SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadi

·0·Iqtisodiyot
SBI Shinsei bank omonatlari uchun kriptovalyuta mukofotlarini joriy etadi

Yaponiyaning SBI Shinsei Bank mijozi boʻlgan omonatchilar endilikda oʻz hisob raqamlaridagi qoldiq miqdoriga qarab kriptovalyuta vaucherlarini qoʻlga kiritishlari mumkin. Nikkei nashrining xabar berishicha, bank mijozlarga iyenadagi anʼanaviy foiz toʻlovlariga qoʻshimcha ravishda, ushbu foizlarning 20 foiziga teng miqdorda maxsus vaucherlar taqdim etadi. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Ushbu vaucherlarni belgilangan muddat ichida Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) yoki XRP kabi raqamli aktivlarga almashtirish imkoniyati mavjud. Mukofotni faollashtirish uchun foydalanuvchilar SBI guruhining kripto birjasi hisoblangan SBI VC Trade platformasida hisob raqami ochishlari talab etiladi. Bu tizim oddiy bank mijozlariga kripto aktivlarni toʻgʻridan-toʻgʻri sotib olmasdan turib, raqamli bozorga kirish imkonini beradi.

Xizmatning doimiy ishga tushirilishi oldidan SBI Shinsei uch oylik maxsus kampaniya boshlamoqda. Mazkur aksiya oddiy omonatlar hamda uch oydan besh yilgacha boʻlgan muddatli depozitlarni qamrab oladi. Bu qadam SBI Group kompaniyasining Yaponiyada raqamli aktivlarni ommalashtirish borasidagi keng koʻlamli strategiyasining bir qismidir.

Shuningdek, SBI VC Trade yaqinda chakana USDC lizing xizmatini ham yoʻlga qoʻydi. Bu foydalanuvchilarga oʻz stablecoin aktivlarini maʼlum muddatga platformaga qarzga berish va evaziga daromad olish imkonini beradi. Shu bilan birga, SBI Securities boʻlinmasi Bitcoin va Ethereum kabi kripto aktivlarga asoslangan investitsiya fondlari va ETF mahsulotlarini sotishni rejalashtirmoqda.

SBI Group oʻzining birja bozoridagi mavqeini ham mustahkamlamoqda. Kompaniya Bitbank savdo platformasi aksiyalarini sotib olish va uni oʻzining shoʻba korxonasiga aylantirish masalasini koʻrib chiqmoqda. Ushbu saʼy-harakatlar guruhning bank depozitlaridan tortib qimmatli qogʻozlargacha boʻlgan barcha tartibga solinadigan kanallar orqali kripto ekotizimini yaratish niyatida ekanligini koʻrsatadi.

BitcoinEthereumKriptovalyutaYaponiyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBitcoin narxining koʻtarilishi hali buqa bozorining qaytishini anglatmaydiBugun, 11:1610 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi10 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindiBugun, 11:07Bitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBitcoin tiklanmoqda: 162 million dollarlik likvidlik pasayish xavfini koʻrsatmoqdaBugun, 07:19Kripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinKripto hamyonli AI agentlari toʻxtatib boʻlmas xavfga aylanishi mumkinBugun, 07:14200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdi200 dan ortiq kripto kompaniyasi AQSH Senatini CLARITY Actni qabul qilishga chaqirdiBugun, 07:1210 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqda10 iyun kuni dollar kursi oshishi prognoz qilinmoqdaBugun, 05:35
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi