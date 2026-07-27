Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqda

·28·Sport
Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqda

Madridning «Real» klubi markaziy himoyachisi Raul Asensio faoliyatini Fransiya Liga 1ida davom ettirishiga juda yaqin turibdi. Mundo Deportivo nashrining xabar berishicha, 23 yoshli futbolchi jamoaning yangi bosh murabbiyi Joze Mourino rejalariga kiritilmagan va hozirda uni «Marsel» klubi o‘z safiga qo‘shib olishga astoydil harakat qilmoqda.

Zamin.uz ushbu transfer shartlari, Joze Mourino omili hamda «Benfika» bilan barbod bo‘lgan muzokaralar tafsilotlarini taqdim etadi.

1. Mourino rejasida yo‘q: Klub Asensioning ketishini talab qilmoqda

Dastlab 23 yoshli ispaniyalik himoyachi «Santyago Bernabeu»ni tark etishni istamagan va asosiy tarkib uchun kurashmoqchi bo‘lgan. Ammo Joze Mourino boshchiligidagi yangi murabbiylar shtabi va klub rahbariyati uning ketishini qat’iy talab qilgach, futbolchi o‘z qarorini o‘zgartirishga majbur bo‘lmoqda.

Transfer kulislari:

Madrid klubi Asensioni keyingi mavsumda zaxirada ushlab turmoqchi emas. Klub o‘yinchining ketishi orqali ham moliyaviy tushum olishni, ham tarkibni maqbullashtirishni ko‘zlamoqda.

«Marsel» va «Real» o‘rtasidagi kelishuv shartlari

«Marsel» ispaniyalik himoyachini transfer qilish bo‘yicha qulay va manfaatli taklif bilan chiqdi.

Kelishuv bandi

Tafsilotlar

Formati

1 yilga ijara + majburiy sotib olish

Transfer summasi

15 million yevro

Kelajakdagi ulush

Keyingi sotuvdan «Real»ga 25% ulush

«Benfika» varianti

Barbod bo‘lgan (qaytarib sotib olish bandi sababli)

2. «Benfika» nega rad etdi?

Avvalroq Asensio xizmatlariga Portugaliyaning «Benfika» klubi ham jiddiy qiziqish bildirgan edi. Ammo Lissabonliklar bilan muzokaralar barbod bo‘ldi. Bunga «Real» rahbariyatining shartnomaga qaytarib sotib olish (buy-back clause) bandini kiritish haqidagi qat’iy talabi sabab bo‘ldi. «Benfika» bu shartga rozi bo‘lmadi va poygadan chiqdi.

«Marsel» esa «Real» taklif etgan moliyaviy shartlarni va 25 foizlik keyingi sotuv ulushini qabul qilishga tayyor.

Ushbu eksklyuziv transfer yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Madriddagi «tozalash» ishlari va Joze Mourino davrining ilk keskin qarorlari davom etmoqda.

Ushbu qaynok yangilikni do‘stlaringiz va «Real Madrid» muxlislari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, Mourino Asensioni qo‘yib yuborib to‘g‘ri qaror qabul qildimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiArbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi