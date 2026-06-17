“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi

·20·Jamiyat
“Tanishlarim orqali ishga joylashtiraman” degan firibgar ushlandi

Buxoro viloyatida fuqaroni ishga joylashtirishni va’da qilib pul olgan shaxs qo‘lga olindi.

Ma’lum qilinishicha, fuqaro A.A. o‘zini yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari bor deb tanishtirib, bir fuqaroni Favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tizimiga ishga kiritib qo‘yishni va’da qilgan.

U shuningdek, imtihonlardan muvaffaqiyatli o‘tishga yordam berishini aytib, buning evaziga 3 500 AQSH dollari talab qilgan.

Tezkor tadbir davomida gumonlanuvchi so‘ralgan pul mablag‘ini olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan.

Mazkur holat yuzasidan firibgarlik va pora berish bilan bog‘liq moddalar asosida jinoyat ishi qo‘zg‘atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Navoiyda oyoqqa yopishqoq lenta bilan yashirilgan dorilar aniqlandiNavoiyda oyoqqa yopishqoq lenta bilan yashirilgan dorilar aniqlandiBugun, 09:50Toshkentdagi Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldiToshkentdagi Qo‘yliq dehqon bozorida yong‘in sodir bo‘ldiBugun, 07:16Navoiyda savdo do‘konlari va omborxonada yirik yong‘in chiqdiNavoiyda savdo do‘konlari va omborxonada yirik yong‘in chiqdiBugun, 05:49Farg‘onada 3 ta avtomobil yonib ketdi, qurbonlar borFarg‘onada 3 ta avtomobil yonib ketdi, qurbonlar borBugun, 05:46Toshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldiToshkentdagi dahshatli YTH uch inson umriga zomin bo‘ldiKecha, 18:54Samarqandda yuk mashinasida yong‘in: sabab aniqlandi, jabrlanganlar yo‘qSamarqandda yuk mashinasida yong‘in: sabab aniqlandi, jabrlanganlar yo‘qKecha, 17:14
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
3200 dollarlik guldasta muhokamalarga sabab bo‘ldi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
O‘zbekistonda qizaloq ilonni “do‘st” deb uyga olib keldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi