«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...
«Manchester Siti» yangi bosh murabbiy Enso Mareska boshchiligida mavsumga tayyorgarlikning eng muhim bosqichini boshlamoqda. Jamoa seshanba kuni Gonkong va Janubiy Koreya bo‘ylab o‘tkaziladigan yozgi turnega jo‘nab ketadi. JCH-2026dan so‘ng bir qator yetakchilar dam olayotganiga qaramay, «shaharliklar» Osiyoga kutilganidan ancha kuchli va yulduzli tarkib bilan yo‘l olmoqda.
Tarkibda hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham bo‘lishi va yangi murabbiy ishonchini qozonish uchun maydonga tushishi kutilmoqda.
Osiyo turnesi va rasmiy o‘yinlar jadvali
Mareska shogirdlari Osiyoda uchta o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi, so‘ng Angliyada yangi mavsumning rasmiy bahslariga kirishadi.
Sana
Musobaqa / Raqib
O‘tkazilish joyi
1 avgust
«Inter» (Italiya)
Gonkong
5 avgust
K-Liga yulduzlari termasi
Seul (Janubiy Koreya)
9 avgust
«Atletiko Madrid» (Ispaniya)
Seul (Janubiy Koreya)
16 avgust
«Arsenal» (Angliya Superkubogi)
Kardiff (Uels)
23 avgust
«Bornmut» (APL 1-turi)
Bornmut
Kimlar Osiyoga uchishadi va kimlar dam olmoqda?
Jahon chempionatida chorak final va undan uzoqroqqa borgan futbolchilarga (Erling Xoland, Rodri, Rayan Sherki, Elliot Anderson va Angliya terma jamoasi a’zolari) qo‘shimcha hordiq berildi. Ular jamoaga 16 avgustdagi Superkubok bahsidan 3-4 kun oldin qo‘shilishadi.
Osiyo safarida ishtirok etadigan asosiy tarkib yulduzlari:
Himoya va darvoza: Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Yoshko Gvardiol, Abduqodir Husanov, Rayan Ayt-Nuri, Riko Lyuis.
Yarim himoya va hujum: Fil Foden, Antuan Semeno, Mateus Nunesh, Tijani Reynders, Umar Marmush, Niko Gonsales, Savio.
Imkoniyat kutayotganlar: Kalvin Fillips va jarohatdan forig‘ bo‘layotgan Jek Grilish.
Ugo Viananing bosh og‘rig‘i: Rodri «Real»ga o‘tadimi?
Jamoa Osiyoda o‘yinlar o‘tkazayotgan bir paytda, sport direktori Ugo Viana Manchester va Madrid ofislari o‘rtasida og‘ir muzokaralarni olib boradi.
Markaziy drama:
«Real Madrid» Rodrini o‘z safiga qo‘shib olishga jiddiy kirishgan va futbolchining o‘zi ham «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tish istagini yashirmayapti. «Siti» uni olib qolishga urinmoqda, ammo ehtimoliy transferga tayyorgarlik sifatida markazga yangi nomzodlarni ham izlamoqda. Bundan tashqari, klub yangi vinger va o‘ng qanot himoyachisi qidirmoqda.
Ikkinchi tomondan, darvozabon Jeyms Traffordning «Lids Yunayted»ga transferi deyarli hal bo‘lgan. Donnarumma esa jamoaning mutlaq 1-raqamili darvozaboni sifatida mavsumni boshlaydi.
Mareskaning «maxsus loyihalari»: Foden, Grilish va Fillips
Italiyalik mutaxassis matbuot anjumanida ba’zi futbolchilarning kelajagi va holatiga alohida to‘xtalib o‘tdi:
Fil Fodenni tiklash: JCH-2026ga bormagan Foden Mareskaning asosiy nishonida.
«Mening burchim — Filni o‘zimiz biladigan, eng muhimi, ko‘rishni istaydigan darajasiga qaytarish. U yaxshi kayfiyatda bo‘lsa, biz ko‘p o‘yinlarni yutamiz», — dedi Enso.
Jek Grilishga ishonch: Fevral oyida oyog‘idan jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan Grilish safarga olib ketilishi kutilmoqda. Murabbiy u bilan munosabatlari a’lo darajada ekanini ta’kidladi.
Kalvin Fillipsga so‘nggi imkoniyat: «Vest Xem», «Ipsvich» va «Sheffild»dagi muvaffaqiyatsiz ijaralardan so‘ng, Mareska Fillipsga o‘z potensialini ko‘rsatish uchun yana bir oxirgi imkoniyatni bermoqda.
Ushbu eksklyuziv sport tahlilini do‘stlaringizga yuboring!
«Manchester Siti»dagi yangi davr va Abduqodir Husanovning Osiyo turnesidagi ishtiroki barcha o‘zbek muxlislari e’tibor markazida bo‘ladi.
Ushbu qaynok yangilikni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
…