Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkin

·0·Iqtisodiyot
Bank of Japan qarori Bitcoin narxiga taʼsir qilishi mumkin

2024-yildan buyon Bitcoin (BTC) narxi Yaponiya banki (BOJ) foiz stavkalarini oshirganidan soʻng toʻrt marta yirik korreksiyani boshdan kechirdi. Ushbu pasayishlar 18 foizdan 28 foizgacha boʻlgan diapazonni tashkil etdi. Shu sababli, treyderlar eʼtibori BOJning 16-iyundagi navbatdagi pul-kredit siyosati boʻyicha qaroriga qaratilgan. Bu haqda Cointelegraph.com xabar beradi.

Yaponiya manfiy foiz stavkalari siyosatidan voz kechganidan beri har bir stavka oshishi Bitcoin narxining sezilarli pasayishi bilan kuzatildi. Masalan, 2024-yil 19-martdagi qarordan soʻng BTC 18 foizga, 31-iyulda esa 18,5 foizga arzonlashdi. 2025-yilning yanvar va dekabr oylaridagi stavka oshishlari esa mos ravishda 25 va 28 foizlik pasayishlarga sabab boʻldi. Toʻrtta holat boʻyicha oʻrtacha pasayish koʻrsatkichi 22,4 foizni tashkil etmoqda.

BOJ siyosati va Bitcoin oʻrtasidagi bogʻliqlik koʻpincha "yen carry trade" amaliyoti bilan tushuntiriladi. Yillar davomida investorlar past stavkalarda yen qarz olib, ushbu kapitalni yuqori daromadli aktivlarga, jumladan, aksiyalar va kriptovalyutalarga yoʻnaltirishgan. Yaponiya banki stavkalarni oshirganda, ushbu pozitsiyalarning yopilishi xatarli aktivlarga bosim oʻtkazadi.

Biroq, bozor tahlilchilari hozirgi vaziyatda BTC kitlarining harakati va birjalarga valyuta oqimi Yaponiya pul-kredit siyosatidan koʻra muhimroq rol oʻynashi mumkinligini taʼkidlamoqda. 2024-yil iyulidagi pasayish global bozorlardagi umumiy sotuvlar bilan mos kelgan boʻlsa, 2025-yildagi holatlar uzoq muddatli rallidan keyingi talabning qisqarishi bilan bogʻliq edi.

BitcoinBank of JapanKriptoInvestitsiyaBozor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Laylo
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Buyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBuyuk Britaniyada kripto-faollar bank cheklovlariga qarshi kampaniya boshladiBugun, 19:17Ethereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaEthereum ekotizimida maxfiylik masalasi yana diqqat markazidaKecha, 18:18Anchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiAnchorage Digital AQSH Gʻaznachiligining yangi AML qoidalarini qoʻllab-quvvatladiKecha, 18:13DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?DeFi tizimida muammo yuzaga kelsa, tun yarmida kim yordamga keladi?Kecha, 16:37Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kvant kompyuterlari tahdidi: Nima uchun Bitcoin Ethereumga qaraganda zaifroq?Kecha, 16:13AQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiAQSHda inflyatsiya oshishiga qaramay Bitcoin narxi koʻtarildiKecha, 16:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
14 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
Go‘sht narxi pasayishiga chorvachilikda yangi umid paydo bo‘ldi...
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
25 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2 iyun uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
O‘zbekistonda dollar kursi ko‘tarildi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
13 may uchun dollar kursi e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 may uchun valyuta kurslari e’lon qilindi