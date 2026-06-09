SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadi
Yaponiyaning SBI Shinsei Bank mijozi boʻlgan omonatchilar endilikda oʻz hisob raqamlaridagi qoldiq miqdoriga qarab kriptovalyuta vaucherlarini qoʻlga kiritishlari mumkin. Nikkei nashrining xabar berishicha, bank mijozlarga iyenadagi anʼanaviy foiz toʻlovlariga qoʻshimcha ravishda, ushbu foizlarning 20 foiziga teng miqdorda maxsus vaucherlar taqdim etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Ushbu vaucherlarni belgilangan muddat ichida Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) yoki XRP kabi raqamli aktivlarga almashtirish imkoniyati mavjud. Mukofotni faollashtirish uchun foydalanuvchilar SBI guruhining kripto birjasi hisoblangan SBI VC Trade platformasida hisob raqami ochishlari talab etiladi. Bu tizim oddiy bank mijozlariga kripto aktivlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olmasdan turib, raqamli bozorga kirish imkonini beradi.
Xizmatning doimiy ishga tushirilishi oldidan SBI Shinsei uch oylik maxsus kampaniya boshlamoqda. Mazkur aksiya oddiy omonatlar hamda uch oydan besh yilgacha boʻlgan muddatli depozitlarni qamrab oladi. Bu qadam SBI Group kompaniyasining Yaponiyada raqamli aktivlarni ommalashtirish borasidagi keng koʻlamli strategiyasining bir qismidir.
Shuningdek, SBI VC Trade yaqinda chakana USDC lizing xizmatini ham yoʻlga qoʻydi. Bu foydalanuvchilarga oʻz stablecoin aktivlarini maʼlum muddatga platformaga qarzga berish va evaziga daromad olish imkonini beradi. Shu bilan birga, SBI Securities boʻlinmasi Bitcoin va Ethereum kabi kripto aktivlarga asoslangan investitsiya fondlari va ETF mahsulotlarini sotishni rejalashtirmoqda.
SBI Group oʻzining birja bozoridagi mavqeini ham mustahkamlamoqda. Kompaniya Bitbank savdo platformasi aksiyalarini sotib olish va uni oʻzining shoʻba korxonasiga aylantirish masalasini koʻrib chiqmoqda. Ushbu saʼy-harakatlar guruhning bank depozitlaridan tortib qimmatli qogʻozlargacha boʻlgan barcha tartibga solinadigan kanallar orqali kripto ekotizimini yaratish niyatida ekanligini koʻrsatadi.
…