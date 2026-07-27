«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...

·63·Sport
«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...

«Manchester Siti» yangi bosh murabbiy Enso Mareska boshchiligida mavsumga tayyorgarlikning eng muhim bosqichini boshlamoqda. Jamoa seshanba kuni Gonkong va Janubiy Koreya bo‘ylab o‘tkaziladigan yozgi turnega jo‘nab ketadi. JCH-2026dan so‘ng bir qator yetakchilar dam olayotganiga qaramay, «shaharliklar» Osiyoga kutilganidan ancha kuchli va yulduzli tarkib bilan yo‘l olmoqda.

Tarkibda hamyurtimiz Abduqodir Husanov ham bo‘lishi va yangi murabbiy ishonchini qozonish uchun maydonga tushishi kutilmoqda.

Osiyo turnesi va rasmiy o‘yinlar jadvali

Mareska shogirdlari Osiyoda uchta o‘rtoqlik uchrashuvida maydonga tushadi, so‘ng Angliyada yangi mavsumning rasmiy bahslariga kirishadi.

Sana

Musobaqa / Raqib

O‘tkazilish joyi

1 avgust

«Inter» (Italiya)

Gonkong

5 avgust

K-Liga yulduzlari termasi

Seul (Janubiy Koreya)

9 avgust

«Atletiko Madrid» (Ispaniya)

Seul (Janubiy Koreya)

16 avgust

«Arsenal» (Angliya Superkubogi)

Kardiff (Uels)

23 avgust

«Bornmut» (APL 1-turi)

Bornmut

Kimlar Osiyoga uchishadi va kimlar dam olmoqda?

Jahon chempionatida chorak final va undan uzoqroqqa borgan futbolchilarga (Erling Xoland, Rodri, Rayan Sherki, Elliot Anderson va Angliya terma jamoasi a’zolari) qo‘shimcha hordiq berildi. Ular jamoaga 16 avgustdagi Superkubok bahsidan 3-4 kun oldin qo‘shilishadi.

Osiyo safarida ishtirok etadigan asosiy tarkib yulduzlari:

  • Himoya va darvoza: Janluiji Donnarumma, Ruben Diash, Yoshko Gvardiol, Abduqodir Husanov, Rayan Ayt-Nuri, Riko Lyuis.

  • Yarim himoya va hujum: Fil Foden, Antuan Semeno, Mateus Nunesh, Tijani Reynders, Umar Marmush, Niko Gonsales, Savio.

  • Imkoniyat kutayotganlar: Kalvin Fillips va jarohatdan forig‘ bo‘layotgan Jek Grilish.

Ugo Viananing bosh og‘rig‘i: Rodri «Real»ga o‘tadimi?

Jamoa Osiyoda o‘yinlar o‘tkazayotgan bir paytda, sport direktori Ugo Viana Manchester va Madrid ofislari o‘rtasida og‘ir muzokaralarni olib boradi.

Markaziy drama:

«Real Madrid» Rodrini o‘z safiga qo‘shib olishga jiddiy kirishgan va futbolchining o‘zi ham «Santyago Bernabeu»ga ko‘chib o‘tish istagini yashirmayapti. «Siti» uni olib qolishga urinmoqda, ammo ehtimoliy transferga tayyorgarlik sifatida markazga yangi nomzodlarni ham izlamoqda. Bundan tashqari, klub yangi vinger va o‘ng qanot himoyachisi qidirmoqda.

Ikkinchi tomondan, darvozabon Jeyms Traffordning «Lids Yunayted»ga transferi deyarli hal bo‘lgan. Donnarumma esa jamoaning mutlaq 1-raqamili darvozaboni sifatida mavsumni boshlaydi.

Mareskaning «maxsus loyihalari»: Foden, Grilish va Fillips

Italiyalik mutaxassis matbuot anjumanida ba’zi futbolchilarning kelajagi va holatiga alohida to‘xtalib o‘tdi:

  • Fil Fodenni tiklash: JCH-2026ga bormagan Foden Mareskaning asosiy nishonida.

    «Mening burchim — Filni o‘zimiz biladigan, eng muhimi, ko‘rishni istaydigan darajasiga qaytarish. U yaxshi kayfiyatda bo‘lsa, biz ko‘p o‘yinlarni yutamiz», — dedi Enso.

  • Jek Grilishga ishonch: Fevral oyida oyog‘idan jarrohlik amaliyotini o‘tkazgan Grilish safarga olib ketilishi kutilmoqda. Murabbiy u bilan munosabatlari a’lo darajada ekanini ta’kidladi.

  • Kalvin Fillipsga so‘nggi imkoniyat: «Vest Xem», «Ipsvich» va «Sheffild»dagi muvaffaqiyatsiz ijaralardan so‘ng, Mareska Fillipsga o‘z potensialini ko‘rsatish uchun yana bir oxirgi imkoniyatni bermoqda.

Ushbu eksklyuziv sport tahlilini do‘stlaringizga yuboring!

«Manchester Siti»dagi yangi davr va Abduqodir Husanovning Osiyo turnesidagi ishtiroki barcha o‘zbek muxlislari e’tibor markazida bo‘ladi.

Ushbu qaynok yangilikni do‘stlaringiz va futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Manchester CityEnzo MarescaAbdukodir KhusanovInterAtlético Madrid
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiArbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi