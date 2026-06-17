“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Buxoro viloyatida fuqaroni ishga joylashtirishni va’da qilib pul olgan shaxs qo‘lga olindi.
Ma’lum qilinishicha, fuqaro A.A. o‘zini yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari bor deb tanishtirib, bir fuqaroni Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tizimiga ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan.
U shuningdek, imtihonlardan muvaffaqiyatli o‘tishga yordam berishini aytib, buning evaziga 3 500 AQSH dollari talab qilgan.
Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi so‘ralgan pul mablag‘ini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.
Mazkur holat yuzasidan firibgarlik va pora berish bilan bog‘liq moddalar asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.
…