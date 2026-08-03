«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi
Superliganing 15-turida «Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni Richard Fraydeyning 51-daqiqadagi goli evaziga 1:0 hisobida mag‘lub etdi. Ushbu g‘alaba termizliklarga uch ochko keltirib, jamoani 18 ochko bilan 11-o‘ringa olib chiqdi. 11 ochkoga ega «Qo‘qon-1912» esa turnir jadvalida 15-o‘rinda qoldi.
Superliganing 15-turida «Surxon» quyi pog‘onalardagi kurash uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan uch ochkoni qo‘lga kiritdi. Termizliklar safarda «Qo‘qon-1912»ni 1:0 hisobida mag‘lub etdi.
Uchrashuv taqdirini 51-daqiqada Richard Fraydey tomonidan urilgan yagona gol hal qildi. Bu natija «Surxon»ni 11-o‘ringa olib chiqqan bo‘lsa, qo‘qonliklarning murakkab vaziyati yanada og‘irlashdi.
Birinchi bo‘limda darvozalar ochilmadi
Qo‘qondagi bahs har ikki jamoa uchun ham katta bosim ostida o‘tdi. «Qo‘qon-1912» o‘z maydonida ochko yo‘qotmaslikka harakat qilgan bo‘lsa, «Surxon» turnir jadvalida yuqorilash uchun faqat g‘alabani ko‘zladi.
Birinchi bo‘limda jamoalar ehtiyotkor harakat qildi va hisob ochilmadi. Mezbonlar hujum chizig‘ida Silvanus Nimeli hamda Yegor Kondratyuk imkoniyat izlagan bo‘lsa, termizliklar qarshi hujumlarda Richard Fraydeyning tezligidan foydalanishga urindi.
PFL taqvimida uchrashuv 3 avgust kuni Qo‘qonning «Markaziy» stadionida o‘tkazilgani, bahsni G‘ayrat Jo‘rayev boshqargani ko‘rsatilgan.
51-daqiqadagi gol barchasini o‘zgartirdi
Tanaffusdan keyin mehmonlar faolroq harakat qila boshladi. 51-daqiqada «Surxon» hujumi gol bilan yakunlandi — Richard Fraydey qulay imkoniyatdan foydalanib, termizliklarni oldinga olib chiqdi.
Qolgan vaqtda «Qo‘qon-1912» bosh murabbiylar shtabi hujumni kuchaytirish uchun tarkibda o‘zgarishlar qildi. Javohir Husanov ikkinchi bo‘lim boshida, Muhammadanas Hasanov va Shohruh Gadoyev esa 59-daqiqada maydonga tushirildi.
Shunga qaramay, mezbonlar «Surxon» himoyasini yorib o‘ta olmadi. Davron Merganov boshchiligidagi mehmonlar mudofaasi minimal ustunlikni yakuniy hushtakkacha saqlab qoldi.
Fraydey yana muhim gol urdi
Richard Fraydey so‘nggi turlarda «Surxon» uchun muhim figuraga aylanmoqda. Nigeriyalik futbolchi 12-turda «Andijon»ga qarshi uchrashuvda ham gol urgan, o‘sha bahs termizliklarning 2:1 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlangandi.
Qo‘qondagi gol esa jamoaga navbatdagi uch ochkoni taqdim etdi. Fraydeyning eng muhim fazilati — hal qiluvchi vaziyatlarda imkoniyatdan foydalana olishi bo‘lib turibdi.
«Surxon» 11-o‘ringa ko‘tarildi
Safardagi g‘alabadan keyin «Surxon» ochkolari sonini 18 taga yetkazib, turnir jadvalida 11-pog‘onaga ko‘tarildi.
«Qo‘qon-1912» esa 11 ochko bilan 15-o‘rinda qoldi. Ikki jamoa o‘rtasidagi farq endi 7 ochkoni tashkil etadi.
Jamoa
Ochko
O‘rin
«Surxon»
18
11
«Qo‘qon-1912»
11
15
Bu natija termizliklarga quyi guruhdan biroz uzoqlashish imkonini berdi. Qo‘qonliklar uchun esa keyingi turlarda ochko yo‘qotish huquqi tobora kamayib bormoqda.
Uchrashuv tafsilotlari
Superliga, 15-tur
«Qo‘qon-1912» — «Surxon» 0:1
Gol: Richard Fraydey, 51.
«Qo‘qon-1912»: Rahimjon Davronov, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Silvanus Nimeli, Ibrohim Yo‘ldoshev, Shahzod Akramov, Iqbol Malikjonov (Muhammadanas Hasanov, 59), G‘ulomhaydar Gulyamov (Shohruh Gadoyev, 59), Yegor Kondratyuk (Javohir Husanov, 46).
«Surxon»: Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Dostonbek Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev, Richard Fraydey, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.
Bitta gol — turnir jadvalida katta o‘zgarish
Qo‘qondagi uchrashuvda tomoshabinlar ko‘p gol ko‘rmadi, ammo Fraydeyning yagona zarbasi ikki jamoa uchun mutlaqo turlicha oqibat keltirib chiqardi.
«Surxon» muhim safar g‘alabasi bilan nafas rostlagan bo‘lsa, «Qo‘qon-1912» mavsumning ikkinchi qismi oldidan yanada katta bosim ostida qoldi. Endi qo‘qonliklar quyi pog‘onalardan chiqish uchun nafaqat uyda, balki safar uchrashuvlarida ham muntazam ochko yig‘ishi kerak bo‘ladi.
Sizningcha, «Qo‘qon-1912» mavsum yakunigacha xavfli hududdan chiqib keta oladimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…