«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi

·38·Sport
«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi
Qisqacha

Superliganing 15-turida «Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni Richard Fraydeyning 51-daqiqadagi goli evaziga 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Ushbu g‘alaba termizliklarga uch ochko keltirib, jamoani 18 ochko bilan 11-o‘ringa olib chiqdi. 11 ochkoga ega «Qo‘qon-1912» esa turnir jadvalida 15-o‘rinda qoldi.

Superliganing 15-turida «Surxon» quyi pog‘onalardagi kurash uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Termizliklar safarda «Qo‘qon-1912»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi.

Uchrashuv taqdirini 51-daqiqada Richard Fraydey tomonidan urilgan yagona gol hal qildi. Bu natija «Surxon»ni 11-o‘ringa olib chiqqan bo‘lsa, qo‘qonliklarning murakkab vaziyati yanada og‘irlashdi.

Birinchi bo‘limda darvozalar ochilmadi

Qo‘qondagi bahs har ikki jamoa uchun ham katta bosim ostida o‘tdi. «Qo‘qon-1912» o‘z maydonida ochko yo‘qotmaslikka harakat qilgan bo‘lsa, «Surxon» turnir jadvalida yuqorilash uchun faqat g‘alabani ko‘zladi.

Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qildi va hisob ochilmadi. Mezbonlar hujum chizig‘ida Silvanus Nimeli hamda Yegor Kondratyuk imkoniyat izlagan bo‘lsa, termizliklar qarshi hujumlarda Richard Fraydeyning tezligidan foydalanishga urindi.

PFL taqvimida uchrashuv 3 avgust kuni Qo‘qonning «Markaziy» stadionida o‘tkazilgani, bahsni G‘ayrat Jo‘rayev boshqargani ko‘rsatilgan.

51-daqiqadagi gol barchasini o‘zgartirdi

Tanaffusdan keyin mehmonlar faolroq harakat qila boshladi. 51-daqiqada «Surxon» hujumi gol bilan yakunlandi — Richard Fraydey qulay imkoniyatdan foydalanib, termizliklarni oldinga olib chiqdi.

Qolgan vaqtda «Qo‘qon-1912» bosh murabbiylar shtabi hujumni kuchaytirish uchun tarkibda o‘zgarishlar qildi. Javohir Husanov ikkinchi bo‘lim boshida, Muhammadanas Hasanov va Shohruh Gadoyev esa 59-daqiqada maydonga tushirildi.

Shunga qaramay, mezbonlar «Surxon» himoyasini yorib o‘ta olmadi. Davron Merganov boshchiligidagi mehmonlar mudofaasi minimal ustunlikni yakuniy hushtakkacha saqlab qoldi.

Fraydey yana muhim gol urdi

Richard Fraydey so‘nggi turlarda «Surxon» uchun muhim figuraga aylanmoqda. Nigeriyalik futbolchi 12-turda «Andijon»ga qarshi uchrashuvda ham gol urgan, o‘sha bahs termizliklarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangandi.

Qo‘qondagi gol esa jamoaga navbatdagi uch ochkoni taqdim etdi. Fraydeyning eng muhim fazilati — hal qiluvchi vaziyatlarda imkoniyatdan foydalana olishi bo‘lib turibdi.

«Surxon» 11-o‘ringa ko‘tarildi

Safardagi g‘alabadan keyin «Surxon» ochkolari sonini 18 taga yetkazib, turnir jadvalida 11-pog‘onaga ko‘tarildi.

«Qo‘qon-1912» esa 11 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi. Ikki jamoa o‘rtasidagi farq endi 7 ochkoni tashkil etadi.

Jamoa

Ochko

O‘rin

«Surxon»

18

11

«Qo‘qon-1912»

11

15

Bu natija termizliklarga quyi guruhdan biroz uzoqlashish imkonini berdi. Qo‘qonliklar uchun esa keyingi turlarda ochko yo‘qotish huquqi tobora kamayib bormoqda.

Uchrashuv tafsilotlari

Superliga, 15-tur

«Qo‘qon-1912» — «Surxon» 0:1

Gol: Richard Fraydey, 51.

«Qo‘qon-1912»: Rahimjon Davronov, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Silvanus Nimeli, Ibrohim Yo‘ldoshev, Shahzod Akramov, Iqbol Malikjonov (Muhammadanas Hasanov, 59), G‘ulomhaydar Gulyamov (Shohruh Gadoyev, 59), Yegor Kondratyuk (Javohir Husanov, 46).

«Surxon»: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Dostonbek Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev, Richard Fraydey, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

Bitta gol — turnir jadvalida katta o‘zgarish

Qo‘qondagi uchrashuvda tomoshabinlar ko‘p gol ko‘rmadi, ammo Fraydeyning yagona zarbasi ikki jamoa uchun mutlaqo turlicha oqibat keltirib chiqardi.

«Surxon» muhim safar g‘alabasi bilan nafas rostlagan bo‘lsa, «Qo‘qon-1912» mavsumning ikkinchi qismi oldidan yanada katta bosim ostida qoldi. Endi qo‘qonliklar quyi pog‘onalardan chiqish uchun nafaqat uyda, balki safar uchrashuvlarida ham muntazam ochko yig‘ishi kerak bo‘ladi.

Sizningcha, «Qo‘qon-1912» mavsum yakunigacha xavfli hududdan chiqib keta oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

SurkhonKokand-1912Richard FreidayTermizKokand
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Chelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaChelsi himoyachisi Trevoh Chalobah Komo jamoasiga oʻtmoqdaBugun, 23:15Manchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiManchester Siti Pedro Netoni oʻz safiga qoʻshib olmoqchiBugun, 23:12Transfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarTransfer bozori jonli efirda: A Seriyadagi soʻnggi kelishuvlarBugun, 22:54Kasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiKasemiro transferi atrofida mojaro: LA Galaxy va Inter Miami mojarosiBugun, 22:51«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda