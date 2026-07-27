Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqda

·36·Texno
Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqda

Huawei kompaniyasining soʻnggi flagman qurilmalari boʻlgan Mate 80 seriyali smartfonlari jahon bozorida misli koʻrilmagan tijoriy muvaffaqiyatni qayd etmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu turkumdagi gadjetlarning umumiy savdosi 8 million dona koʻrsatkichidan oshib ketdi. Bu esa Xitoy texnologiya giganti tarixidagi eng tez sotilayotgan flagman seriyasi sifatida qayd etilishini taʼminladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning 29-haftasi yakunlariga koʻra sotuvlar hajmi taxminan 7,92 million donani tashkil qilgan edi. Oradan koʻp oʻtmay, iyul oyining 20 sanasidan 26 sanasigacha boʻlgan davrda koʻrsatkich muhim psixologik chiziqdan oʻtib, 8 millionlik marrani zabt etdi. Natijada, kompaniya atigi bir hafta ichida ushbu oilaga mansub 100 mingdan ortiq qurilmani xaridorlarga yetkazib berishga muvaffaq boʻldi.

Muvaffaqiyat omillari va texnik afzalliklar

Mutaxassislarning tahlillariga koʻra, Mate 80 seriyasi avvalgi barcha avlodlarga nisbatan eng yuqori oʻsish surʼatlarini koʻrsatmoqda. Navbatdagi flagman turkumi anonsi yaqinlashib kelayotganiga qaramay, joriy modellarga boʻlgan talab pasayish oʻrniga yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa yaqin kelajakda umumiy savdo hajmini 10 million donaga yetkazish imkoniyatini bermoqda.

Bunday yuqori qiziqishning asosiy sabablari sifatida bir nechta muhim omillar keltirilmoqda. Xususan, qurilmaning yangilangan dizayni, jumladan, orqa panelidagi qoʻshaloq halqali kamera bloki oʻziga xos koʻrinish taqdim etgan. Shuningdek, zamonaviy Kirin 9030 maxsus protsessori va energiya tejamkor HarmonyOS 6.0 operatsion tizimi uygʻunligi foydalanuvchilar tomonidan ijobiy baholanmoqda.

Baza modelining ustunligi

Sanoat manbalarining maʼlumotlariga tayanib yozilishicha, Huawei kompaniyasi bu safar bazaviy modelni sezilarli darajada yaxshilashga alohida eʼtibor qaratgan. Aynan shu boshlangʻich versiya xaridorlar orasida eng katta talabga ega boʻlib chiqdi va umumiy savdo hajmining asosiy qismini taʼminladi.

Global texnologiya bozorida raqobat keskinlashib borayotgan bir sharoitda, Huawei oʻzining apparat taʼminoti va dasturiy ekotizimini muvaffaqiyatli uygʻunlashtira olgani koʻrsatilmoqda. Kompaniya oldida turgan keyingi vazifa — 10 millionlik marraga tez fursatlarda erishish va kelgusi avlod qurilmalari taqdimoti uchun mustahkam zamin yaratishdir.

HuaweiMate 80Kirin 9030HarmonyOSSmartfonlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Vostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorVostochniy kosmodromi uchun yangi Sahalin oʻlchov punkti tayyorBugun, 12:21AOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiAOC kompaniyasi 30 dollardan arzon va zamonaviy CG350B korpusini taqdim etdiBugun, 11:25Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e taqdim etildi: 7200 mA•ch batareya va Snapdragon 8 Gen 5Bugun, 09:57Sunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaSunʼiy intellekt vositalari suhbatlarni ogohlantirishsiz yoppasiga yozib olmoqdaBugun, 08:56Xitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiXitoy dunyoda ilk bor dengiz tubidan 2000 MW quvvatli superkabel oʻtkazdiBugun, 05:25Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Fizikaviy AI uchun yangi qadam: Miya toʻlqinlari robotlarni qanday oʻqitadi?Bugun, 05:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob