Emiliano Martinez terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqida oʻylamoqda

·62·Sport
Emiliano Martinez terma jamoadagi faoliyatini yakunlash haqida oʻylamoqda

Argentina terma jamoasining tajribali darvozaboni Emiliano Martinez JCh-2026 finalidagi magʻlubiyatdan soʻng oʻzining xalqaro faoliyatiga yakun yasash masalasini jiddiy koʻrib chiqmoqda. AQSH, Meksika va Kanada mezbonlik qilgan turnirning hal qiluvchi bahsida Ispaniyaga imkoniyatning boy berilishi darvozabon uchun ogʻir zarba boʻldi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Final uchrashuvida Argentina 0:1 hisobida magʻlub boʻlgach, Martinez oʻzining ijtimoiy tarmoqlardagi sahifasi orqali muxlislardan uzr soʻradi. U oʻz postida mamlakati va jamoadoshlariga gʻalaba qozonishda yordam berish uchun borini berganini, biroq yakunda maqsadga erishilmaganini taʼkidlagan.

Emiliano Martinez 2022-yilgi jahon chempionatidagi gʻalabadan soʻng, ketma-ket ikkinchi bor oltin medallarni qoʻlga kiritib, tarix yozishni orzu qilganini yashirmadi. Biroq finaldagi muvaffaqiyatsizlik uning kelajak borasidagi rejalarini oʻzgartirib yuborgan koʻrinadi.

Ruhiy zarba va kelajakdagi noaniqlik

"Haqiqat shundaki, hozirgi ogʻriqni soʻz bilan taʼriflash juda qiyin", — deya iqtibos keltiradi darvozabonning soʻzlaridan xabar manbasi. Martinezning taʼkidlashicha, u ayni damda faoliyatini davom ettirish yoki terma jamoani tark etish borasida bir qarorga kelish uchun vaqt kerakligini his qilmoqda.

Lionel Messi oʻz vaqtida terma jamoani tark etish haqidagi qaroridan qaytgan boʻlsa-da, Martinezning vaziyati biroz boshqacha koʻrinish olmoqda. Darvozabon yosh oʻtib borayotgani va yangi avlodga yoʻl boʻshatish vaqti kelgan boʻlishi mumkinligiga ishora qilgan.

Argentina futbol jamoatchiligi uchun Martinezning ketishi katta yoʻqotish boʻlishi shubhasiz. U nafaqat darvozabon, balki jamoaning ruhiy yetakchilaridan biri sifatida tanilgan edi. Uning JCh-2022 finalidagi qahramonliklari hali ham muxlislar yodida.

Hozircha Argentina futbol assotsiatsiyasi darvozabonning ehtimoliy isteʼfosi boʻyicha rasmiy bayonot bermadi. Yaqin oylarda oʻtkaziladigan saralash oʻyinlari Martinezning yakuniy qarori qanday boʻlishini koʻrsatib beradi.

Emiliano MartinezArgentinaJahon ChempionatiFutbolIspaniya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...