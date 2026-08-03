«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi

·23·Sport
«PSJ» Google bilan hamkorlik qilishga o‘tdi: Gemini klub yordamchisi bo‘ldi
Qisqacha

«Pari Sen-Jermen» Google bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan premium hamkorlikni boshladi: Gemini klubning rasmiy sun’iy intellekt yordamchisi, Google Pixel esa rasmiy smartfoni bo‘ldi. Hamkorlik doirasida muxlislar uchun AI, mobil kontent va stadiondagi interaktiv raqamli tajribalarni rivojlantirish, «Park de Prens»da Google'ga bag‘ishlangan maxsus hudud ochish rejalashtirilgan.

«Pari Sen-Jermen» maydondagi muvaffaqiyatlarini endi texnologiya sohasida ham davom ettirmoqchi. Parij klubi Google bilan 2029 yilgacha mo‘ljallangan premium hamkorlikni boshlab, Gemini'ni rasmiy sun’iy intellekt yordamchisi, Google Pixel'ni esa rasmiy smartfoni sifatida tanladi.

Hamkorlik oddiy reklama bitimi bilan cheklanmaydi. Tomonlar sun’iy intellekt, mobil kontent va stadiondagi raqamli tajribalar orqali muxlislarni klub hayotiga yanada yaqinlashtirishni rejalashtirmoqda.

Gemini «PSJ»da qanday vazifa bajaradi?

Kelishuvga ko‘ra, Gemini Parij klubining rasmiy AI yordamchisi maqomini oladi. Biroq «PSJ» hozircha sun’iy intellektdan aynan qaysi ichki jarayonlarda foydalanilishini to‘liq ochiqlamagan.

Ehtimoliy yo‘nalishlar quyidagilarni qamrab olishi mumkin:

  • muxlislar uchun interaktiv raqamli kontent yaratish;

  • klubning ijtimoiy tarmoqlarida yangi formatlarni ishlab chiqish;

  • turli tillardagi auditoriya bilan muloqotni yengillashtirish;

  • o‘yinlar, futbolchilar va klub tarixi haqida tezkor ma’lumot taqdim etish;

  • shaxsiylashtirilgan muxlislik tajribasini shakllantirish.

Bu imkoniyatlar hamkorlikning ehtimoliy rivojlanish yo‘nalishlari hisoblanadi. Gemini'ning futbolchilar tayyorgarligi, transferlar yoki taktik qarorlarga jalb qilinishi haqida rasmiy ma’lumot berilmagan.

Pixel klubning rasmiy smartfoniga aylanadi

Google Pixel endi «PSJ»ning rasmiy smartfoni sifatida namoyon bo‘ladi. Bu klubning maydon ortidagi voqealar, mashg‘ulotlar va muxlislarga mo‘ljallangan maxsus kontentni Pixel qurilmalari orqali tasvirga olishiga yo‘l ochishi mumkin.

Google avval Fransiya milliy jamoasi bilan ham xuddi shunday hamkorlikni yo‘lga qo‘ygan. O‘sha loyihada Pixel smartfonlari ijtimoiy tarmoqlar jamoasiga maydondagi va sahna ortidagi muhim lahzalarni tasvirga olish uchun taqdim etilgan edi.

Shu sabab «PSJ» bilan hamkorlikda ham kamera imkoniyatlari, AI orqali tasvirni qayta ishlash va tezkor mobil kontent asosiy yo‘nalishlardan biriga aylanishi mumkin.

«Park de Prens»da Google uchun maxsus hudud ochiladi

Hamkorlik doirasida «PSJ»ning uy stadioni — «Park de Prens»da Google'ga bag‘ishlangan maxsus hudud tashkil etilishi ham rejalashtirilgan.

Ushbu maydonda muxlislarga:

  • Pixel smartfonlarini sinab ko‘rish;

  • Gemini imkoniyatlari bilan tanishish;

  • interaktiv futbol tajribalarida ishtirok etish;

  • maxsus foto va video kontent yaratish

kabi imkoniyatlar berilishi mumkin. Maxsus hududning ochilish sanasi va undagi aniq xizmatlar hozircha e’lon qilinmagan.

Nega Google aynan «PSJ»ni tanladi?

«PSJ» faqat futbol klubi emas, balki sport, moda, musiqa va zamonaviy madaniyatni birlashtirgan global brend sifatida faoliyat yuritmoqda. Google uchun bunday klub bilan hamkorlik Pixel va Gemini mahsulotlarini katta xalqaro auditoriyaga namoyish etish imkonini beradi.

«PSJ» uchun esa Google bilan bitim uchta muhim afzallikni taqdim etadi:

Yo‘nalish

Klub uchun imkoniyat

Sun’iy intellekt

Muxlislar uchun yangi raqamli formatlar

Smartfon texnologiyasi

Tezkor va sifatli mobil kontent

Stadion tajribasi

Interaktiv xizmatlar va yangi faolliklar

Global marketing

Yangi auditoriya va hamkorlik daromadlari

Shu jihatdan kelishuv klassik homiylikdan ko‘ra kengroq texnologik sheriklikka o‘xshaydi.

Google futbolda ta’sirini kengaytirmoqda

Google so‘nggi davrda futbol bilan bog‘liq hamkorliklarini faol oshirmoqda. Kompaniya 2026 yilgi jahon chempionati oldidan Fransiya va Argentina milliy jamoalari bilan ishlashini ma’lum qilgan, futbol muxlislari uchun Search, Gemini va Pixel imkoniyatlarini birlashtirishni rejalashtirgan.

Fransiya futbol federatsiyasi bilan kelishuvda ham Gemini rasmiy sun’iy intellekt yordamchisi, Pixel esa milliy jamoaning rasmiy smartfoni maqomini olgan.

«PSJ» bilan yangi bitim Google'ning milliy terma jamoalardan keyin klub futbolida ham o‘z texnologiyalarini keng namoyish etish strategiyasini ko‘rsatadi.

«PSJ» ikki karra Yevropa chempioni sifatida yangi bosqichga kirdi

Parij klubi hamkorlikni o‘z tarixidagi eng muvaffaqiyatli davrlardan birida boshlamoqda. «PSJ» 2024/25 yilgi Chempionlar ligasi finalida «Inter»ni 5:0 hisobida mag‘lub etgan, keyingi mavsumda esa «Arsenal»ni penaltilar seriyasida yengib, Yevropa chempionligini himoya qilgan.

Shu tariqa, Parij klubi Chempionlar ligasi davrida ketma-ket ikki marta g‘olib bo‘lgan «Real»dan keyingi ikkinchi jamoaga aylandi.

Maydondagi mazkur nufuz Google bilan kelishuvning tijoriy qiymatini ham oshiradi: texnologiya kompaniyasi amaldagi ikki karra Yevropa chempioni bilan ishlamoqda.

Bu hamkorlik muxlislar uchun nimani o‘zgartiradi?

Hozircha shartnomaning moliyaviy qiymati va Gemini asosida ishlaydigan aniq mahsulotlar ochiqlanmagan. Shu sabab sun’iy intellekt klubda qanday ishlatilishi haqida qat’iy xulosa chiqarishga erta.

Biroq kelishuvning yo‘nalishi aniq: «PSJ» muxlislari o‘yinni faqat stadion yoki translyatsiya orqali kuzatibgina qolmay, AI, smartfon va interaktiv raqamli xizmatlar orqali klub bilan yaqinroq aloqa o‘rnatishi kerak.

Google uchun bu futbol auditoriyasiga kirish imkoniyati bo‘lsa, «PSJ» uchun o‘zini oddiy sport klubidan global texnologik va mediaviy brendga aylantirish yo‘lidagi navbatdagi qadamdir.

Sizningcha, Gemini futbol klubida eng avvalo qaysi vazifani bajarishi kerak — muxlislar bilan muloqotnimi yoki o‘yinlar tahlilinimi? Fikringizni izohda qoldiring va maqolani sport ishqibozlariga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda ulashing!

Paris Saint-GermainGoogleGeminiGoogle Pixel
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdi«Neftchi» Samarqandda to‘xtadi: peshqadam ochko yo‘qotdiBugun, 22:46Vasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiVasilije Adzic Yuventusdan Sassuologa koʻchib oʻtdiBugun, 22:39Jordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiJordan Henderson kutilmaganda Chelsi safiga qoʻshildiBugun, 22:33Chempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiChempionlar ligasida hal qiluvchi qur’a: 7 juftlik aniq bo‘ldiBugun, 22:27«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdi«Surxon» safarda «Qo‘qon-1912»ni kichik hisobda mag‘lub etdiBugun, 22:16«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!«Nasaf» Olmaliqda OKMKni mag‘lub etdi: musobaqa jadvali yanada qizidi!Bugun, 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda