Mohammad Salahning Liverpuldan ketishi va yangi jamoasi borasida yangi tafsilotlar chiqdi

·88·Sport
Mohammad Salahning Liverpuldan ketishi va yangi jamoasi borasida yangi tafsilotlar chiqdi

Misrlik mashhur futbolchi Muhammad Salahning Liverpul bilan xayrlashish qarori jahon futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. 2025-2026-yilgi mavsum yakunida Mersisayd klubini tark etishini eʼlon qilgan hujumchi uchun hozirda bir nechta nufuzli chempionatlardan takliflar tushmoqda. Toʻqqiz yil davomida Enfildda afsonaga aylangan futbolchining keyingi manzili borasida turli taxminlar ilgari surilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Goal.com nashri xabariga koʻra, Salahning kelajagi borasidagi muzokaralar yangi bosqichga koʻtarilgan. Dastlab Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubi futbolchi uchun asosiy daʼvogar sifatida koʻrilgan edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, Misr terma jamoasi sardori uchun kurashga kutilmaganda Turkiya grandlari ham qoʻshilgan. Xususan, Beshiktosh klubi Salahni oʻz safiga qoʻshib olish borasida jiddiy qadamlarni tashlamoqda.

Transfer bozori va asosiy yoʻnalishlar

Hozirda Muhammad Salahning oldida bir nechta asosiy variantlar mavjud boʻlib, ular quyidagi yoʻnalishlarni oʻz ichiga oladi:

  • Saudiya Arabistoni Roshn ligasi (Al-Ittihod va boshqa boy klublar);
  • AQSHning MLS ligasi (Amerika klublaridan boʻlayotgan qiziqishlar);
  • Turkiya Superligasi (Beshiktosh bilan muzokaralar).
Matbuotda tarqalgan xabarlarga koʻra, Beshiktosh rahbariyati tajribali hujumchi bilan kelishuvga erishgan boʻlishi mumkin. Unga koʻra, Salah turk klubi bilan bir yillik (yana bir yilga uzaytirish imkoniyati bilan) shartnoma imzolashi va mavsumiga 12 million yevro maosh olishi kutilmoqda. Bu transfer Turkiya futboli uchun soʻnggi yillardagi eng katta voqelikka aylanishi mumkin.

Shu bilan birga, Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubi hali ham Salahdan voz kechgani yoʻq. Avvalroq ushbu jamoaga oʻtish jarayoni nima sababdan toʻxtab qolgani haqida ham tafsilotlar ochiqlandi. Maʼlum boʻlishicha, kelishuvning amalga oshishi maʼlum bir shartlarga bogʻliq boʻlib, bu asosan Liverpulning transfer summasi boʻyicha talablari va futbolchining shaxsiy xohishi bilan izohlanadi.

Salahning Liverpul tarkibidagi natijalari hayratlanarli darajada boʻldi. U klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar qatoridan joy oldi va jamoaning Chempionlar ligasi hamda Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqishiga ulkan hissa qoʻshdi. Shu sababli, uning ketishi nafaqat muxlislar, balki butun jamoa tuzilmasi uchun katta yoʻqotish boʻlishi kutilmoqda.

Oʻzbekistondagi futbol ishqibozlari uchun ham Salahning keyingi manzili qiziqarli. Agar u Saudiya Arabistonini tanlasa, mintaqaviy chempionat darajasi yanada oshadi, Turkiya varianti esa uni Yevropa futboli muhitida saqlab qoladi. Har ikki holatda ham 32 yoshli yulduz hali yuqori saviyada oʻynashga qodirligini isbotlash niyatida.

Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, Salahning agentlari bir vaqtning oʻzida bir nechta takliflarni koʻrib chiqishmoqda. Transfer oynasi yaqinlashgani sayin, misrlik "firʼavn"ning yangi jamoasi nomi aniqroq boʻlib boradi. Bu transfer nafaqat moliyaviy, balki sport nuqtayi nazaridan ham 2025-yilning eng shov-shuvli voqealaridan biri boʻlishi shubhasiz.

Muhammad SalahLiverpulTransferlarBeshiktoshAl-Ittihod
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiKevin De Bruyne va Antonio Conte oʻrtasidagi nizo: Napoli direktori vaziyatga oydinlik kiritdiBugun, 01:58Yan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorYan Diomande uchun kurash: Yevropa gigantlari 100 million yevro sarflashga tayyorBugun, 01:55Yerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiYerevanda hal qiluvchi kun: ikki o‘zbek bokschisi final uchun chiqadiBugun, 00:12Darwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiDarwin Nunez MLSga yoʻl olishi mumkin: Atlanta Yunayted transfer boʻyicha muzokaralarni boshladiKecha, 23:56«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...«Al Hilol» Dembele uchun harakatga tayyor: qaror futbolchida...Kecha, 23:48Luis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiLuis de la Fuente Lamine Yamalning JCH-2026 dagi oʻyini va Ispaniya gʻalabasi haqida gapirdiKecha, 23:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Cristiano Ronaldo Oʻzbekiston bilan oʻyindan soʻng: «Oʻzimni futboldan ketgandek his qildim»
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Abduqodir Husanovning ko‘z yoshlari terma jamoa bosib o‘tayotgan yo‘lni ko‘rsatdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Mundialda bir daqiqa ham o‘ynamagan himoyachi terma jamoa bilan xayrlashdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Jorjina Ronalduning futbolga oid eng katta sirini aytdi
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
Fabio Kannavaro: "Bu hikoya tugamadi, faqat bitta afsusim bor"
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...