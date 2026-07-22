Tom Holland va Zendayaga O‘rgimchak odam tasvirli maxsus bayroq sovg‘a qilindi (video)
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
“Spider-Man: Brand New Day" filmining Meksikadagi taqdimoti chog‘ida Tom Holland va Zendaya muxlislar tomonidan tayyorlangan noodatiy sovg‘ani qabul qilib oldi. Ularga O‘rgimchak odam tasviri tushirilgan, qo‘l mehnati bilan tayyorlangan maxsus Meksika bayrog‘i topshirildi.
Aktyorlar sovg‘ani sahnaning o‘zida ochib ko‘rib, muxlislarning ijodkorligi va e’tiboridan mamnun bo‘lganini yashirmadi. Ular yig‘ilganlarga samimiy minnatdorlik bildirib, iliq kutib olingani uchun alohida rahmat aytdi.
Mazkur ta’sirli lahza tadbirning eng esda qolarli voqealaridan biriga aylandi. Videolar va suratlar qisqa fursatda ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, kino ixlosmandlari tomonidan katta qiziqish bilan ulashildi.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…