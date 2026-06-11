Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladi

·0·Iqtisodiyot
Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladi

Stand With Crypto UK tashkiloti oʻzining 286 000 nafar aʼzosini kriptovalyuta birjalariga oʻtkazmalarni cheklayotgan Britaniya banklariga qarshi kurashishga chaqirmoqda. Faollarning taʼkidlashicha, tartibga solinadigan platformalarga tranzaksiyalarni yalpi taqiqlash raqamli aktivlardan foydalanish imkoniyatlarini cheklamoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

UK Cryptoassets Business Council hisobotiga koʻra, Buyuk Britaniya banklari tomonidan kripto-tranzaksiyalarning qariyb 40 foizi bloklanadi yoki cheklanadi. Guruhning qayd etishicha, koʻplab cheklovlar hatto mamlakatning Financial Conduct Authority (FCA) organi roʻyxatidan oʻtgan birjalarga ham tegishli boʻlib, mijozlarning individual xavf profillari inobatga olinmayapti.

Hisobotda keltirilishicha, birgina birjaning oʻzida bir yil davomida banklar tomonidan rad etilgan tranzaksiyalar hajmi qariyb 1 milliard funt sterlingni tashkil etgan. Soʻrovda qatnashgan platformalarning 80 foizi bloklangan oʻtkazmalar soni ortganini maʼlum qilgan. Stand With Crypto UK oʻz veb-saytida shikoyat xatlarini shakllantiruvchi maxsus vositani ishga tushirdi.

ClearBank bosh direktori Mark Fairless banklar kripto-toʻlovlarga nisbatan yalpi cheklovlar oʻrniga xavfga asoslangan yondashuvni qoʻllashi kerakligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, keng koʻlamli blokirovkalar raqobatga putur yetkazadi va tartibga solinadigan firmalarning Buyuk Britaniyada samarali ishlashiga toʻsqinlik qiladi.

Ushbu kampaniya Britaniya regulyatorlari stablecoinlar uchun umummilliy qoidalarni ishlab chiqayotgan bir vaqtga toʻgʻri keldi. May oyi boshida Lordlar palatasi qoʻmitasi stablecoinlar boʻyicha taklif etilgan qoidalarni, jumladan, pul yuvishga qarshi nazorat va ularning anʼanaviy bank tizimiga taʼsirini koʻrib chiqdi.

BitcoinKriptovalyutaBankBuyuk BritaniyaInvestitsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkinBugun, 19:19Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaEthereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaKecha, 18:18Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiAnchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiKecha, 18:13DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?Kecha, 16:37Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kecha, 16:13AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiAQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi