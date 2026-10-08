O‘zbekistonliklar nima uchun eng ko‘p kredit olmoqda? Markaziy bank tahlili

·47·Iqtisodiyot
O‘zbekistonliklar nima uchun eng ko‘p kredit olmoqda? Markaziy bank tahlili
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Markaziy banki tahliliga ko‘ra, 3 milliondan 10 million so‘mgacha daromadli aholining 57–59 foizi kelgusida qo‘shimcha kredit mablag‘lariga ehtiyoj sezishini bildirgan.
  • Yuqori daromadli (20 million so‘mdan yuqori) qatlamning ham 53 foizi kredit olish istagini bildirgan.
  • Fuqarolar olinayotgan kreditlarni asosan uy-joy ta’mirlash, ta’lim xarajatlari va boshqa kundalik zarur ehtiyojlar uchun sarflashni rejalashtirmoqda.

O‘zbekistonda aholining qarz mablag‘lariga bo‘lgan talabi yuqori darajada saqlanib qolmoqda. O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan e’lon qilingan joriy yilning II choragi yakunlariga bag‘ishlangan tahliliy sharhda fuqarolarning kredit olish tendensiyalari, daromad darajasi va mablag‘lar qaysi maqsadlarga ko‘proq yo‘naltirilayotgani haqida muhim ma’lumotlar ochiqlandi.

Hisobot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, qarz olish istagi nafaqat o‘rta daromadli, balki yuqori daromadga ega bo‘lgan qatlam orasida ham sezilarli darajada oshgan.

Eng yuqori ehtiyoj kimlarda? Daromadlar bo‘yicha statistika

Markaziy bank so‘rovnomalari aholining turli daromad guruhlari bo‘yicha kreditga bo‘lgan ehtiyojini aniq raqamlarda ko‘rsatib berdi:

  • 3 milliondan 10 million so‘mgacha daromad egalari: Bu guruhda qarzga bo‘lgan talab eng yuqori ko‘rsatkichni qayd etdi — respondentlarning 57–59 foizi yaqin istiqbolda qo‘shimcha qarz mablag‘lariga ehtiyoj ortishini bildirgan;

  • 15 milliondan 20 million so‘mgacha daromad topuvchilar: Ushbu toifadagi fuqarolar orasida qarz olish ehtiyojining o‘sishini kutayotganlar ulushi 44 foizni tashkil etdi;

  • 20 million so‘mdan yuqori daromad egalari: Yuqori daromadli qatlam orasida ham ko‘rsatkich ancha baland — so‘ralganlarning 53 foizi kredit mablag‘lariga ehtiyoj sezayotganini ma’lum qilgan.

Kredit mablag‘lari qayerga yo‘naltirilmoqda?

Fuqarolar olinayotgan kreditlarni asosan hayotiy zarur xarajatlarni qoplash va ijtimoiy ehtiyojlar uchun sarflashni rejalashtirmoqda:

  • Asosiy yo‘nalishlar: Aholi kredit mablag‘larini, birinchi navbatda, uy-joyni ta’mirlash (remont), ta’lim xarajatlari va boshqa kundalik zarur ehtiyojlarga sarflashni ko‘zda tutgan;

  • An’anaviy xarajatlar barqaror: To‘y marosimlarini o‘tkazish, avtomashina xarid qilish hamda davolanish bilan bog‘liq sarf-xarajatlar barcha daromad guruhlarida bir xil darajada muhim bo‘lib, kredit mablag‘lari yo‘naltiriladigan asosiy tarmoqlar qatorida qolmoqda.

Markaziy bankning mazkur tahlili mamlakatda aholining iste’mol faolligi saqlanib qolayotganini, biroq ta’lim, uy-joy qurilishi va tibbiyot kabi sohalarda moliyaviy ko‘makka bo‘lgan ehtiyoj hamon ustuvor ahamiyatga ega ekanini ko‘rsatmoqda.

Markaziy bankqarz olish tendensiyalariqo‘shimcha qarz talablari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?15 iyul 21:45Har beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdiHar beshinchi o‘zbekistonlik qarzdor: Markaziy bank kredit bo‘yicha shov-shuvli raqamlarni ochdi27 avgust 16:24Banklar endi «kichik xato» bilan qutula olmaydiBanklar endi «kichik xato» bilan qutula olmaydi6 avgust 09:09Islomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdiIslomiy moliyada yangi bosqich: Markaziy bank yangi kengash tuzdi15 iyul 20:408 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi8 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindiKecha 18:11«Dok-1 Maks» jabrlanuvchilariga 16,7 mlrd so‘m undirildi«Dok-1 Maks» jabrlanuvchilariga 16,7 mlrd so‘m undirildiKecha 13:33
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
27 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
15 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
17 sentyabr kuni dollar kursi ko‘tarilishi kutilmoqda
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 sentyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi