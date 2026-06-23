Lola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildi
O‘zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva va tadbirkor Temur Tillayevning uzoq yillik nikohi o‘z nihoyasiga yetdi. Lola Tillayeva o‘zining Instagram sahifasida muxlislari bilan kutilmagan va ochiq yangilikni bo‘lishib, ajrashish jarayoni rasman yakunlanganini ma’lum qildi.
«O‘zimni tanlayapman»
Lola Tillayeva ijtimoiy tarmoqdagi postida yangi sahifa ochish vaqti kelganini quyidagi samimiy so‘zlar bilan ifodaladi:
“O‘zimga gullar sotib olyapman. O‘zimni tanlayapman. Rasman ajrashdim. Va bundan xursandman. Endi esa o‘sish, erkinlik va chinakam o‘zimga tegishli bo‘lgan hayot sari intilyapman”.
Oila, farzandlar va xayriya loyihalari
Ushbu juftlikning hayot yo‘li nafaqat oilaviy rishtalar, balki ko‘plab yirik ijtimoiy hamda xayriya loyihalari bilan ham bog‘liq edi.
Farzandlari: Nikoh davomida ular 3 nafar farzand — Maryam, Umar va Safiyani voyaga yetkazishdi.
«Sen yolg‘iz emassan» jamg‘armasi: Er-xotin 2002 yilda yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarga ko‘mak berish maqsadida mazkur jamg‘armaga asos solishgan. Jamg‘arma yillar davomida bolalar uylarini mukammal ta’mirlash, zarur tibbiy yordam ko‘rsatish va ta’lim dasturlarini qo‘llab-quvvatlash bilan faol shug‘ullanib keldi.
Millionlab dollarlik biznes va «Abu Saxiy» tarixi
Tillayevlar oilasi uzoq yillar davomida yirik tadbirkorlik faoliyati bilan ham tilga olib kelingan. Xususan, ular 2018 yilga qadar Toshkentdagi eng mashhur va ulkan ulgurji bozor bo‘lmish “Abu Saxiy” savdo majmuasiga egalik qilishgan.
Garchi er-xotin bozorga va u bilan bog‘liq logistik kompaniyalarga egalik qilishlari to‘g‘risida hech qachon ochiq gapirmagan bo‘lishsa-da, hukumatga yaqin moliyachi va bozor tadbirkorlarining Reuters axborot agentligiga bergan ma’lumotlariga ko‘ra, ular mazkur bozorga 2018 yil oxirigacha egalik qilganliklari tasdiqlangan.
Hozirgi kunda ular nima bilan band?
Bugungi kunda har ikki tomon ham o‘z yo‘lini mustaqil ravishda davom ettirmoqda:
Temur Tillayev: Ayni paytda AQSH va Yevropa mamlakatlarida o‘z biznes faoliyatini yuritib kelmoqda. Uning asosiy qiziqishlari doirasidan madaniyat, san’at va arxitektura loyihalari o‘rin olgan.
Lola Karimova-Tillayeva: Go‘zallik va estetika olamida o‘z mustaqil brendini yarata oldi. U butun dunyoda mashhur bo‘lgan hashamatli parfyumeriya mahsulotlari ishlab chiqaruvchi “The Harmonist” brendining asoschisi hisoblanadi.
…