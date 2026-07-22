Mohammad Salahning Liverpuldan ketishi va yangi jamoasi borasida yangi tafsilotlar chiqdi
Misrlik mashhur futbolchi Muhammad Salahning Liverpul bilan xayrlashish qarori jahon futbol jamoatchiligi diqqat markazida boʻlib turibdi. 2025-2026-yilgi mavsum yakunida Mersisayd klubini tark etishini eʼlon qilgan hujumchi uchun hozirda bir nechta nufuzli chempionatlardan takliflar tushmoqda. Toʻqqiz yil davomida Enfildda afsonaga aylangan futbolchining keyingi manzili borasida turli taxminlar ilgari surilmoqda. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Goal.com nashri xabariga koʻra, Salahning kelajagi borasidagi muzokaralar yangi bosqichga koʻtarilgan. Dastlab Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubi futbolchi uchun asosiy daʼvogar sifatida koʻrilgan edi. Biroq soʻnggi maʼlumotlar shuni koʻrsatmoqdaki, Misr terma jamoasi sardori uchun kurashga kutilmaganda Turkiya grandlari ham qoʻshilgan. Xususan, Beshiktosh klubi Salahni oʻz safiga qoʻshib olish borasida jiddiy qadamlarni tashlamoqda.
Transfer bozori va asosiy yoʻnalishlarHozirda Muhammad Salahning oldida bir nechta asosiy variantlar mavjud boʻlib, ular quyidagi yoʻnalishlarni oʻz ichiga oladi:
- Saudiya Arabistoni Roshn ligasi (Al-Ittihod va boshqa boy klublar);
- AQSHning MLS ligasi (Amerika klublaridan boʻlayotgan qiziqishlar);
- Turkiya Superligasi (Beshiktosh bilan muzokaralar).
Shu bilan birga, Saudiya Arabistonining Al-Ittihod klubi hali ham Salahdan voz kechgani yoʻq. Avvalroq ushbu jamoaga oʻtish jarayoni nima sababdan toʻxtab qolgani haqida ham tafsilotlar ochiqlandi. Maʼlum boʻlishicha, kelishuvning amalga oshishi maʼlum bir shartlarga bogʻliq boʻlib, bu asosan Liverpulning transfer summasi boʻyicha talablari va futbolchining shaxsiy xohishi bilan izohlanadi.
Salahning Liverpul tarkibidagi natijalari hayratlanarli darajada boʻldi. U klub tarixidagi eng yaxshi toʻpurarlar qatoridan joy oldi va jamoaning Chempionlar ligasi hamda Angliya Premer-ligasida gʻolib chiqishiga ulkan hissa qoʻshdi. Shu sababli, uning ketishi nafaqat muxlislar, balki butun jamoa tuzilmasi uchun katta yoʻqotish boʻlishi kutilmoqda.
Oʻzbekistondagi futbol ishqibozlari uchun ham Salahning keyingi manzili qiziqarli. Agar u Saudiya Arabistonini tanlasa, mintaqaviy chempionat darajasi yanada oshadi, Turkiya varianti esa uni Yevropa futboli muhitida saqlab qoladi. Har ikki holatda ham 32 yoshli yulduz hali yuqori saviyada oʻynashga qodirligini isbotlash niyatida.
Hozircha yakuniy qaror qabul qilinmagan boʻlsa-da, Salahning agentlari bir vaqtning oʻzida bir nechta takliflarni koʻrib chiqishmoqda. Transfer oynasi yaqinlashgani sayin, misrlik "firʼavn"ning yangi jamoasi nomi aniqroq boʻlib boradi. Bu transfer nafaqat moliyaviy, balki sport nuqtayi nazaridan ham 2025-yilning eng shov-shuvli voqealaridan biri boʻlishi shubhasiz.
…