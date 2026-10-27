O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7,27 mln so‘mga yetdi

·40·Iqtisodiyot
O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7,27 mln so‘mga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida O‘zbekistonda o‘rtacha oylik nominal ish haqi 7,27 million so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga oshdi.
  • Hududlar kesimida eng yuqori maosh Toshkent shahrida 12,3 million so‘m, Navoiy viloyatida esa 8,82 million so‘m miqdorida qayd etildi.
  • Iqtisodiyot tarmoqlari orasida bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik sohasi 19,7 million so‘m bilan yetakchilik qilmoqda.

2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida O‘zbekistonda o‘rtacha oylik nominal ish haqi 7,27 million so‘mni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga yuqori. Hududlar kesimida eng yuqori o‘rtacha maosh Toshkent shahrida qayd etilgan bo‘lsa, iqtisodiyot tarmoqlari orasida bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik sohasi yetakchilik qilmoqda.

So‘nggi besh yilda o‘rtacha ish haqi qanday o‘zgardi?

Yanvar–sentyabr oylari natijalariga ko‘ra, mamlakatda o‘rtacha oylik nominal ish haqi yildan yilga oshib borgan.

• 2022 yilda 3,73 million so‘m.

• 2023 yilda 4,42 million so‘m.

• 2024 yilda 5,17 million so‘m.

• 2025 yilda 6,16 million so‘m.

• 2026 yilda 7,27 million so‘m.

Keltirilgan ma’lumotlar besh yil davomida o‘rtacha ish haqi sezilarli ko‘tarilganini ko‘rsatadi. 2026 yilning yanvar–sentyabr oylaridagi ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foiz o‘sgan.

Qaysi hududlarda maosh yuqori?

Hududlar orasida o‘rtacha oylik ish haqining eng yuqori ko‘rsatkichi Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda bu miqdor 12,3 million so‘mni tashkil qildi.

Navoiy viloyati ikkinchi o‘rinda bo‘lib, bu hududda o‘rtacha oylik ish haqi 8,82 million so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkichlar hududlar o‘rtasida maosh darajasi bir xil emasligini ko‘rsatadi.

Qaysi sohalarda ko‘proq maosh to‘lanadi?

Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida eng yuqori o‘rtacha ish haqi moliyaviy xizmatlar bilan bog‘liq sohalarda kuzatilgan.

• Bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik sohasi: 19,7 million so‘m.

• Axborot va aloqa sohasi: 17 million so‘m.

• Tashish va saqlash sohasi: 11,2 million so‘m.

Shunday qilib, 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida O‘zbekistonda o‘rtacha oylik nominal ish haqi 7,27 million so‘mni tashkil etdi. Hududlar bo‘yicha Toshkent shahri, sohalar bo‘yicha esa moliyaviy xizmatlar eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘ldi.

O‘rtacha Ish HaqiToshkentNavoiy ViloyatiMaoshlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...19,1 mln va 4,4 mln: O‘zbekistondagi maoshlar o‘rtasidagi tafovut...4 avgust 18:0228 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi28 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi27 avgust 18:0226 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi26 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 avgust 17:4625 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi25 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi24 avgust 17:4919 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi19 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 avgust 18:3318 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi18 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 avgust 17:42
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
O‘zbekistonda 1 mln so‘mlik banknota paydo bo‘ldimi? Markaziy bank javob berdi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
22 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
21 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
20 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
16 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
14 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
2027 yildan kredit qarzini undirish tartibi o‘zgaradi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
1 oktyabr uchun valyuta kurslari e’lon qilindi