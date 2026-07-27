«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?

·37·Sport
«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?

Yevropa transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biri o‘z yakuniga yetdi. «Pari Sen-Jermen» klubi «RB Leypsig»ning iqtidorli yarim hujumchisi Yan Diomandeni sotib olish bo‘yicha muzokaralarni butunlay to‘xtatganini rasman ma’lum qildi.

Bu qaror Madridning «Real» klubiga yo‘l ochib berdi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, futbolchi yaqin kunlarda «qirollik klubi» safiga qo‘shilishi va Madridda tibbiy ko‘rikdan o‘tishi kutilmoqda.

Zamin.uz PSJ rahbariyatining keskin bayonoti va transfer barbod bo‘lishining asosiy sabablarini taqdim etadi.

PSJning rasmiy bayonoti: «Biz bozordagi aqlsizlikda ishtirok etmaymiz»

Fransiya chempioni transferdan voz kechish sabablarini ochiq-odin tushuntirib berdi. Klub rahbariyati futbolchi agenti va «Leypsig» tomonidan qo‘yilgan talablarni «asossiz» deb baholadi.

Marca nashri keltirgan PSJ bayonotidan iqtibos:

««Pari Sen-Jermen» klubi Yan Diomande bo‘yicha rejalaridan rasman voz kechdi va barcha muzokaralarni to‘xtatdi. Taklif etilgan transfer to‘lovi ham, maosh bo‘yicha talablar ham mutlaqo asossiz darajada yuqori edi va bozor barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin edi.

PSJ o‘zining qat’iy moliyaviy intizom va muvozanatli tarkib tamoyillaridan chekinmaydi. Oxirgi yillarda eng ko‘p sovrin yutib kelayotgan, ikki karra Chempionlar ligasi g‘olibi sifatida «Pari Sen-Jermen» inflyatsiyani qo‘zg‘aydigan o‘yinlarga yoki ayrim vositachilar manyovralariga berilmaydi. Klub transfer bozoridagi o‘z strategiyasini xotirjam va ishonch bilan davom ettiradi.»

Yan Diomandening o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari

«Leypsig»ning 20 yoshli yulduzi o‘tgan mavsumda o‘z o‘yini bilan Yevropa grandlari e’tiborini tortib, transfer qiymatini keskin oshirib oldi.

Ko‘rsatkich

Qiymati / Natija

Jami o‘yinlar (barcha musobaqalarda)

36 ta

Urilgan gollar

13 ta

Golli uzatmalar

10 ta

«Gol + Pas» tizimida

23 ochko

Transfermarkt bahosi

~ 90 million yevro

«Real Madrid» vaziyatidan qanday foydalandi?

PSJning muzokaralardan chiqishi Madridning «Real» klubiga qo‘l keldi. Madridliklar futbolchi atrofidagi vakillar va «Leypsig» bilan tezda kelishuvga erishishgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, Diomande yaqin soatlar ichida Madridga uchib keladi va tibbiy ko‘rikdan o‘tgach, «Real» bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. PSJ esa ushbu mablag‘ni tarkibdagi boshqa muhim pozitsiyalarni kuchaytirishga yo‘naltirishni afzal ko‘rdi.

Ushbu eksklyuziv sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!

Parij va Madrid o‘rtasidagi navbatdagi transfer dueli kutilmagan burilish bilan yakunlandi.

Ushbu qaynok maqolani do‘stlaringiz hamda futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!

Sizningcha, PSJ 90+ million yevrolik bu transferdan voz kechib to‘g‘ri qildimi yoki «Real» navbatdagi superyulduzni ilib ketdimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Paris Saint-GermainReal MadridYan DiomandeRB LeipzigMarca
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Arsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorArsenal Vinisius Junior uchun klub tarixidagi eng yirik maoshni taklif qilishga tayyorBugun, 12:35Mourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaMourinoga kerak bo‘lmadi: Raul Asensio Fransiyaga yo‘l olmoqdaBugun, 12:07Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Mourino Kamavingaga eshikni ko‘rsatdimi? «Real» qaror kutmoqda...Bugun, 12:05Neymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiNeymar Santos kiyim almashtirish xonasidagi mojaro haqidagi xabarlarni rad etdiBugun, 11:54«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildi«Barselona»ga yana bir Suaresmi? 38 gollik nomzod aytildiBugun, 11:46«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...«Manchester Siti»ning Osiyo turnesi: Mareskaning «kutilmagan» tarkibi...Bugun, 11:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi
Kongo sardori O‘zbekistonning zaif nuqtalarini qanday topganini aytdi