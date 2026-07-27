Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...
Eduardo Kamavinganing Madriddagi kelajagi kutilmagan tarzda so‘roq ostida qoldi. Ispaniya matbuoti Joze Mourino fransiyalik yarim himoyachiga yangi mavsumda asosiy tarkibdan joy olish juda qiyin bo‘lishini bildirgani haqida xabar tarqatmoqda.
«Real» munosib taklif tushsa, futbolchini sotish variantini ko‘rib chiqishi mumkin. Ammo Kamavinganing rejasi boshqacha: u Madridni tark etish emas, yangi murabbiyning ishonchini qozonishni istayapti.
Mourino Kamavingaga nima dedi?
Insayder Serxio Valentin ma’lumotiga ko‘ra, Mourino Kamavinga bilan uning jamoadagi kelajagi haqida shaxsiy suhbat o‘tkazgan.
Xabarda portugaliyalik mutaxassis fransuzga asosiy tarkibga kirish oson bo‘lmasligini ochiq aytgani da’vo qilinmoqda. Kamavinga Mourinoning dastlabki rejalarida muhim futbolchilar qatorida emasligi ham qayd etilgan.
Biroq ushbu suhbatning mazmuni «Real», Mourino yoki Kamavinga tomonidan rasman tasdiqlangani yo‘q. Shu sabab bu ma’lumotni klubning yakuniy qarori emas, ishonchliligi hali to‘liq tasdiqlanmagan insayderlik xabari sifatida qabul qilish lozim.
«Real» takliflarni eshitishga tayyor
Madrid klubi Kamavingani har qanday narxda sotishga qaror qilgani yo‘q. Ammo bir qator manbalar «Real» munosib taklif tushsa, muzokara o‘tkazishga tayyor ekanini yozmoqda.
Angliya matbuotiga ko‘ra, klub futbolchi uchun taxminan 50–60 million yevro atrofidagi takliflarni ko‘rib chiqishi mumkin. «Manchester Yunayted» ham yarim himoyachining holatini kuzatayotgan klublardan biri sifatida tilga olingan.
Bu yerda muhim farq bor: takliflarni eshitishga tayyor bo‘lish futbolchini albatta sotish degani emas. «Real»ga xaridorning moliyaviy taklifi bilan birga Kamavinganing roziligi ham kerak bo‘ladi.
Kamavinga ketishni istamayapti
23 yoshli futbolchining pozitsiyasi hozircha qat’iy — u «Real»da qolish va asosiy tarkibdagi o‘rni uchun kurashishni rejalashtirmoqda.
Kamavinga mavsumoldi tayyorgarligida o‘zini ko‘rsatishga harakat qilmoqda va boshqa klubga o‘tish variantini ustuvor deb hisoblamayapti. «Real» yaxshi taklifni ko‘rib chiqishi mumkin bo‘lsa-da, futbolchining o‘zi Madriddan ketish haqida o‘ylamayotgani xabar qilindi.
Uning klub bilan amaldagi shartnomasi 2029 yilning yozigacha mo‘ljallangan. Shu bois «Real» futbolchini shoshilinch sotishga majbur emas, Kamavinga esa kelajagi bo‘yicha muzokaralarda kuchli pozitsiyaga ega.
Kamavinganing vazifasi endi oddiy: transfer xabarlariga so‘z bilan emas, maydondagi o‘yini bilan javob berish.
Nega Mourino unga to‘liq ishonmayotgan bo‘lishi mumkin?
Kamavinganing iqtidoriga shubha yo‘q. U to‘pni olib qo‘yish, bosimdan chiqish, katta hududni yopish va bir nechta pozitsiyada harakat qilish qobiliyatiga ega.
Biroq uning o‘yinida barqarorlik bilan bog‘liq savollar ham saqlanib qolgan. Ayrim uchrashuvlarda u jamoaga katta energiya bersa, boshqa bahslarda pozitsiya tanlash, to‘pni yo‘qotish va shoshilinch qarorlar sabab muammoga duch kelgan.
Mourino esa odatda markaziy yarim himoyachilardan:
taktik intizom;
himoyada aniq pozitsiya;
to‘p yo‘qotishlarni kamaytirish;
yakkakurashlarda barqarorlik;
murabbiy ko‘rsatmalarini qat’iy bajarishni talab qiladi.
Shu nuqtayi nazardan, Kamavinganing tabiiy harakatchanligi ustunlik ham, xavf ham bo‘lishi mumkin. U katta hududni qamrab oladi, ammo ba’zan o‘z pozitsiyasini bo‘shatib qo‘yadi.
Raqobat yanada kuchaydi
«Real»ning yarim himoya chizig‘ida o‘rin uchun raqobat avvaldan yuqori edi. Federiko Valverde va Jud Bellingem jamoaning asosiy futbolchilari hisoblanadi.
Bundan tashqari, madridliklar Bernardu Silvani ham tarkibga qo‘shdi. Bu Mourinoga texnik va taktik jihatdan yana bir tajribali variant berdi.
Kamavinga uchun asosiy muammo faqat raqiblar soni emas. U murabbiyga qaysi pozitsiyada eng ko‘p foyda keltirishini ham isbotlashi kerak:
tayanch yarim himoyachisi;
markaziy yarim himoyachi;
chap qanotda harakatlanuvchi futbolchi;
zarurat tug‘ilganda chap himoyachi.
Universallik avval Kamavinganing katta ustunligi edi. Ammo doimiy pozitsiyaga ega bo‘lmaslik futbolchining rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan bo‘lishi ham mumkin.
Statistika dastlabki matnda to‘g‘ri keltirilganmi?
Kamavinga 2025/26 yilgi La Liga mavsumida haqiqatan ham 29 ta uchrashuvda maydonga tushgan. U shularning 16 tasini asosiy tarkibda boshlagan va 13 marta zaxiradan o‘yinga qo‘shilgan.
Fransiyalik yarim himoyachi chempionatda:
Ko‘rsatkich
Natija
O‘yinlar
29 ta
Asosiy tarkibda
16 ta
Gollar
1 ta
Golli uzatmalar
0 ta
Maydondagi vaqt
1526 daqiqa
To‘pni qaytarib olish
119 marta
Barcha musobaqalarda esa Kamavinga 43 ta o‘yin o‘tkazib, ikkita gol va bitta golli uzatma qayd etgan.
Ayrim statistika bazalarida uning La Ligada ikkita sariq kartochka olgani ko‘rsatilgan.
Kamavinganing «Real»dagi o‘rni oddiy emas
Kamavinga Madrid klubiga 2021 yilda qo‘shilgan va qisqa vaqt ichida bir qator katta sovrinlarni qo‘lga kiritgan.
2026 yil apreliga kelib u «Real» safida 218 ta o‘yin o‘tkazgan va 11 ta sovringa ega chiqqan. Shu davrda futbolchi jamoa bilan ikki marta Chempionlar ligasi va ikki marta Ispaniya chempionligini qo‘lga kiritgan.
Shu sabab uning ehtimoliy sotilishi oddiy zaxira futbolchisining ketishi bo‘lmaydi. Gap hali 23 yoshda bo‘lgan, katta tajriba to‘plagan va bir nechta pozitsiyada o‘ynay oladigan futbolchi haqida ketmoqda.
Biroq «Real»da o‘tmishdagi sovrinlar kelajakdagi asosiy tarkibni kafolatlamaydi. Ayniqsa, yangi murabbiy kelganida barcha futbolchilar o‘z o‘rnini qaytadan isbotlashiga to‘g‘ri keladi.
Klub uchun sotish mantiqlimi?
Kamavingani sotish «Real»ga yangi transferlar uchun katta mablag‘ olib kelishi mumkin. Futbolchi yosh, shartnomasi uzoq muddatli va Yevropa bozorida unga qiziqish bor.
Biroq sotuvning xavfli tomoni ham mavjud. Kamavinga hali o‘zining eng yuqori darajasiga chiqmagan bo‘lishi mumkin. U boshqa klubda barqaror pozitsiya va ishonchga ega bo‘lsa, dunyoning eng kuchli yarim himoyachilaridan biriga aylanish salohiyatini saqlab qolmoqda.
Shuning uchun «Real» oldidagi savol faqat «qancha pul taklif qilishadi?» emas.
Asosiy savol — Mourino Kamavinganing salohiyatini ochishga tayyormi yoki klub uning eng yaxshi yillari boshlanishidan oldin sotib yuboradimi?
Hal qiluvchi davr boshlandi
Hozircha Kamavinganing transferi bo‘yicha rasmiy kelishuv mavjud emas. Futbolchi jamoa bilan mashg‘ulot o‘tkazmoqda, shartnomasi 2029 yilgacha amal qiladi va uning asosiy istagi «Real»da qolishdan iborat.
Ammo Mourinoning dastlabki ishonchi past ekani haqidagi xabarlar vaziyatni jiddiylashtirdi. Endi mavsumoldi uchrashuvlari, murabbiyning taktik tanlovi va ehtimoliy transfer takliflari Kamavinganing taqdirini belgilashi mumkin.
Fransiyalik futbolchi bir paytlar «Real»da qolishni orzu deb atagandi. Endi u shu orzusini saqlab qolish uchun yangi murabbiyni ishontirishi kerak.
…