Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladi
Stand With Crypto UK tashkiloti oʻzining 286 000 nafar aʼzosini kriptovalyuta birjalariga oʻtkazmalarni cheklayotgan Britaniya banklariga qarshi kurashishga chaqirmoqda. Faollarning taʼkidlashicha, tartibga solinadigan platformalarga tranzaksiyalarni yalpi taqiqlash raqamli aktivlardan foydalanish imkoniyatlarini cheklamoqda. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
UK Cryptoassets Business Council hisobotiga koʻra, Buyuk Britaniya banklari tomonidan kripto-tranzaksiyalarning qariyb 40 foizi bloklanadi yoki cheklanadi. Guruhning qayd etishicha, koʻplab cheklovlar hatto mamlakatning Financial Conduct Authority (FCA) organi roʻyxatidan oʻtgan birjalarga ham tegishli boʻlib, mijozlarning individual xavf profillari inobatga olinmayapti.
Hisobotda keltirilishicha, birgina birjaning oʻzida bir yil davomida banklar tomonidan rad etilgan tranzaksiyalar hajmi qariyb 1 milliard funt sterlingni tashkil etgan. Soʻrovda qatnashgan platformalarning 80 foizi bloklangan oʻtkazmalar soni ortganini maʼlum qilgan. Stand With Crypto UK oʻz veb-saytida shikoyat xatlarini shakllantiruvchi maxsus vositani ishga tushirdi.
ClearBank bosh direktori Mark Fairless banklar kripto-toʻlovlarga nisbatan yalpi cheklovlar oʻrniga xavfga asoslangan yondashuvni qoʻllashi kerakligini taʼkidladi. Uning soʻzlariga koʻra, keng koʻlamli blokirovkalar raqobatga putur yetkazadi va tartibga solinadigan firmalarning Buyuk Britaniyada samarali ishlashiga toʻsqinlik qiladi.
Ushbu kampaniya Britaniya regulyatorlari stablecoinlar uchun umummilliy qoidalarni ishlab chiqayotgan bir vaqtga toʻgʻri keldi. May oyi boshida Lordlar palatasi qoʻmitasi stablecoinlar boʻyicha taklif etilgan qoidalarni, jumladan, pul yuvishga qarshi nazorat va ularning anʼanaviy bank tizimiga taʼsirini koʻrib chiqdi.
…