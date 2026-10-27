O‘zbekistonda o‘rtacha oylik ish haqi 7,27 mln so‘mga yetdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida O‘zbekistonda o‘rtacha oylik nominal ish haqi 7,27 million so‘mni tashkil etib, o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga oshdi.
- Hududlar kesimida eng yuqori maosh Toshkent shahrida 12,3 million so‘m, Navoiy viloyatida esa 8,82 million so‘m miqdorida qayd etildi.
- Iqtisodiyot tarmoqlari orasida bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik sohasi 19,7 million so‘m bilan yetakchilik qilmoqda.
2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida O‘zbekistonda o‘rtacha oylik nominal ish haqi 7,27 million so‘mni tashkil etdi. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foizga yuqori. Hududlar kesimida eng yuqori o‘rtacha maosh Toshkent shahrida qayd etilgan bo‘lsa, iqtisodiyot tarmoqlari orasida bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik sohasi yetakchilik qilmoqda.
So‘nggi besh yilda o‘rtacha ish haqi qanday o‘zgardi?
Yanvar–sentyabr oylari natijalariga ko‘ra, mamlakatda o‘rtacha oylik nominal ish haqi yildan yilga oshib borgan.
• 2022 yilda 3,73 million so‘m.
• 2023 yilda 4,42 million so‘m.
• 2024 yilda 5,17 million so‘m.
• 2025 yilda 6,16 million so‘m.
• 2026 yilda 7,27 million so‘m.
Keltirilgan ma’lumotlar besh yil davomida o‘rtacha ish haqi sezilarli ko‘tarilganini ko‘rsatadi. 2026 yilning yanvar–sentyabr oylaridagi ko‘rsatkich o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 18 foiz o‘sgan.
Qaysi hududlarda maosh yuqori?
Hududlar orasida o‘rtacha oylik ish haqining eng yuqori ko‘rsatkichi Toshkent shahrida qayd etildi. Poytaxtda bu miqdor 12,3 million so‘mni tashkil qildi.
Navoiy viloyati ikkinchi o‘rinda bo‘lib, bu hududda o‘rtacha oylik ish haqi 8,82 million so‘mga yetdi. Bu ko‘rsatkichlar hududlar o‘rtasida maosh darajasi bir xil emasligini ko‘rsatadi.
Qaysi sohalarda ko‘proq maosh to‘lanadi?
Iqtisodiyot tarmoqlari kesimida eng yuqori o‘rtacha ish haqi moliyaviy xizmatlar bilan bog‘liq sohalarda kuzatilgan.
• Bank, sug‘urta, lizing, kredit va vositachilik sohasi: 19,7 million so‘m.
• Axborot va aloqa sohasi: 17 million so‘m.
• Tashish va saqlash sohasi: 11,2 million so‘m.
Shunday qilib, 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida O‘zbekistonda o‘rtacha oylik nominal ish haqi 7,27 million so‘mni tashkil etdi. Hududlar bo‘yicha Toshkent shahri, sohalar bo‘yicha esa moliyaviy xizmatlar eng yuqori ko‘rsatkichlarga ega bo‘ldi.
Izohlar 0
…