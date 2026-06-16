BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdi

·6·Iqtisodiyot
BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdi

Dunyoning eng yirik aktivlarni boshqarish kompaniyasi boʻlmish BlackRock institutsional investorlar uchun Bitcoin bozoridagi narxlar oʻzgaruvchanligidan foyda olish imkonini beruvchi yangi moliyaviy vositani ishga tushirdi. Ushbu yangi ETF (birja savdosi fondi) kriptovalyuta bozoridagi yuqori volatillikni xavf emas, balki daromad manbaiga aylantirishni maqsad qilgan. CoinDesk nashri xabariga koʻra, mazkur qadam anʼanaviy moliya gigantlarining raqamli aktivlar sektoriga yanada chuqurroq kirib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.

Yangi moliyaviy mahsulotning asosiy mohiyati shundaki, u investorlarga Bitcoin narxi keskin koʻtarilgan yoki tushgan paytlarda ham foyda koʻrish strategiyalarini qoʻllash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, bozor barqaror boʻlmagan davrlarda yirik jamgʻarmalar va banklar uchun qoʻshimcha himoya qobigʻini yaratadi. Biroq, ushbu jozibador imkoniyatning oʻziga xos murakkabliklari va "tuzoqlari" ham mavjud boʻlib, ular investorlardan yuqori darajadagi tahliliy koʻnikmalarni talab qiladi.

Strategiyaning oʻziga xos jihatlari va asosiy toʻsiqlar

BlackRock tomonidan taklif etilayotgan ushbu yechim faqatgina aktivni sotib olib, uning narxi oshishini kutishdan iborat emas. Bu yerda asosiy urgʻu derivativlar va murakkab opsion savdolariga beriladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, asosiy "tuzoq" shundaki, agar bozor uzoq vaqt davomida bir xil diapazonda turgʻun boʻlib qolsa, volatillikka tikilgan mablagʻlar oʻz qiymatini yoʻqotishi mumkin. Yaʼni, foyda olish uchun bozorda doimiy va kuchli tebranishlar sodir boʻlib turishi shart.

Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda BlackRock kabi kompaniyalarning Bitcoin bilan bogʻliq mahsulotlarni koʻpaytirishi, raqamli aktivlarning qonuniylashuvi va ommalashuvini tezlashtiradi. Bu esa, oʻz navbatida, mahalliy bozorda ham kripto-aktivlarga boʻlgan ishonchning ortishiga va tartibga solish mexanizmlarining takomillashishiga xizmat qiladi.

Shuni ham unutmaslik kerakki, bunday murakkab moliyaviy instrumentlar asosan professional ishtirokchilar uchun moʻljallangan. Chakana investorlar uchun Bitcoin volatilligi hamon yuqori xavf manbai boʻlib qolmoqda. BlackRock strategiyasi bozorning umumiy likvidligini oshirsa-da, u kichik investorlarni kutilmagan yoʻqotishlardan toʻliq himoya qila olmaydi.

Xulosa qilib aytganda, BlackRock kompaniyasining navbatdagi tashabbusi Bitcoin ekotizimining pishib yetilganini koʻrsatmoqda. Endilikda kriptovalyuta shunchaki spekulyativ aktiv emas, balki murakkab moliyaviy muhandislik obʼektiga aylandi. Kelajakda boshqa yirik investitsiya banklari ham shunga oʻxshash vositalarni taqdim etishi kutilmoqda, bu esa Bitcoin narxining shakllanishida institutsional kapitalning rolini yanada oshiradi.

BlackRockBitcoinETFKriptovalyutaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiToshkent xalqaro investitsiya forumi o‘z rasmiy homiylarini e’lon qildiBugun, 12:02Solana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiSolana ekotizimida qarshilik: Forward Industries kompaniyalarni birlashtira olmayaptiBugun, 11:5517 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:05Standard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinStandard Chartered: DeFi bozori 2030-yilga kelib 2,7 trillion dollargacha oʻsishi mumkinBugun, 10:31Bybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBybit va PIMCO hamkorligi: Tokenlashtirilgan obligatsiyalar bozorida yangi davrBugun, 10:17Michael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiMichael Saylor boshchiligidagi Strategy kompaniyasi yana 100 million dollarlik Bitcoin sotib oldiBugun, 10:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda
25 may kuni dollar kursi pasayishi prognoz qilinmoqda