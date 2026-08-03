«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi
«Pari Sen-Jermen» Google bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan premium hamkorlikni boshladi: Gemini klubning rasmiy sun’iy intellekt yordamchisi, Google Pixel esa rasmiy smartfoni bo‘ldi. Hamkorlik doirasida muxlislar uchun AI, mobil kontent va stadiondagi interaktiv raqamli tajribalarni rivojlantirish, «Park de Prens»da Google'ga bag‘ishlangan maxsus hudud ochish rejalashtirilgan.
«Pari Sen-Jermen» maydondagi muvaffaqiyatlarini endi texnologiya sohasida ham davom ettirmoqchi. Parij klubi Google bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan premium hamkorlikni boshlab, Gemini'ni rasmiy sun’iy intellekt yordamchisi, Google Pixel'ni esa rasmiy smartfoni sifatida tanladi.
Hamkorlik oddiy reklama bitimi bilan cheklanmaydi. Tomonlar sun’iy intellekt, mobil kontent va stadiondagi raqamli tajribalar orqali muxlislarni klub hayotiga yanada yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda.
Gemini «PSJ»da qanday vazifa bajaradi?
Kelishuvga ko‘ra, Gemini Parij klubining rasmiy AI yordamchisi maqomini oladi. Biroq «PSJ» hozircha sun’iy intellektdan aynan qaysi ichki jarayonlarda foydalanilishini to‘liq ochiqlamagan.
Ehtimoliy yo‘nalishlar quyidagilarni qamrab olishi mumkin:
muxlislar uchun interaktiv raqamli kontent yaratish;
klubning ijtimoiy tarmoqlarida yangi formatlarni ishlab chiqish;
turli tillardagi auditoriya bilan muloqotni yengillashtirish;
o‘yinlar, futbolchilar va klub tarixi haqida tezkor ma’lumot taqdim etish;
shaxsiylashtirilgan muxlislik tajribasini shakllantirish.
Bu imkoniyatlar hamkorlikning ehtimoliy rivojlanish yo‘nalishlari hisoblanadi. Gemini'ning futbolchilar tayyorgarligi, transferlar yoki taktik qarorlarga jalb qilinishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.
Pixel klubning rasmiy smartfoniga aylanadi
Google Pixel endi «PSJ»ning rasmiy smartfoni sifatida namoyon bo‘ladi. Bu klubning maydon ortidagi voqealar, mashg‘ulotlar va muxlislarga mo‘ljallangan maxsus kontentni Pixel qurilmalari orqali tasvirga olishiga yo‘l ochishi mumkin.
Google avval Fransiya milliy jamoasi bilan ham xuddi shunday hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. O‘sha loyihada Pixel smartfonlari ijtimoiy tarmoqlar jamoasiga maydondagi va sahna ortidagi muhim lahzalarni tasvirga olish uchun taqdim etilgan edi.
Shu sabab «PSJ» bilan hamkorlikda ham kamera imkoniyatlari, AI orqali tasvirni qayta ishlash va tezkor mobil kontent asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanishi mumkin.
«Park de Prens»da Google uchun maxsus hudud ochiladi
Hamkorlik doirasida «PSJ»ning uy stadioni — «Park de Prens»da Google'ga bag‘ishlangan maxsus hudud tashkil etilishi ham rejalashtirilgan.
Ushbu maydonda muxlislarga:
Pixel smartfonlarini sinab ko‘rish;
Gemini imkoniyatlari bilan tanishish;
interaktiv futbol tajribalarida ishtirok etish;
maxsus foto va video kontent yaratish
kabi imkoniyatlar berilishi mumkin. Maxsus hududning ochilish sanasi va undagi aniq xizmatlar hozircha e’lon qilinmagan.
Nega Google aynan «PSJ»ni tanladi?
«PSJ» faqat futbol klubi emas, balki sport, moda, musiqa va zamonaviy madaniyatni birlashtirgan global brend sifatida faoliyat yuritmoqda. Google uchun bunday klub bilan hamkorlik Pixel va Gemini mahsulotlarini katta xalqaro auditoriyaga namoyish etish imkonini beradi.
«PSJ» uchun esa Google bilan bitim uchta muhim afzallikni taqdim etadi:
Yo‘nalish
Klub uchun imkoniyat
Sun’iy intellekt
Muxlislar uchun yangi raqamli formatlar
Smartfon texnologiyasi
Tezkor va sifatli mobil kontent
Stadion tajribasi
Interaktiv xizmatlar va yangi faolliklar
Global marketing
Yangi auditoriya va hamkorlik daromadlari
Shu jihatdan kelishuv klassik homiylikdan ko‘ra kengroq texnologik sheriklikka o‘xshaydi.
Google futbolda ta’sirini kengaytirmoqda
Google so‘nggi davrda futbol bilan bog‘liq hamkorliklarini faol oshirmoqda. Kompaniya 2026 yilgi jahon chempionati oldidan Fransiya va Argentina milliy jamoalari bilan ishlashini ma’lum qilgan, futbol muxlislari uchun Search, Gemini va Pixel imkoniyatlarini birlashtirishni rejalashtirgan.
Fransiya futbol federatsiyasi bilan kelishuvda ham Gemini rasmiy sun’iy intellekt yordamchisi, Pixel esa milliy jamoaning rasmiy smartfoni maqomini olgan.
«PSJ» bilan yangi bitim Google'ning milliy terma jamoalardan keyin klub futbolida ham o‘z texnologiyalarini keng namoyish etish strategiyasini ko‘rsatadi.
«PSJ» ikki karra Yevropa chempioni sifatida yangi bosqichga kirdi
Parij klubi hamkorlikni o‘z tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrlardan birida boshlamoqda. «PSJ» 2024/25 yilgi Chempionlar ligasi finalida «Inter»ni 5:0 hisobida mag‘lub etgan, keyingi mavsumda esa «Arsenal»ni penaltilar seriyasida yengib, Yevropa chempionligini himoya qilgan.
Shu tariqa, Parij klubi Chempionlar ligasi davrida ketma-ket ikki marta g‘olib bo‘lgan «Real»dan keyingi ikkinchi jamoaga aylandi.
Maydondagi mazkur nufuz Google bilan kelishuvning tijoriy qiymatini ham oshiradi: texnologiya kompaniyasi amaldagi ikki karra Yevropa chempioni bilan ishlamoqda.
Bu hamkorlik muxlislar uchun nimani o‘zgartiradi?
Hozircha shartnomaning moliyaviy qiymati va Gemini asosida ishlaydigan aniq mahsulotlar ochiqlanmagan. Shu sabab sun’iy intellekt klubda qanday ishlatilishi haqida qat’iy xulosa chiqarishga erta.
Biroq kelishuvning yo‘nalishi aniq: «PSJ» muxlislari o‘yinni faqat stadion yoki translyatsiya orqali kuzatibgina qolmay, AI, smartfon va interaktiv raqamli xizmatlar orqali klub bilan yaqinroq aloqa o‘rnatishi kerak.
Google uchun bu futbol auditoriyasiga kirish imkoniyati bo‘lsa, «PSJ» uchun o‘zini oddiy sport klubidan global texnologik va mediaviy brendga aylantirish yo‘lidagi navbatdagi qadamdir.
Sizningcha, Gemini futbol klubida eng avvalo qaysi vazifani bajarishi kerak — muxlislar bilan muloqotnimi yoki o‘yinlar tahlilinimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!
…