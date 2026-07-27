Huawei Mate 80 smartfonlari rekord darajada tez sotilmoqda
Huawei kompaniyasining soʻnggi flagman qurilmalari boʻlgan Mate 80 seriyali smartfonlari jahon bozorida misli koʻrilmagan tijoriy muvaffaqiyatni qayd etmoqda. ixbt.com nashrining xabar berishicha, ushbu turkumdagi gadjetlarning umumiy savdosi 8 million dona koʻrsatkichidan oshib ketdi. Bu esa Xitoy texnologiya giganti tarixidagi eng tez sotilayotgan flagman seriyasi sifatida qayd etilishini taʼminladi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning 29-haftasi yakunlariga koʻra sotuvlar hajmi taxminan 7,92 million donani tashkil qilgan edi. Oradan koʻp oʻtmay, iyul oyining 20 sanasidan 26 sanasigacha boʻlgan davrda koʻrsatkich muhim psixologik chiziqdan oʻtib, 8 millionlik marrani zabt etdi. Natijada, kompaniya atigi bir hafta ichida ushbu oilaga mansub 100 mingdan ortiq qurilmani xaridorlarga yetkazib berishga muvaffaq boʻldi.
Muvaffaqiyat omillari va texnik afzalliklarMutaxassislarning tahlillariga koʻra, Mate 80 seriyasi avvalgi barcha avlodlarga nisbatan eng yuqori oʻsish surʼatlarini koʻrsatmoqda. Navbatdagi flagman turkumi anonsi yaqinlashib kelayotganiga qaramay, joriy modellarga boʻlgan talab pasayish oʻrniga yuqori darajada saqlanib qolmoqda. Bu esa yaqin kelajakda umumiy savdo hajmini 10 million donaga yetkazish imkoniyatini bermoqda.
Bunday yuqori qiziqishning asosiy sabablari sifatida bir nechta muhim omillar keltirilmoqda. Xususan, qurilmaning yangilangan dizayni, jumladan, orqa panelidagi qoʻshaloq halqali kamera bloki oʻziga xos koʻrinish taqdim etgan. Shuningdek, zamonaviy Kirin 9030 maxsus protsessori va energiya tejamkor HarmonyOS 6.0 operatsion tizimi uygʻunligi foydalanuvchilar tomonidan ijobiy baholanmoqda.
Baza modelining ustunligiSanoat manbalarining maʼlumotlariga tayanib yozilishicha, Huawei kompaniyasi bu safar bazaviy modelni sezilarli darajada yaxshilashga alohida eʼtibor qaratgan. Aynan shu boshlangʻich versiya xaridorlar orasida eng katta talabga ega boʻlib chiqdi va umumiy savdo hajmining asosiy qismini taʼminladi.
Global texnologiya bozorida raqobat keskinlashib borayotgan bir sharoitda, Huawei oʻzining apparat taʼminoti va dasturiy ekotizimini muvaffaqiyatli uygʻunlashtira olgani koʻrsatilmoqda. Kompaniya oldida turgan keyingi vazifa — 10 millionlik marraga tez fursatlarda erishish va kelgusi avlod qurilmalari taqdimoti uchun mustahkam zamin yaratishdir.
…