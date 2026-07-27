Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdi

·25·Sport
Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdi

Braziliya futbolining yulduzi Neymar o‘zining qadimgi klubi Santos safida Shapekoense jamoasiga qarshi kechgan dramatik o‘yindan so‘ng tarqalgan shov-shuvli xabarlarga keskin munosabat bildirdi. Ikki gol urib, jamoasini mag‘lubiyatdan qutqarib qolgan tajribali hujumchi tanaffuz vaqtida yosh jamoadoshlarini haqorat qilgani haqidagi iddaolarni mutlaqo yolg‘on deb atadi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Ixbt.com maʼlumotiga ko‘ra, Santos o‘z uyida Shapekoense bilan 2:2 hisobida durang o‘ynagan bahsda Neymar maydonda o‘zining yetakchilik fazilatlarini namoyish etib, ikkita gol kiritishga muvaffaq bo‘ldi. Biroq o‘yindan keyin matbuotda va ijtimoiy tarmoqlarda jamoaning ichki muhitida tanglik yuzaga kelgani haqida xabarlar tarqaldi. Unda hujumchi kiyim almashtirish xonasida yosh o‘yinchilar Gabriel Bontempo va Joao Ananiasni qattiq haqorat qilgani daʼvo qilingandi.

Neymarning ijtimoiy tarmoqdagi munosabati

Mazkur asossiz mish-mishlarga barham berish maqsadida braziliyalik futbolchi darhol Instagram sahifasi orqali murojaat yo‘lladi. U tarqalgan maʼlumotlarni «to‘liq yolg‘on» deb atab, bunday qasddan tarqatilayotgan bo‘htonlarga chidamasligini ochiq-oydin aytdi.

«Men yosh o‘yinchilarga baqirganim yoki ularni ranjitganim haqidagi xabarlarni ko‘rdim — bu mutlaqo yolg‘on. Bunday narrativni tarqatayotganlardan iltimos qilaman, bas qiling. Yolg‘on gapirmang», — deya taʼkidladi sobiq Barselona va PSJ hujumchisi o‘z murojaatida.

Tajribali futbolchilarning masʼuliyati

Neymar shuningdek, kiyim almashtirish xonasidagi muhit futbol darajasida tabiiy ekanligini, biroq hech qanday shaxsiy tazyiq bo‘lmaganini tushuntirdi. U jamoaning boshqa yetakchi futbolchilari ham umumiy natija uchun o‘z fikrlarini bildirishganini urg‘uladi.

«Xonada bo‘lgan istalgan kishidan so‘rang. Biz butun jamoadan talab qildik. Lukas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa va men — hammimiz gapirdik. Biz raqobatbardoshmiz va g‘alaba qozonishni istaymiz. Ammo hech kim yosh o‘yinchilarga yopishib olgani yo‘q. Men buni qabul qilmayman», — deya qo‘shimcha qildi 34 yoshli futbolchi.

Maqolada qayd etilishicha, professional jamoalarda g‘alaba qozonish uchun bir-biridan talab qilish va tanqidiy muhokamalar bo‘lishi odatiy hol. Neymar internetda tarqatilayotgan bunday g‘arazli xabarlarga nisbatan bundan buyon jim turmasligini va adolatsizlikka chidamasligini qatʼiy taʼkidlab o‘tdi.

NeymarSantosShapekoenseFutbolBraziliya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi