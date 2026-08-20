21 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda

·49·Iqtisodiyot
21 avgust kuni dollar kursi oshishi kutilmoqda
Qisqacha

21 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 45–46 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi. Banklarga dollarni sotish bo'yicha eng yaxshi kurs Asia Alliance Bankda — 11 795 so'm, Anor Bank, Invest Finance Bank, NBU va UniversalBankda esa 11 790 so'mni tashkil etmoqda. Banklardan dollarni sotib olish bo'yicha eng yaxshi kurs Anor Bank, Invest Finance Bank, UniversalBank va KapitalBankda 11 850 so'm bo'lib, kun davomida kurs o'zgarishi mumkin.

21 avgust kuni amal qiladigan dollar kursi 45–46 so‘mga ko‘tarilishi kutilmoqda. Bu haqda Bankir telegram kanali xabar berdi.

Banklarga dollarni sotish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Asia Alliance Bank — 11 795 so‘m.
Anor Bank — 11 790 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 790 so‘m.
• NBU — 11 790 so‘m.
UniversalBank — 11 790 so‘m.

Banklardan dollarni sotib olish bo‘yicha eng yaxshi kurslar:

• Anor Bank — 11 850 so‘m.
• Invest Finance Bank — 11 850 so‘m.
• UniversalBank — 11 850 so‘m.
KapitalBank — 11 850 so‘m.

Kun davomida kurs o‘zgarishi mumkin. Aniq kurs uchun banklarning rasmiy saytiga tashrif buyuring.

Asia Alliance BankAnor BankInvest Finance BankKapitalBankUniversalBank
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi20 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha, 18:36Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?Prezident imzolagan qonun tadbirkorlarga qanday yengilliklar bermoqda?Kecha, 12:0620 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda20 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqdaKecha, 11:2519 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18.08, 18:33Koreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqdaKoreya texnologiyasi O‘zbekistonda qoramollar nasldorligini oshirmoqda18.08, 15:3719 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda19 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda18.08, 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
18 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda