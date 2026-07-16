Avtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladi

·15·Jamiyat
Avtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladi

O‘zbekistonda mulkdorlar o‘z avtomobili yoki ko‘chmas mulkini garovga qo‘yish va boshqa shaxsga o‘tkazishga masofadan turib taqiq o‘rnata oladi. Yangi xizmat 2026 yil 1 oktyabrdan MyGov portalida ishga tushiriladi.

Mulkdor taqiqni o‘zi qo‘yadi va bekor qiladi

15 iyul kuni qabul qilingan prezidentning PQ–265-son qaroriga ko‘ra, jismoniy va yuridik shaxslar o‘zlariga mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan obyektlarga onlayn cheklov o‘rnatishi mumkin bo‘ladi.

Taqiq quyidagi mol-mulklarga tatbiq etiladi:

  • ko‘chmas mulk obyektlari;

  • avtomobillar;

  • mototsikl va boshqa avtomototransport vositalari.

Xizmat orqali mulkni garovga yoki ipotekaga qo‘yish, shuningdek, uni begonalashtirish — ya’ni boshqa shaxsga o‘tkazishga qaratilgan bitimlarni amalga oshirishga taqiq qo‘yish va uni bekor qilish mumkin bo‘ladi.

Jismoniy shaxslar Face-ID orqali tasdiqlaydi

Fuqarolar taqiq o‘rnatishdan oldin Face-ID texnologiyasi orqali shaxsini tasdiqlashi kerak bo‘ladi.

Bu jarayonda mulkdorning aynan o‘zi murojaat qilayotganini biometrik identifikatsiya orqali tekshirish ko‘zda tutilgan. Taqiqni bekor qilish ham MyGov orqali amalga oshirilishi mumkin.

Mulkdor

Tasdiqlash tartibi

Jismoniy shaxs

Face-ID orqali

Yuridik shaxs

Elektron raqamli imzo orqali

Kompaniyalar uchun alohida talab belgilandi

Yuridik shaxslarga tegishli ko‘chmas mulk yoki transport vositasiga taqiq muassislar, ishtirokchilar yoki aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarori asosida qo‘yiladi.

Shundan so‘ng murojaat tashkilotning elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi. Bu korxona mulkiga bir shaxsning mustaqil ravishda cheklov o‘rnatishining oldini olishga qaratilgan.

Yangi xizmat nima uchun muhim?

Amaldagi tartib mulkdorga o‘z mol-mulki ustidan nazoratni kuchaytirish imkonini beradi. Masalan, avtomobil yoki uyni yaqin vaqt ichida sotish yoxud garovga qo‘yish rejalashtirilmagan bo‘lsa, unga oldindan taqiq o‘rnatish mumkin bo‘ladi.

Bu imkoniyat mulk bilan bog‘liq ruxsatsiz yoki shubhali bitimlarning oldini olishda qo‘shimcha himoya vositasi bo‘lishi kutilmoqda. Shu bilan birga, zarurat tug‘ilganda mulkdor cheklovni portalning o‘zida bekor qila oladi.

Tartib 1 oktyabrdan ishlaydi

Yangi elektron xizmat 2026 yil 1 oktyabrdan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joriy etiladi. U prezidentning aholiga ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarini takomillashtirish va fuqarolar uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratishga qaratilgan qarorida belgilangan.

Shu tariqa, uy yoki avtomobilni tasarruf etish bilan bog‘liq muhim cheklovni o‘rnatish uchun idoraga borish talab etilmaydi — barcha jarayon MyGov orqali amalga oshiriladi.

Sizningcha, bunday taqiq mulk bilan bog‘liq firibgarliklarni kamaytira oladimi?

O'zbekistonMyGovFace-ID
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ipoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasIpoteka uyiga "propiska": endi bank roziligi shart emasBugun, 20:55Andijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiAndijondagi xonadonlardan birida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 20:5313 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandi13 yoshli qiz ona bo‘ldi: holat yuzasidan tergov boshlandiBugun, 20:21«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandi«Turon» bekatida shift qismi quladi: ikki kishi jarohatlandiBugun, 19:45Abdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdiAbdulla Oripovning akasi Abdurazzoq Oripov vafot etdiBugun, 18:1510 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldi10 yillik kutuvdan so‘ng 3 egizak dunyoga keldiBugun, 16:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abduqodir Husanov Abbos Fayzullayevning to‘y kortejida ko‘rindi (video)
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
Abbos Fayzullayev to‘yida qadimiy an’ana: kelin salom mehmonlarni hayajonga soldi
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonda bir million so‘mga sotilayotgan o‘rgatilgan chigirtka tarmoqlarda qiziqish uyg‘otmoqda
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
O‘zbekistonlik usta motoblok va “Jiguli”dan yangi texnika yaratdi
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Kutilmagan natija: bir dona ko‘rpa butun Onix'ning ko‘rinishini o‘zgartirib yubordi!
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Suv ichida doira chalgan yigit tanqidlar ostida qoldi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Buxoro tumanida bedarak yo‘qolgan voyaga yetmagan qiz sog‘-omon topildi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda