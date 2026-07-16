Avtomobil va uyga MyGov orqali onlayn taqiq qo‘yish imkoniyati yaratiladi
O‘zbekistonda mulkdorlar o‘z avtomobili yoki ko‘chmas mulkini garovga qo‘yish va boshqa shaxsga o‘tkazishga masofadan turib taqiq o‘rnata oladi. Yangi xizmat 2026 yil 1 oktyabrdan MyGov portalida ishga tushiriladi.
Mulkdor taqiqni o‘zi qo‘yadi va bekor qiladi
15 iyul kuni qabul qilingan prezidentning PQ–265-son qaroriga ko‘ra, jismoniy va yuridik shaxslar o‘zlariga mulk huquqi asosida tegishli bo‘lgan obyektlarga onlayn cheklov o‘rnatishi mumkin bo‘ladi.
Taqiq quyidagi mol-mulklarga tatbiq etiladi:
ko‘chmas mulk obyektlari;
avtomobillar;
mototsikl va boshqa avtomototransport vositalari.
Xizmat orqali mulkni garovga yoki ipotekaga qo‘yish, shuningdek, uni begonalashtirish — ya’ni boshqa shaxsga o‘tkazishga qaratilgan bitimlarni amalga oshirishga taqiq qo‘yish va uni bekor qilish mumkin bo‘ladi.
Jismoniy shaxslar Face-ID orqali tasdiqlaydi
Fuqarolar taqiq o‘rnatishdan oldin Face-ID texnologiyasi orqali shaxsini tasdiqlashi kerak bo‘ladi.
Bu jarayonda mulkdorning aynan o‘zi murojaat qilayotganini biometrik identifikatsiya orqali tekshirish ko‘zda tutilgan. Taqiqni bekor qilish ham MyGov orqali amalga oshirilishi mumkin.
Mulkdor
Tasdiqlash tartibi
Jismoniy shaxs
Face-ID orqali
Yuridik shaxs
Elektron raqamli imzo orqali
Kompaniyalar uchun alohida talab belgilandi
Yuridik shaxslarga tegishli ko‘chmas mulk yoki transport vositasiga taqiq muassislar, ishtirokchilar yoki aksiyadorlar umumiy yig‘ilishining qarori asosida qo‘yiladi.
Shundan so‘ng murojaat tashkilotning elektron raqamli imzosi bilan tasdiqlanadi. Bu korxona mulkiga bir shaxsning mustaqil ravishda cheklov o‘rnatishining oldini olishga qaratilgan.
Yangi xizmat nima uchun muhim?
Amaldagi tartib mulkdorga o‘z mol-mulki ustidan nazoratni kuchaytirish imkonini beradi. Masalan, avtomobil yoki uyni yaqin vaqt ichida sotish yoxud garovga qo‘yish rejalashtirilmagan bo‘lsa, unga oldindan taqiq o‘rnatish mumkin bo‘ladi.
Bu imkoniyat mulk bilan bog‘liq ruxsatsiz yoki shubhali bitimlarning oldini olishda qo‘shimcha himoya vositasi bo‘lishi kutilmoqda. Shu bilan birga, zarurat tug‘ilganda mulkdor cheklovni portalning o‘zida bekor qila oladi.
Tartib 1 oktyabrdan ishlaydi
Yangi elektron xizmat 2026 yil 1 oktyabrdan Yagona interaktiv davlat xizmatlari portalida joriy etiladi. U prezidentning aholiga ko‘rsatilayotgan davlat xizmatlarini takomillashtirish va fuqarolar uchun qo‘shimcha qulayliklar yaratishga qaratilgan qarorida belgilangan.
Shu tariqa, uy yoki avtomobilni tasarruf etish bilan bog‘liq muhim cheklovni o‘rnatish uchun idoraga borish talab etilmaydi — barcha jarayon MyGov orqali amalga oshiriladi.
Sizningcha, bunday taqiq mulk bilan bog‘liq firibgarliklarni kamaytira oladimi?
…