BlackRock kompaniyasi Bitcoin volatilligidan daromad olish imkonini beruvchi ETFni taqdim etdi
Dunyoning eng yirik aktivlarni boshqarish kompaniyasi boʻlmish BlackRock institutsional investorlar uchun Bitcoin bozoridagi narxlar oʻzgaruvchanligidan foyda olish imkonini beruvchi yangi moliyaviy vositani ishga tushirdi. Ushbu yangi ETF (birja savdosi fondi) kriptovalyuta bozoridagi yuqori volatillikni xavf emas, balki daromad manbaiga aylantirishni maqsad qilgan. CoinDesk nashri xabariga koʻra, mazkur qadam anʼanaviy moliya gigantlarining raqamli aktivlar sektoriga yanada chuqurroq kirib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Coindesk.com xabar beradi.
Yangi moliyaviy mahsulotning asosiy mohiyati shundaki, u investorlarga Bitcoin narxi keskin koʻtarilgan yoki tushgan paytlarda ham foyda koʻrish strategiyalarini qoʻllash imkonini beradi. Bu, ayniqsa, bozor barqaror boʻlmagan davrlarda yirik jamgʻarmalar va banklar uchun qoʻshimcha himoya qobigʻini yaratadi. Biroq, ushbu jozibador imkoniyatning oʻziga xos murakkabliklari va "tuzoqlari" ham mavjud boʻlib, ular investorlardan yuqori darajadagi tahliliy koʻnikmalarni talab qiladi.
Strategiyaning oʻziga xos jihatlari va asosiy toʻsiqlarBlackRock tomonidan taklif etilayotgan ushbu yechim faqatgina aktivni sotib olib, uning narxi oshishini kutishdan iborat emas. Bu yerda asosiy urgʻu derivativlar va murakkab opsion savdolariga beriladi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, asosiy "tuzoq" shundaki, agar bozor uzoq vaqt davomida bir xil diapazonda turgʻun boʻlib qolsa, volatillikka tikilgan mablagʻlar oʻz qiymatini yoʻqotishi mumkin. Yaʼni, foyda olish uchun bozorda doimiy va kuchli tebranishlar sodir boʻlib turishi shart.
Oʻzbekistonlik investorlar va kripto-ixlosmandlari uchun ham ushbu yangilik muhim ahamiyatga ega. Global miqyosda BlackRock kabi kompaniyalarning Bitcoin bilan bogʻliq mahsulotlarni koʻpaytirishi, raqamli aktivlarning qonuniylashuvi va ommalashuvini tezlashtiradi. Bu esa, oʻz navbatida, mahalliy bozorda ham kripto-aktivlarga boʻlgan ishonchning ortishiga va tartibga solish mexanizmlarining takomillashishiga xizmat qiladi.
Shuni ham unutmaslik kerakki, bunday murakkab moliyaviy instrumentlar asosan professional ishtirokchilar uchun moʻljallangan. Chakana investorlar uchun Bitcoin volatilligi hamon yuqori xavf manbai boʻlib qolmoqda. BlackRock strategiyasi bozorning umumiy likvidligini oshirsa-da, u kichik investorlarni kutilmagan yoʻqotishlardan toʻliq himoya qila olmaydi.
Xulosa qilib aytganda, BlackRock kompaniyasining navbatdagi tashabbusi Bitcoin ekotizimining pishib yetilganini koʻrsatmoqda. Endilikda kriptovalyuta shunchaki spekulyativ aktiv emas, balki murakkab moliyaviy muhandislik obʼektiga aylandi. Kelajakda boshqa yirik investitsiya banklari ham shunga oʻxshash vositalarni taqdim etishi kutilmoqda, bu esa Bitcoin narxining shakllanishida institutsional kapitalning rolini yanada oshiradi.
…