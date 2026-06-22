Kredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandi

·16·Jamiyat
Kredit qarzi qimmatga tushdi: qarzdorning qidiruvdagi avtomobili topilib xatlandi

Fuqarolik ishlari bo‘yicha Andijon tumanlararo sudining 09.02.2026 yildagi ijro varaqasiga asosan “Mikrokreditbank” ATB Andijon filiali foydasiga fuqaro A.O.dan 48,8 mln. kredit qarzini undirish belgilangan.

Biroq, qarzdorga qarzni ixtiyoriy ravishda to‘lash uchun berilgan muddat davomida majburiyatlar bajarilmagan.

Shundan so‘ng Majburiy ijro byurosi Andijon viloyati boshqarmasi xodimlari tomonidan qonunda belgilangan tartibda majburiy ijro harakatlari amalga oshirilib, qarzdorga tegishli “HAVAL” M6 rusumli avtotransport vositasiga qidiruv e’lon qilingan.

Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida transport vositasi joylashuv manzili aniqlanib, qonunda belgilangan tartibda xatlandi.

Mazkur chora sud hujjatining ijrosini ta’minlash, shuningdek, undiruvchining qonuniy huquq va manfaatlarini himoya qilish maqsadida qo‘llanildi. Qarzdor tomonidan qarzdorlik to‘liq qoplangan taqdirda qonunchilikda nazarda tutilgan tartibda qarzdorni avtotransportiga qo‘yilgan cheklov va qidiruv bekor qilinib, unga nisbatan bir muncha yengillik bo‘lar edi.

Majburiy ijro byurosi fuqarolarni kredit va boshqa moliyaviy majburiyatlarni o‘z vaqtida bajarishga chaqiradi. Zero har bir bajarilmagan majburiyat mulkiy cheklovlar va boshqa huquqiy oqibatlarga sabab bo‘lishi mumkin.

AndijonMikrokreditbankHAVALMajburiy ijro burosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Andijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiAndijonda qo‘shnisining bolasini kaltaklagan erkakka jinoyat ishi qo‘zg‘atildiBugun, 12:01Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?Mashhur bloger Gonzo nima uchun qamaldi?Bugun, 11:51Tuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiTuyaga urilgan BYD fojiaga sabab bo‘ldi: yo‘lovchi ayol halok bo‘ldiBugun, 11:41Toshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiToshkentda avtobus piyodani urib ketdi: hodisa tafsilotlari ochiqlandiBugun, 11:39Bo‘stonliqda kanalga tushgan bolalardan birining jasadi topildiBo‘stonliqda kanalga tushgan bolalardan birining jasadi topildiBugun, 11:36Urgutda 27,4 ming dollarlik gashish savdosi fosh etildiUrgutda 27,4 ming dollarlik gashish savdosi fosh etildiBugun, 10:16
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi