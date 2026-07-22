Somon yoʻli galaktikasi qadimda kuchli toʻqnashuv tufayli agʻdarilib ketgan boʻlishi mumkin

·54·Texno
Somon yoʻli galaktikasi qadimda kuchli toʻqnashuv tufayli agʻdarilib ketgan boʻlishi mumkin

Buyuk Britaniyadagi Darem universiteti astronomlari Somon yoʻli galaktikasi tarixi haqida hayratlanarli yangilikni eʼlon qilishdi. Tadqiqotlarga koʻra, taxminan 10-11 milliard yil avval bizning galaktikamiz boshqa bir yirik galaktika bilan toʻqnashgan va bu hodisa uning butun tuzilishini oʻzgartirib yuborgan. Ushbu koinot kataklizmi shunchalik kuchli boʻlganki, galaktika diski deyarli 90 darajaga burilib ketgan deb taxmin qilinmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Olimlar ushbu xulosaga Gaia-Enceladus deb nomlangan qadimiy galaktika bilan toʻqnashuv oqibatlarini kompyuterda modellashtirish orqali kelishdi. Avvalroq Gaia kosmik teleskopi galaktikamiz chetidagi yulduzlarning gʻayritabiiy orbitalari asosida ushbu toʻqnashuv izlarini topgan edi. Biroq yangi izlanishlar bu hodisaning koʻlami avval oʻylanganidan ancha kengroq boʻlganini koʻrsatmoqda.

Koinotdagi ulkan burilish

Darem universiteti ilmiy xodimi Kirill Batrakovning soʻzlariga koʻra, ushbu toʻqnashuv nafaqat yangi yulduzlarning paydo boʻlishiga, balki Somon yoʻli diskining fazodagi holati oʻzgarishiga ham sabab boʻlgan. Bu esa galaktikadagi aksariyat yulduzlar qadimda markaz atrofida butunlay boshqacha trayektoriya boʻylab harakatlanganini anglatadi. Mazkur kashfiyot koinot evolyutsiyasini tushunishda yangi sahifa ochadi.

Kompyuter simulyatsiyasi shuni koʻrsatdiki, qadimiy diskning aynan mana shunday burilishi Somon yoʻlining hozirgi tuzilishini eng mantiqiy tarzda tushuntirib beradi. Ushbu model yoʻldosh galaktikalarning joylashuviga mos keladi va tashqi galaktik halodagi yulduzlarning nega gʻayritabiiy darajada sekin aylanayotganiga javob topishga yordam beradi.

Galaktikalar evolyutsiyasining odatiy bosqichi

NASA maʼlumotlariga koʻra, galaktikalar toʻqnashuvi koinotda noyob hodisa emas, balki ularning rivojlanishidagi odatiy bosqich hisoblanadi. Kuzatilayotgan har toʻrtta galaktikadan biri kamida bir marta shunday yirik "avariya"ni boshidan oʻtkazgan. Bunday toʻqnashuvlar galaktika shaklini butunlay oʻzgartirishi, milliardlab yulduzlarni qayta taqsimlashi va yangi yulduzlar paydo boʻlishi jarayonini tezlashtirishi mumkin.

Olimlar ushbu yangi natijalar nafaqat Somon yoʻli, balki koinotdagi boshqa spiral galaktikalarning shakllanish tarixini aniqroq tiklashga yordam berishiga ishonishmoqda. Mazkur tadqiqot biz yashayotgan koinot burchagi qanchalik murakkab va dinamik oʻtmishga ega ekanligini yana bir bor isbotladi.

Somon YoʻliAstronomiyaKoinotNASAGalaktika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiAMD kompaniyasi NVIDIA hukmronligiga chek qoʻyish uchun Helios tizimini taqdim etdiBugun, 01:57Patreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiPatreon platformasi xodimlarining 20 foizini ishdan boʻshatishini eʼlon qildiBugun, 01:54Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob