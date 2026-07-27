Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqda
Madridning «Real» klubi markaziy himoyachisi Raul Asensio faoliyatini Fransiya Liga 1ida davom ettirishiga juda yaqin turibdi. Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino rejalariga kiritilmagan va hozirda uni «Marsel» klubi o‘z safiga qo‘shib olishga astoydil harakat qilmoqda.
Zamin.uz ushbu transfer shartlari, Joze Mourino omili hamda «Benfika» bilan barbod bo‘lgan muzokaralar tafsilotlarini taqdim etadi.
1. Mourino rejasida yo‘q: Klub Asensioning ketishini talab qilmoqda
Dastlab 23 yoshli ispaniyalik himoyachi «Santyago Bernabeu»ni tark etishni istamagan va asosiy tarkib uchun kurashmoqchi bo‘lgan. Ammo Joze Mourino boshchiligidagi yangi murabbiylar shtabi va klub rahbariyati uning ketishini qat’iy talab qilgach, futbolchi o‘z qarorini o‘zgartirishga majbur bo‘lmoqda.
Transfer kulislari:
Madrid klubi Asensioni keyingi mavsumda zaxirada ushlab turmoqchi emas. Klub o‘yinchining ketishi orqali ham moliyaviy tushum olishni, ham tarkibni maqbullashtirishni ko‘zlamoqda.
«Marsel» va «Real» o‘rtasidagi kelishuv shartlari
«Marsel» ispaniyalik himoyachini transfer qilish bo‘yicha qulay va manfaatli taklif bilan chiqdi.
Kelishuv bandi
Tafsilotlar
Formati
1 yilga ijara + majburiy sotib olish
Transfer summasi
15 million yevro
Kelajakdagi ulush
Keyingi sotuvdan «Real»ga 25% ulush
«Benfika» varianti
Barbod bo‘lgan (qaytarib sotib olish bandi sababli)
2. «Benfika» nega rad etdi?
Avvalroq Asensio xizmatlariga Portugaliyaning «Benfika» klubi ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Ammo Lissabonliklar bilan muzokaralar barbod bo‘ldi. Bunga «Real» rahbariyatining shartnomaga qaytarib sotib olish (buy-back clause) bandini kiritish haqidagi qat’iy talabi sabab bo‘ldi. «Benfika» bu shartga rozi bo‘lmadi va poygadan chiqdi.
«Marsel» esa «Real» taklif etgan moliyaviy shartlarni va 25 foizlik keyingi sotuv ulushini qabul qilishga tayyor.
Ushbu eksklyuziv transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Madriddagi «tozalash» ishlari va Joze Mourino davrining ilk keskin qarorlari davom etmoqda.
Ushbu qaynok yangilikni do‘stlaringiz va «Real Madrid» muxlislari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, Mourino Asensioni qo‘yib yuborib to‘g‘ri qaror qabul qildimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…