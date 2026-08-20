21 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
21 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 45–46 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurs Asia Alliance Bankda — 11 795 so'm, Anor Bank, Invest Finance Bank, NBU va UniversalBankda esa 11 790 so'mni tashkil etmoqda. Banklardan dollarni sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurs Anor Bank, Invest Finance Bank, UniversalBank va KapitalBankda 11 850 so'm bo'lib, kun davomida kurs o'zgarishi mumkin.
21 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 45–46 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.
Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Asia Alliance Bank — 11 795 so‘m.
• Anor Bank — 11 790 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 790 so‘m.
• NBU — 11 790 so‘m.
• UniversalBank — 11 790 so‘m.
Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:
• Anor Bank — 11 850 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 850 so‘m.
• UniversalBank — 11 850 so‘m.
• KapitalBank — 11 850 so‘m.
Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.
…