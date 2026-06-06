Toshkentda avtobus harakati paytida piyoda halok bo‘ldi
Toshkent shahrining Bektemir tumanida Yutong elektrobusi ishtirokida o‘lim bilan yakunlangan yo‘l-transport hodisasi ro‘y berdi. Bu haqda “Toshshahartransxizmat” AJ axborot xizmati ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, hodisa 2026 yil 6 iyun kuni soat 13:40 atrofida Bektemir tumani hududida joylashgan “Qo‘yliq dehqon bozori” avtoshohbekatida sodir bo‘lgan. 45-sonli Food City savdo majmuasi — Qushbegi mavzesi yo‘nalishida harakatlanayotgan Yutong elektrobusi haydovchisi transport vositasini orqa tomonga boshqarayotgan vaqtda piyoda — 1991 yilda tug‘ilgan A.K.ni bosib ketgan.
Natijada piyoda A.K. og‘ir tan jarohatlari olib, voqea joyida vafot etgan.
Mazkur yo‘l-transport hodisasi belgilangan tartibda Toshkent shahar IIBB Tergov bo‘limi mas’ul xodimlari tomonidan rasmiylashtirilgani ma’lum qilindi.
…