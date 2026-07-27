«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi

·39·Sport
«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi

«Barselona»ning yangi markaziy hujumchi izlayotgani haqidagi xabarlar ortidan kutilmagan nomzod tilga olindi. Kataloniya klubining sobiq futbolchisi Jofre Mateu «Sporting»da sermahsul mavsum o‘tkazgan kolumbiyalik Luis Suaresni munosib variant deb hisoblamoqda.

Bu yerda gap «Barselona» safida tarix yozgan urugvaylik mashhur Suares haqida emas. Taklif etilayotgan futbolchi — Portugaliya chempionatida to‘purarlik mahorati bilan ajralib turgan 28 yoshli kolumbiyalik markaziy hujumchi.

Mateu nega aynan Suaresni taklif qildi?

Jofre Mateu «Barselona» akademiyasida tarbiyalangan va asosiy jamoada ham o‘ynagan sobiq qanot hujumchisi hisoblanadi. U hozir futbol tahlilchisi sifatida Kataloniya klubi atrofidagi voqealarga munosabat bildirib keladi.

Matnda keltirilgan iqtibosga ko‘ra, Mateu Suaresni nisbatan arzon va hujumda tez natija bera oladigan variant sifatida ko‘rmoqda.

«U Olmo, Pedri va Lamin Yamal bilan birga hujum chizig‘iga juda katta ta’sir ko‘rsata oladi. Luis bir mavsumda 35 tadan ko‘proq gol urishga qodir», — degan Mateu.

Sobiq futbolchining fikricha, «Barselona»ga to‘pni jarima maydoni ichida kutib oladigan, himoyachilar orasida bo‘sh hudud topadigan va yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantiradigan klassik markaziy hujumchi kerak.

53 o‘yindagi ko‘rsatkich e’tiborni tortadi

Luis Suares «Sporting»dagi dastlabki mavsumida Portugaliya futboliga juda tez moslashdi.

Ochiq statistika bazalarida uning 2025/26 yilgi klub mavsumidagi natijalari quyidagicha ko‘rsatilgan:

Ko‘rsatkich

Natija

O‘yinlar

53 ta

Gollar

38 ta

Golli uzatmalar

8 ta

Goldagi umumiy ishtiroki

46 ta

Shu tariqa, dastlabki matnda keltirilgan to‘qqizta golli uzatma emas, sakkizta assist ko‘rsatkichi ko‘proq statistika manbalarida qayd etilgan.

Suares Portugaliya chempionatining o‘zida 28 ta gol urib, mavsum to‘purari bo‘ldi. «Sporting» ham uning so‘nggi turdagi golidan keyin mazkur natijani rasman qayd etgan.

Bu avvalgi «Barselona» Suaresi emas

Ism-familiya o‘xshashligi sabab ko‘pchilik uni urugvaylik Luis Suares bilan adashtirishi mumkin.

Ammo «Sporting» hujumchisi:

  • Kolumbiyaning Santa-Marta shahrida tug‘ilgan;

  • 28 yoshda;

  • asosiy pozitsiyasi markaziy hujumchi;

  • ilgari «Granada», «Marsel» va «Almeriya»da o‘ynagan;

  • 2025 yil yozida «Sporting»ga kelib qo‘shilgan.

U «Almeriya»dagi so‘nggi mavsumida ham 31 ta gol va sakkizta golli uzatma bilan ajralib turgan. «Sporting» uni aynan shundan keyin Portugaliyaga olib kelgan.

Demak, Suaresning Portugaliyadagi sermahsulligi tasodifiy bir oylik holat emas. U ketma-ket ikki mavsum davomida yuqori to‘purarlik ko‘rsatkichini namoyish qildi.

U haqiqatan ham «arzon» tushadimi?

Mateu Suaresni nisbatan arzon variant sifatida tilga olgan. Transfermarkt portali futbolchining bozor qiymatini 30 million yevro atrofida baholamoqda.

Biroq bozor qiymati futbolchining aniq sotuv narxi emas.

Suaresning «Sporting» bilan shartnomasi 2030 yilning yozigacha amal qiladi. Uning kelishuvida 80 million yevrolik tovon puli bandi ham mavjud.

Bu «Sporting» albatta 80 million yevro talab qiladi degani emas. Ammo Portugaliya klubining hujumchini Transfermarkt ko‘rsatgan 30 million yevroga osonlikcha qo‘yib yuborishiga ham kafolat yo‘q.

Ayniqsa, futbolchi bir mavsumda 38 ta gol urganidan keyin uning muzokaralardagi real narxi ancha yuqori bo‘lishi mumkin.

Suares «Barselona» o‘yiniga qanday moslashadi?

Kolumbiyalik futbolchining asosiy ustunligi — jarima maydoni ichidagi harakatlari.

U faqat to‘p bilan o‘ynaydigan hujumchi emas. Suares himoyachilar ortiga ochiladi, markaziy himoyachilarni bosim ostida ushlaydi va darvoza oldida uzoq vaqt qaror qabul qilishga muhtoj emas.

Pedri, Dani Olmo va Lamin Yamal kabi ijodkor futbolchilar bilan birga u ko‘proq golli imkoniyatlarga ega bo‘lishi mumkin. Mateuning g‘oyasi ham shunga asoslangan: «Barselona» to‘pni yetkazib bera oladi, Suares esa hujumni yakunlaydi.

Uning kelishi quyidagi imkoniyatlarni berishi mumkin:

  • Lamin Yamalning uzatmalarini golga aylantirish;

  • Pedri va Olmo uchun jarima maydonida aniq nishon yaratish;

  • raqib markaziy himoyachilarini orqaga tortish;

  • yuqoridan berilgan to‘plarda xavf tug‘dirish;

  • bosim va qarshi pressingda ishtirok etish.

Biroq Portugaliya chempionatidagi 38 ta gol La Ligada ham xuddi shu natija takrorlanishini kafolatlamaydi. «Barselona»da hujumchidan gollardan tashqari kombinatsion o‘yin, to‘pni saqlash va cheklangan hududda tez qaror qabul qilish ham talab etiladi.

«Barselona» haqiqatan unga qiziqyaptimi?

Hozircha Luis Suares bo‘yicha «Barselona» va «Sporting» o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlangani tasdiqlanmagan.

Mavjud ma’lumot Mateuning shaxsiy tavsiyasi hisoblanadi. Bu futbolchining klub transfer ro‘yxatiga kiritilgani yoki unga rasmiy taklif yuborilganini anglatmaydi.

«Barselona» Robert Levandovski ketganidan keyin yangi markaziy hujumchi izlayotgani, asosiy nomzodlar qatorida esa boshqa futbolchilar ham ko‘rib chiqilayotgani haqida Ispaniya matbuoti xabar bergan.

Shuning uchun Suares hozircha transfer maqsadidan ko‘ra, muhokamaga tashlangan muqobil variantdir.

Uning transferida qanday xavflar bor?

Suaresning statistikasi kuchli bo‘lsa-da, ehtimoliy transferda bir nechta savol qoladi:

  • u 28 yoshida va keyingi sotuvdan katta daromad olish qiyinlashishi mumkin;

  • Portugaliyadagi natijasini Ispaniyada takrorlashi kafolatlanmagan;

  • «Sporting»ning moliyaviy talabi 30 million yevrodan ancha yuqori bo‘lishi mumkin;

  • futbolchi «Barselona»ning murakkab pozitsion o‘yiniga moslashishi kerak;

  • klubdagi moliyaviy cheklovlar har qanday katta transferni qiyinlashtiradi.

Shu bilan birga, tayyor to‘purar xarid qilish har doim yosh va hali o‘zini to‘liq ko‘rsatmagan hujumchiga sarmoya kiritishdan kamroq tavakkal bo‘lishi mumkin.

«Yangi Suares» g‘oyasi nega qiziq tuyulmoqda?

«Barselona» muxlislari uchun Suares familiyasi alohida ma’noga ega. Urugvaylik Luis Suares klub tarixidagi eng kuchli markaziy hujumchilardan biri bo‘lgan.

Kolumbiyalik futbolchini u bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslash adolatli emas. Ularning uslubi, tajribasi va futboldagi yo‘li turlicha.

Ammo yangi Suares ham bitta muhim sifatga ega — u gol urishni biladi.

Hozircha Jofre Mateuning taklifi transfer bozoridagi qiziq g‘oya bo‘lib turibdi. Agar «Barselona» haqiqatan ham sermahsul va nisbatan qulay markaziy hujumchi izlayotgan bo‘lsa, «Sporting»dagi kolumbiyalikning nomi endi klub qaror qabul qiluvchilari stoliga ham yetib borishi mumkin.

Asosiy savol esa boshqa: «Sporting» o‘zining 38 gol urgan hujumchisini «nisbatan arzon» narxda sotishga rozi bo‘ladimi?

BarcelonaLuis SuárezSportingJofre MateuLamine Yamal
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?Bugun, 11:59Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32Arbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiArbeloa «Real» hujumchisini «Fulhem»ga olib ketmoqchiBugun, 11:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi