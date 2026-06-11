Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkin
2024-yildan buyon Bitcoin (BTC) narxi Yaponiya banki (BOJ) foiz stavkalarini oshirganidan soʻng toʻrt marta yirik korreksiyani boshdan kechirdi. Ushbu pasayishlar 18 foizdan 28 foizgacha boʻlgan diapazonni tashkil etdi. Shu sababli, treyderlar eʼtibori BOJning 16-iyundagi navbatdagi pul-kredit siyosati boʻyicha qaroriga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.
Yaponiya manfiy foiz stavkalari siyosatidan voz kechganidan beri har bir stavka oshishi Bitcoin narxining sezilarli pasayishi bilan kuzatildi. Masalan, 2024-yil 19-martdagi qarordan soʻng BTC 18 foizga, 31-iyulda esa 18,5 foizga arzonlashdi. 2025-yilning yanvar va dekabr oylaridagi stavka oshishlari esa mos ravishda 25 va 28 foizlik pasayishlarga sabab boʻldi. Toʻrtta holat boʻyicha oʻrtacha pasayish koʻrsatkichi 22,4 foizni tashkil etmoqda.
BOJ siyosati va Bitcoin oʻrtasidagi bogʻliqlik koʻpincha "yen carry trade" amaliyoti bilan tushuntiriladi. Yillar davomida investorlar past stavkalarda yen qarz olib, ushbu kapitalni yuqori daromadli aktivlarga, jumladan, aksiyalar va kriptovalyutalarga yoʻnaltirishgan. Yaponiya banki stavkalarni oshirganda, ushbu pozitsiyalarning yopilishi xatarli aktivlarga bosim oʻtkazadi.
Biroq, bozor tahlilchilari hozirgi vaziyatda BTC kitlarining harakati va birjalarga valyuta oqimi Yaponiya pul-kredit siyosatidan koʻra muhimroq rol oʻynashi mumkinligini taʼkidlamoqda. 2024-yil iyulidagi pasayish global bozorlardagi umumiy sotuvlar bilan mos kelgan boʻlsa, 2025-yildagi holatlar uzoq muddatli rallidan keyingi talabning qisqarishi bilan bogʻliq edi.
…