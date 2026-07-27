Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...

·27·Sport
Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...

Eduardo Kamavinganing Madriddagi kelajagi kutilmagan tarzda so‘roq ostida qoldi. Ispaniya matbuoti Joze Mourino fransiyalik yarim himoyachiga yangi mavsumda asosiy tarkibdan joy olish juda qiyin bo‘lishini bildirgani haqida xabar tarqatmoqda.

«Real» munosib taklif tushsa, futbolchini sotish variantini ko‘rib chiqishi mumkin. Ammo Kamavinganing rejasi boshqacha: u Madridni tark etish emas, yangi murabbiyning ishonchini qozonishni istayapti.

Mourino Kamavingaga nima dedi?

Insayder Serxio Valentin ma’lumotiga ko‘ra, Mourino Kamavinga bilan uning jamoadagi kelajagi haqida shaxsiy suhbat o‘tkazgan.

Xabarda portugaliyalik mutaxassis fransuzga asosiy tarkibga kirish oson bo‘lmasligini ochiq aytgani da’vo qilinmoqda. Kamavinga Mourinoning dastlabki rejalarida muhim futbolchilar qatorida emasligi ham qayd etilgan.

Biroq ushbu suhbatning mazmuni «Real», Mourino yoki Kamavinga tomonidan rasman tasdiqlangani yo‘q. Shu sabab bu ma’lumotni klubning yakuniy qarori emas, ishonchliligi hali to‘liq tasdiqlanmagan insayderlik xabari sifatida qabul qilish lozim.

«Real» takliflarni eshitishga tayyor

Madrid klubi Kamavingani har qanday narxda sotishga qaror qilgani yo‘q. Ammo bir qator manbalar «Real» munosib taklif tushsa, muzokara o‘tkazishga tayyor ekanini yozmoqda.

Angliya matbuotiga ko‘ra, klub futbolchi uchun taxminan 50–60 million yevro atrofidagi takliflarni ko‘rib chiqishi mumkin. «Manchester Yunayted» ham yarim himoyachining holatini kuzatayotgan klublardan biri sifatida tilga olingan.

Bu yerda muhim farq bor: takliflarni eshitishga tayyor bo‘lish futbolchini albatta sotish degani emas. «Real»ga xaridorning moliyaviy taklifi bilan birga Kamavinganing roziligi ham kerak bo‘ladi.

Kamavinga ketishni istamayapti

23 yoshli futbolchining pozitsiyasi hozircha qat’iy — u «Real»da qolish va asosiy tarkibdagi o‘rni uchun kurashishni rejalashtirmoqda.

Kamavinga mavsumoldi tayyorgarligida o‘zini ko‘rsatishga harakat qilmoqda va boshqa klubga o‘tish variantini ustuvor deb hisoblamayapti. «Real» yaxshi taklifni ko‘rib chiqishi mumkin bo‘lsa-da, futbolchining o‘zi Madriddan ketish haqida o‘ylamayotgani xabar qilindi.

Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan. Shu bois «Real» futbolchini shoshilinch sotishga majbur emas, Kamavinga esa kelajagi bo‘yicha muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega.

Kamavinganing vazifasi endi oddiy: transfer xabarlariga so‘z bilan emas, maydondagi o‘yini bilan javob berish.

Nega Mourino unga to‘liq ishonmayotgan bo‘lishi mumkin?

Kamavinganing iqtidoriga shubha yo‘q. U to‘pni olib qo‘yish, bosimdan chiqish, katta hududni yopish va bir nechta pozitsiyada harakat qilish qobiliyatiga ega.

Biroq uning o‘yinida barqarorlik bilan bog‘liq savollar ham saqlanib qolgan. Ayrim uchrashuvlarda u jamoaga katta energiya bersa, boshqa bahslarda pozitsiya tanlash, to‘pni yo‘qotish va shoshilinch qarorlar sabab muammoga duch kelgan.

Mourino esa odatda markaziy yarim himoyachilardan:

  • taktik intizom;

  • himoyada aniq pozitsiya;

  • to‘p yo‘qotishlarni kamaytirish;

  • yakkakurashlarda barqarorlik;

  • murabbiy ko‘rsatmalarini qat’iy bajarishni talab qiladi.

Shu nuqtayi nazardan, Kamavinganing tabiiy harakatchanligi ustunlik ham, xavf ham bo‘lishi mumkin. U katta hududni qamrab oladi, ammo ba’zan o‘z pozitsiyasini bo‘shatib qo‘yadi.

Raqobat yanada kuchaydi

«Real»ning yarim himoya chizig‘ida o‘rin uchun raqobat avvaldan yuqori edi. Federiko Valverde va Jud Bellingem jamoaning asosiy futbolchilari hisoblanadi.

Bundan tashqari, madridliklar Bernardu Silvani ham tarkibga qo‘shdi. Bu Mourinoga texnik va taktik jihatdan yana bir tajribali variant berdi.

Kamavinga uchun asosiy muammo faqat raqiblar soni emas. U murabbiyga qaysi pozitsiyada eng ko‘p foyda keltirishini ham isbotlashi kerak:

  • tayanch yarim himoyachisi;

  • markaziy yarim himoyachi;

  • chap qanotda harakatlanuvchi futbolchi;

  • zarurat tug‘ilganda chap himoyachi.

Universallik avval Kamavinganing katta ustunligi edi. Ammo doimiy pozitsiyaga ega bo‘lmaslik futbolchining rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan bo‘lishi ham mumkin.

Statistika dastlabki matnda to‘g‘ri keltirilganmi?

Kamavinga 2025/26 yilgi La Liga mavsumida haqiqatan ham 29 ta uchrashuvda maydonga tushgan. U shularning 16 tasini asosiy tarkibda boshlagan va 13 marta zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan.

Fransiyalik yarim himoyachi chempionatda:

Ko‘rsatkich

Natija

O‘yinlar

29 ta

Asosiy tarkibda

16 ta

Gollar

1 ta

Golli uzatmalar

0 ta

Maydondagi vaqt

1526 daqiqa

To‘pni qaytarib olish

119 marta

Barcha musobaqalarda esa Kamavinga 43 ta o‘yin o‘tkazib, ikkita gol va bitta golli uzatma qayd etgan.

Ayrim statistika bazalarida uning La Ligada ikkita sariq kartochka olgani ko‘rsatilgan.

Kamavinganing «Real»dagi o‘rni oddiy emas

Kamavinga Madrid klubiga 2021 yilda qo‘shilgan va qisqa vaqt ichida bir qator katta sovrinlarni qo‘lga kiritgan.

2026 yil apreliga kelib u «Real» safida 218 ta o‘yin o‘tkazgan va 11 ta sovringa ega chiqqan. Shu davrda futbolchi jamoa bilan ikki marta Chempionlar ligasi va ikki marta Ispaniya chempionligini qo‘lga kiritgan.

Shu sabab uning ehtimoliy sotilishi oddiy zaxira futbolchisining ketishi bo‘lmaydi. Gap hali 23 yoshda bo‘lgan, katta tajriba to‘plagan va bir nechta pozitsiyada o‘ynay oladigan futbolchi haqida ketmoqda.

Biroq «Real»da o‘tmishdagi sovrinlar kelajakdagi asosiy tarkibni kafolatlamaydi. Ayniqsa, yangi murabbiy kelganida barcha futbolchilar o‘z o‘rnini qaytadan isbotlashiga to‘g‘ri keladi.

Klub uchun sotish mantiqlimi?

Kamavingani sotish «Real»ga yangi transferlar uchun katta mablag‘ olib kelishi mumkin. Futbolchi yosh, shartnomasi uzoq muddatli va Yevropa bozorida unga qiziqish bor.

Biroq sotuvning xavfli tomoni ham mavjud. Kamavinga hali o‘zining eng yuqori darajasiga chiqmagan bo‘lishi mumkin. U boshqa klubda barqaror pozitsiya va ishonchga ega bo‘lsa, dunyoning eng kuchli yarim himoyachilaridan biriga aylanish salohiyatini saqlab qolmoqda.

Shuning uchun «Real» oldidagi savol faqat «qancha pul taklif qilishadi?» emas.

Asosiy savol — Mourino Kamavinganing salohiyatini ochishga tayyormi yoki klub uning eng yaxshi yillari boshlanishidan oldin sotib yuboradimi?

Hal qiluvchi davr boshlandi

Hozircha Kamavinganing transferi bo‘yicha rasmiy kelishuv mavjud emas. Futbolchi jamoa bilan mashg‘ulot o‘tkazmoqda, shartnomasi 2029 yilgacha amal qiladi va uning asosiy istagi «Real»da qolishdan iborat.

Ammo Mourinoning dastlabki ishonchi past ekani haqidagi xabarlar vaziyatni jiddiylashtirdi. Endi mavsumoldi uchrashuvlari, murabbiyning taktik tanlovi va ehtimoliy transfer takliflari Kamavinganing taqdirini belgilashi mumkin.

Fransiyalik futbolchi bir paytlar «Real»da qolishni orzu deb atagandi. Endi u shu orzusini saqlab qolish uchun yangi murabbiyni ishontirishi kerak.

Eduardo CamavingaJosé MourinhoReal MadridManchester UnitedSergio Valentín
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiArbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi