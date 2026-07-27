Javobgarlikka tortilishidan xulosa qilgan ota

·33·Jamiyat
Javobgarlikka tortilishidan xulosa qilgan ota

Aliment undiruvlari faoliyatidagi eng dolzarb yo‘nalishlaran biri hisoblanadi.

Byuroning Bo‘stonliq tuman bo‘limi ish yurituvidagi sud hujjatiga ko‘ra, qarzdor X.A.dan undiruvchi X.N. foydasiga voyaga yetmagan farzandi moddiy ta’minoti uchun aliment undirish belgilangan.

Ijro harakatlari davomida, qarzdor X.A.ning aliment qarzdorligi 11 mln. so‘m tashkil etishi aniqlanib, unga sud tomonidan 15 sutka ma’muriy qamoq jazosi tayinlangan.

Qarzdor bir nech marotaba ogohlantirilgan bo‘lishiga qaramasdan, aliment to‘lovini paysalga solib kelganligi oqibatida 65 mln.so‘m qarzdorlik yuzaga kelgan.

Shuningdek, alimentdan bo‘lgan qarzdorlik bartaraf qilinmagan taqdirda qarzdor jinoiy javobgarlikka tortilishi xaqida ogohlantirilgan.

Ijro harakatlari davomida, taraflarga tushuntirish ishlari olib borilganligi natijasida qarzdor otadan undiruvchi foydasiga aliment to‘lovidan bo‘lgan 65 mln. so‘m miqdoridagi pul mablag‘lari to‘liq undirib berildi.

Bostanliq
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda valyuta olib chiqishning g‘ayrioddiy usuli: yo‘lovchida oyoq kiyimga yashiriligan 8 ming dollar aniqlandiAndijonda valyuta olib chiqishning g‘ayrioddiy usuli: yo‘lovchida oyoq kiyimga yashiriligan 8 ming dollar aniqlandiBugun, 12:16Qarzdorlik evaziga Equinox auksion savdosiga chiqarildiQarzdorlik evaziga Equinox auksion savdosiga chiqarildiBugun, 11:36Shohjahon Ergashevning jangga g‘ayrioddiy niqob bilan chiqishi tomoshabinlarni e’tiborini o‘ziga qaratdiShohjahon Ergashevning jangga g‘ayrioddiy niqob bilan chiqishi tomoshabinlarni e’tiborini o‘ziga qaratdiKecha, 23:58Avgustdan «bola puli» kimlarga to‘xtaydi? Yangi shart ochiqlandiAvgustdan «bola puli» kimlarga to‘xtaydi? Yangi shart ochiqlandiKecha, 23:00Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?Avgustdan bolalar nafaqasi kimlarga to‘xtatilishi mumkin?Kecha, 21:19Erining xiyonatidan g‘azablangan ayol yangi BYD Chazor'ni vayron qildiErining xiyonatidan g‘azablangan ayol yangi BYD Chazor'ni vayron qildiKecha, 17:44
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Arab shayxidan o‘zbekistonlik ayolga qilingan sovg‘a tarmoqlarda qizg‘in muhokama qilinmoqda
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
Noqonuniy qurilish qimmatga tushdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi