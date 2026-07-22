Emiliano Martinez terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqida oʻylamoqda
Argentina terma jamoasining tajribali darvozaboni Emiliano Martinez JCh-2026 finalidagi magʻlubiyatdan soʻng oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasash masalasini jiddiy koʻrib chiqmoqda. AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan turnirning hal qiluvchi bahsida Ispaniyaga imkoniyatning boy berilishi darvozabon uchun ogʻir zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Final uchrashuvida Argentina 0:1 hisobida magʻlub boʻlgach, Martinez oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislardan uzr soʻradi. U oʻz postida mamlakati va jamoadoshlariga gʻalaba qozonishda yordam berish uchun borini berganini, biroq yakunda maqsadga erishilmaganini taʼkidlagan.
Emiliano Martinez 2022-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng, ketma-ket ikkinchi bor oltin medallarni qoʻlga kiritib, tarix yozishni orzu qilganini yashirmadi. Biroq finaldagi muvaffaqiyatsizlik uning kelajak borasidagi rejalarini oʻzgartirib yuborgan koʻrinadi.
Ruhiy zarba va kelajakdagi noaniqlik"Haqiqat shundaki, hozirgi ogʻriqni soʻz bilan taʼriflash juda qiyin", — deya iqtibos keltiradi darvozabonning soʻzlaridan xabar manbasi. Martinezning taʼkidlashicha, u ayni damda faoliyatini davom ettirish yoki terma jamoani tark etish borasida bir qarorga kelish uchun vaqt kerakligini his qilmoqda.
Lionel Messi oʻz vaqtida terma jamoani tark etish haqidagi qaroridan qaytgan boʻlsa-da, Martinezning vaziyati biroz boshqacha koʻrinish olmoqda. Darvozabon yosh oʻtib borayotgani va yangi avlodga yoʻl boʻshatish vaqti kelgan boʻlishi mumkinligiga ishora qilgan.
Argentina futbol jamoatchiligi uchun Martinezning ketishi katta yoʻqotish boʻlishi shubhasiz. U nafaqat darvozabon, balki jamoaning ruhiy yetakchilaridan biri sifatida tanilgan edi. Uning JCh-2022 finalidagi qahramonliklari hali ham muxlislar yodida.
Hozircha Argentina futbol assotsiatsiyasi darvozabonning ehtimoliy isteʼfosi boʻyicha rasmiy bayonot bermadi. Yaqin oylarda oʻtkaziladigan saralash oʻyinlari Martinezning yakuniy qarori qanday boʻlishini koʻrsatib beradi.
…