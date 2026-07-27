«Real»ga yo‘l ochildi: PSJ Yan Diomande transferini nega bekor qildi?
Yevropa transfer bozoridagi eng shov-shuvli voqealardan biri o‘z yakuniga yetdi. «Pari Sen-Jermen» klubi «RB Leypsig»ning iqtidorli yarim hujumchisi Yan Diomandeni sotib olish bo‘yicha muzokaralarni butunlay to‘xtatganini rasman ma’lum qildi.
Bu qaror Madridning «Real» klubiga yo‘l ochib berdi. Ommaviy axborot vositalarining xabar berishicha, futbolchi yaqin kunlarda «qirollik klubi» safiga qo‘shilishi va Madridda tibbiy ko‘rikdan o‘tishi kutilmoqda.
Zamin.uz PSJ rahbariyatining keskin bayonoti va transfer barbod bo‘lishining asosiy sabablarini taqdim etadi.
PSJning rasmiy bayonoti: «Biz bozordagi aqlsizlikda ishtirok etmaymiz»
Fransiya chempioni transferdan voz kechish sabablarini ochiq-odin tushuntirib berdi. Klub rahbariyati futbolchi agenti va «Leypsig» tomonidan qo‘yilgan talablarni «asossiz» deb baholadi.
Marca nashri keltirgan PSJ bayonotidan iqtibos:
««Pari Sen-Jermen» klubi Yan Diomande bo‘yicha rejalaridan rasman voz kechdi va barcha muzokaralarni to‘xtatdi. Taklif etilgan transfer to‘lovi ham, maosh bo‘yicha talablar ham mutlaqo asossiz darajada yuqori edi va bozor barqarorligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin edi.
PSJ o‘zining qat’iy moliyaviy intizom va muvozanatli tarkib tamoyillaridan chekinmaydi. Oxirgi yillarda eng ko‘p sovrin yutib kelayotgan, ikki karra Chempionlar ligasi g‘olibi sifatida «Pari Sen-Jermen» inflyatsiyani qo‘zg‘aydigan o‘yinlarga yoki ayrim vositachilar manyovralariga berilmaydi. Klub transfer bozoridagi o‘z strategiyasini xotirjam va ishonch bilan davom ettiradi.»
Yan Diomandening o‘tgan mavsumdagi ko‘rsatkichlari
«Leypsig»ning 20 yoshli yulduzi o‘tgan mavsumda o‘z o‘yini bilan Yevropa grandlari e’tiborini tortib, transfer qiymatini keskin oshirib oldi.
Ko‘rsatkich
Qiymati / Natija
Jami o‘yinlar (barcha musobaqalarda)
36 ta
Urilgan gollar
13 ta
Golli uzatmalar
10 ta
«Gol + Pas» tizimida
23 ochko
Transfermarkt bahosi
~ 90 million yevro
«Real Madrid» vaziyatidan qanday foydalandi?
PSJning muzokaralardan chiqishi Madridning «Real» klubiga qo‘l keldi. Madridliklar futbolchi atrofidagi vakillar va «Leypsig» bilan tezda kelishuvga erishishgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Diomande yaqin soatlar ichida Madridga uchib keladi va tibbiy ko‘rikdan o‘tgach, «Real» bilan uzoq muddatli shartnoma imzolaydi. PSJ esa ushbu mablag‘ni tarkibdagi boshqa muhim pozitsiyalarni kuchaytirishga yo‘naltirishni afzal ko‘rdi.
Ushbu eksklyuziv sport yangiligini do‘stlaringizga yuboring!
Parij va Madrid o‘rtasidagi navbatdagi transfer dueli kutilmagan burilish bilan yakunlandi.
Ushbu qaynok maqolani do‘stlaringiz hamda futbol ishqibozlari guruhlariga darhol yuboring!
Sizningcha, PSJ 90+ million yevrolik bu transferdan voz kechib to‘g‘ri qildimi yoki «Real» navbatdagi superyulduzni ilib ketdimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
…