Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildi

·0·Jamiyat
Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildi

Toshkentda kriptoaktivlar bilan bog‘liq noqonuniy operatsiyalarni amalga oshirgan jinoiy guruh faoliyati to‘xtatildi. Davlat xavfsizlik xizmati va Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi xodimlari o‘tkazgan tezkor tadbir davomida guruh a’zolari qo‘lga olindi.

Ma’lum qilinishicha, gumonlanuvchilar amalga oshirgan operatsiyalarning umumiy hajmi 1,5 mln dollardan oshgan. Ularning kunlik pul aylanmasi esa 5 ming dollardan 10 ming dollargacha yetgan.

Guruh a’zolari fuqarolar mablag‘larini soxta investitsiya platformalari orqali jalb qilgan. Odamlarning ishonchini qozonish maqsadida reklama materiallarida davlat amaldorlari va davlat rahbarining ismlari hamda tasvirlaridan ruxsatsiz foydalanilgan.

Hozirda holat yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Guruhning boshqa a’zolari va noqonuniy operatsiyalarga aloqador shaxslarni aniqlash choralari ko‘rilmoqda.

ToshkentDXXToshkent shahar IIBBKriptoaktivlarFiribgarlikInvestitsiya platformalari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqdaSergeli-5 da uylar qisqa vaqt ichida uchinchi marta bo‘yalmoqdaKecha, 17:42Haftalik prognoz: Jazirama issiq, kuchli shamol va qisqa muddatli yomg‘irlarHaftalik prognoz: Jazirama issiq, kuchli shamol va qisqa muddatli yomg‘irlarKecha, 16:00Bektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv vaqtincha o‘chirildiBektemir tumanining ayrim hududlarida issiq suv vaqtincha o‘chirildiKecha, 14:58Yoqilg‘i quyish shoxobchalarida 46 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlandiYoqilg‘i quyish shoxobchalarida 46 mingdan ortiq qoidabuzarlik aniqlandiKecha, 14:53«Amirsoy Ekspress» 22 iyundan 6 iyulgacha ishlamaydi«Amirsoy Ekspress» 22 iyundan 6 iyulgacha ishlamaydiKecha, 14:07Surxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiSurxondaryoda sel Tojikiston bilan bog‘lab turuvchi ko‘prikni qulab tushirdiKecha, 14:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi