«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi
«Barselona»ning yangi markaziy hujumchi izlayotgani haqidagi xabarlar ortidan kutilmagan nomzod tilga olindi. Kataloniya klubining sobiq futbolchisi Jofre Mateu «Sporting»da sermahsul mavsum o‘tkazgan kolumbiyalik Luis Suaresni munosib variant deb hisoblamoqda.
Bu yerda gap «Barselona» safida tarix yozgan urugvaylik mashhur Suares haqida emas. Taklif etilayotgan futbolchi — Portugaliya chempionatida to‘purarlik mahorati bilan ajralib turgan 28 yoshli kolumbiyalik markaziy hujumchi.
Mateu nega aynan Suaresni taklif qildi?
Jofre Mateu «Barselona» akademiyasida tarbiyalangan va asosiy jamoada ham o‘ynagan sobiq qanot hujumchisi hisoblanadi. U hozir futbol tahlilchisi sifatida Kataloniya klubi atrofidagi voqealarga munosabat bildirib keladi.
Matnda keltirilgan iqtibosga ko‘ra, Mateu Suaresni nisbatan arzon va hujumda tez natija bera oladigan variant sifatida ko‘rmoqda.
«U Olmo, Pedri va Lamin Yamal bilan birga hujum chizig‘iga juda katta ta’sir ko‘rsata oladi. Luis bir mavsumda 35 tadan ko‘proq gol urishga qodir», — degan Mateu.
Sobiq futbolchining fikricha, «Barselona»ga to‘pni jarima maydoni ichida kutib oladigan, himoyachilar orasida bo‘sh hudud topadigan va yaratilgan imkoniyatlarni golga aylantiradigan klassik markaziy hujumchi kerak.
53 o‘yindagi ko‘rsatkich e’tiborni tortadi
Luis Suares «Sporting»dagi dastlabki mavsumida Portugaliya futboliga juda tez moslashdi.
Ochiq statistika bazalarida uning 2025/26 yilgi klub mavsumidagi natijalari quyidagicha ko‘rsatilgan:
Ko‘rsatkich
Natija
O‘yinlar
53 ta
Gollar
38 ta
Golli uzatmalar
8 ta
Goldagi umumiy ishtiroki
46 ta
Shu tariqa, dastlabki matnda keltirilgan to‘qqizta golli uzatma emas, sakkizta assist ko‘rsatkichi ko‘proq statistika manbalarida qayd etilgan.
Suares Portugaliya chempionatining o‘zida 28 ta gol urib, mavsum to‘purari bo‘ldi. «Sporting» ham uning so‘nggi turdagi golidan keyin mazkur natijani rasman qayd etgan.
Bu avvalgi «Barselona» Suaresi emas
Ism-familiya o‘xshashligi sabab ko‘pchilik uni urugvaylik Luis Suares bilan adashtirishi mumkin.
Ammo «Sporting» hujumchisi:
Kolumbiyaning Santa-Marta shahrida tug‘ilgan;
28 yoshda;
asosiy pozitsiyasi markaziy hujumchi;
ilgari «Granada», «Marsel» va «Almeriya»da o‘ynagan;
2025 yil yozida «Sporting»ga kelib qo‘shilgan.
U «Almeriya»dagi so‘nggi mavsumida ham 31 ta gol va sakkizta golli uzatma bilan ajralib turgan. «Sporting» uni aynan shundan keyin Portugaliyaga olib kelgan.
Demak, Suaresning Portugaliyadagi sermahsulligi tasodifiy bir oylik holat emas. U ketma-ket ikki mavsum davomida yuqori to‘purarlik ko‘rsatkichini namoyish qildi.
U haqiqatan ham «arzon» tushadimi?
Mateu Suaresni nisbatan arzon variant sifatida tilga olgan. Transfermarkt portali futbolchining bozor qiymatini 30 million yevro atrofida baholamoqda.
Biroq bozor qiymati futbolchining aniq sotuv narxi emas.
Suaresning «Sporting» bilan shartnomasi 2030 yilning yozigacha amal qiladi. Uning kelishuvida 80 million yevrolik tovon puli bandi ham mavjud.
Bu «Sporting» albatta 80 million yevro talab qiladi degani emas. Ammo Portugaliya klubining hujumchini Transfermarkt ko‘rsatgan 30 million yevroga osonlikcha qo‘yib yuborishiga ham kafolat yo‘q.
Ayniqsa, futbolchi bir mavsumda 38 ta gol urganidan keyin uning muzokaralardagi real narxi ancha yuqori bo‘lishi mumkin.
Suares «Barselona» o‘yiniga qanday moslashadi?
Kolumbiyalik futbolchining asosiy ustunligi — jarima maydoni ichidagi harakatlari.
U faqat to‘p bilan o‘ynaydigan hujumchi emas. Suares himoyachilar ortiga ochiladi, markaziy himoyachilarni bosim ostida ushlaydi va darvoza oldida uzoq vaqt qaror qabul qilishga muhtoj emas.
Pedri, Dani Olmo va Lamin Yamal kabi ijodkor futbolchilar bilan birga u ko‘proq golli imkoniyatlarga ega bo‘lishi mumkin. Mateuning g‘oyasi ham shunga asoslangan: «Barselona» to‘pni yetkazib bera oladi, Suares esa hujumni yakunlaydi.
Uning kelishi quyidagi imkoniyatlarni berishi mumkin:
Lamin Yamalning uzatmalarini golga aylantirish;
Pedri va Olmo uchun jarima maydonida aniq nishon yaratish;
raqib markaziy himoyachilarini orqaga tortish;
yuqoridan berilgan to‘plarda xavf tug‘dirish;
bosim va qarshi pressingda ishtirok etish.
Biroq Portugaliya chempionatidagi 38 ta gol La Ligada ham xuddi shu natija takrorlanishini kafolatlamaydi. «Barselona»da hujumchidan gollardan tashqari kombinatsion o‘yin, to‘pni saqlash va cheklangan hududda tez qaror qabul qilish ham talab etiladi.
«Barselona» haqiqatan unga qiziqyaptimi?
Hozircha Luis Suares bo‘yicha «Barselona» va «Sporting» o‘rtasida rasmiy muzokaralar boshlangani tasdiqlanmagan.
Mavjud ma’lumot Mateuning shaxsiy tavsiyasi hisoblanadi. Bu futbolchining klub transfer ro‘yxatiga kiritilgani yoki unga rasmiy taklif yuborilganini anglatmaydi.
«Barselona» Robert Levandovski ketganidan keyin yangi markaziy hujumchi izlayotgani, asosiy nomzodlar qatorida esa boshqa futbolchilar ham ko‘rib chiqilayotgani haqida Ispaniya matbuoti xabar bergan.
Shuning uchun Suares hozircha transfer maqsadidan ko‘ra, muhokamaga tashlangan muqobil variantdir.
Uning transferida qanday xavflar bor?
Suaresning statistikasi kuchli bo‘lsa-da, ehtimoliy transferda bir nechta savol qoladi:
u 28 yoshida va keyingi sotuvdan katta daromad olish qiyinlashishi mumkin;
Portugaliyadagi natijasini Ispaniyada takrorlashi kafolatlanmagan;
«Sporting»ning moliyaviy talabi 30 million yevrodan ancha yuqori bo‘lishi mumkin;
futbolchi «Barselona»ning murakkab pozitsion o‘yiniga moslashishi kerak;
klubdagi moliyaviy cheklovlar har qanday katta transferni qiyinlashtiradi.
Shu bilan birga, tayyor to‘purar xarid qilish har doim yosh va hali o‘zini to‘liq ko‘rsatmagan hujumchiga sarmoya kiritishdan kamroq tavakkal bo‘lishi mumkin.
«Yangi Suares» g‘oyasi nega qiziq tuyulmoqda?
«Barselona» muxlislari uchun Suares familiyasi alohida ma’noga ega. Urugvaylik Luis Suares klub tarixidagi eng kuchli markaziy hujumchilardan biri bo‘lgan.
Kolumbiyalik futbolchini u bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri taqqoslash adolatli emas. Ularning uslubi, tajribasi va futboldagi yo‘li turlicha.
Ammo yangi Suares ham bitta muhim sifatga ega — u gol urishni biladi.
Hozircha Jofre Mateuning taklifi transfer bozoridagi qiziq g‘oya bo‘lib turibdi. Agar «Barselona» haqiqatan ham sermahsul va nisbatan qulay markaziy hujumchi izlayotgan bo‘lsa, «Sporting»dagi kolumbiyalikning nomi endi klub qaror qabul qiluvchilari stoliga ham yetib borishi mumkin.
Asosiy savol esa boshqa: «Sporting» o‘zining 38 gol urgan hujumchisini «nisbatan arzon» narxda sotishga rozi bo‘ladimi?
…