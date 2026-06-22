Sergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqda

·26·Jamiyat
Sergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqda
Qisqacha

Sergeli beshinchi dahasidagi ko‘p qavatli uylar aholisi binolarning tez-tez qayta bo‘yalayotganidan norozi. Yashovchilarning ta’kidlashicha, qisqa vaqt ichida fasadlar uchinchi marta rangga kiyintirilmoqda. Avval oq va terrakota ranglariga bo‘yalgan binolarda endi ko‘k rang ishlatilmoqda. Bu holat aholi orasida tushunmovchilik keltirib chiqardi. Shuningdek, ta’mirlash ishlari davomida ishchilar konditsionerlarning tashqi bloklariga ham bo‘yoq tekkizayotgani aytilmoqda. Yashovchilar xususiy mulkga zarar yetishi va qurilmalarning ishdan chiqishidan xavotirda. Aholi mas’ul shaxslardan ishlarni ehtiyotkorlik bilan olib borishni va sifatga e’tibor berishni talab qilmoqda.

Sergeli-5 dahasidagi ko‘p qavatli uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta qayta bo‘yalayotgani aholi noroziligiga sabab bo‘ldi. Yashovchilarning aytishicha, binolar fasadi avval oq rangga, keyin terrakota tusiga bo‘yalgan. Endi esa uylarni ko‘k rang bilan qoplash ishlari boshlangan.

Ranglarning tez-tez o‘zgartirilishi aholi orasida tushunmovchilik uyg‘otgan. Biroq masala faqat binolar tashqi ko‘rinishi bilan cheklanib qolmayapti. Ta’mirlash ishlari davomida ishchilar konditsionerlarning tashqi bloklariga ham bo‘yoq tekkizayotgani aytilmoqda.

Yashovchilar bu holat qurilmalarning ishdan chiqishiga yoki ularning tashqi ko‘rinishi buzilishiga olib kelishi mumkinligidan xavotirda. Konditsionerlar xususiy mulk hisoblanishi sababli aholi ishlarni ehtiyotkorlik bilan olib borishni talab qilmoqda.

SergeliSergeli-5Ko‘p qavatli uylarKonditsionerlarFasadXususiy mulk
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Haftalik prognoz: Jazirama issiq, kuchli shamol va qisqa muddatli yomg‘irlarHaftalik prognoz: Jazirama issiq, kuchli shamol va qisqa muddatli yomg‘irlarBugun, 16:00Bektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv vaqtincha o‘chirildiBektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv vaqtincha o‘chirildiBugun, 14:58Yoqilg‘i quyish shoxobchalarida 46 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlandiYoqilg‘i quyish shoxobchalarida 46 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlandiBugun, 14:53«Amirsoy Ekspress» 22 iyundan 6 iyulgacha ishlamaydi«Amirsoy Ekspress» 22 iyundan 6 iyulgacha ishlamaydiBugun, 14:07Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiSurxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiBugun, 14:04Toshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdiToshkentda 38-yo‘nalish avtobusi piyodani urib ketdiBugun, 13:55
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi