg‘on» deb atab, bunday qasddan tarqatilayotgan bo‘htonlarga chidamasligini ochiq-oydin aytdi.
«Men yosh o‘yinchilarga baqirganim yoki ularni ranjitganim haqidagi xabarlarni ko‘rdim — bu mutlaqo yolg‘on. Bunday narrativni tarqatayotganlardan iltimos qilaman, bas qiling. Yolg‘on gapirmang», — deya taʼkidladi sobiq Barselona va PSJ hujumchisi o‘z murojaatida.
Tajribali futbolchilarning masʼuliyatiNeymar shuningdek, kiyim almashtirish xonasidagi muhit futbol darajasida tabiiy ekanligini, biroq hech qanday shaxsiy tazyiq bo‘lmaganini tushuntirdi. U jamoaning boshqa yetakchi futbolchilari ham umumiy natija uchun o‘z fikrlarini bildirishganini urg‘uladi.
«Xonada bo‘lgan istalgan kishidan so‘rang. Biz butun jamoadan talab qildik. Lukas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa va men — hammimiz gapirdik. Biz raqobatbardoshmiz va g‘alaba qozonishni istaymiz. Ammo hech kim yosh o‘yinchilarga yopishib olgani yo‘q. Men buni qabul qilmayman», — deya qo‘shimcha qildi 34 yoshli futbolchi.
Maqolada qayd etilishicha, professional jamoalarda g‘alaba qozonish uchun bir-biridan talab qilish va tanqidiy muhokamalar bo‘lishi odatiy hol. Neymar internetda tarqatilayotgan bunday g‘arazli xabarlarga nisbatan bundan buyon jim turmasligini va adolatsizlikka chidamasligini qatʼiy taʼkidlab o‘tdi.
…