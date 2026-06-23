Lola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildi

·0·Jamiyat
Lola Karimova-Tillayeva turmush o‘rtog‘i bilan rasman ajrashganini e’lon qildi

O‘zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning kichik qizi Lola Karimova-Tillayeva va tadbirkor Temur Tillayevning uzoq yillik nikohi o‘z nihoyasiga yetdi. Lola Tillayeva o‘zining Instagram sahifasida muxlislari bilan kutilmagan va ochiq yangilikni bo‘lishib, ajrashish jarayoni rasman yakunlanganini ma’lum qildi.

«O‘zimni tanlayapman»

Lola Tillayeva ijtimoiy tarmoqdagi postida yangi sahifa ochish vaqti kelganini quyidagi samimiy so‘zlar bilan ifodaladi:

“O‘zimga gullar sotib olyapman. O‘zimni tanlayapman. Rasman ajrashdim. Va bundan xursandman. Endi esa o‘sish, erkinlik va chinakam o‘zimga tegishli bo‘lgan hayot sari intilyapman”.

Oila, farzandlar va xayriya loyihalari

Ushbu juftlikning hayot yo‘li nafaqat oilaviy rishtalar, balki ko‘plab yirik ijtimoiy hamda xayriya loyihalari bilan ham bog‘liq edi.

  • Farzandlari: Nikoh davomida ular 3 nafar farzand — Maryam, Umar va Safiyani voyaga yetkazishdi.

  • «Sen yolg‘iz emassan» jamg‘armasi: Er-xotin 2002 yilda yetim va ota-ona qaramog‘idan mahrum bo‘lgan bolalarga ko‘mak berish maqsadida mazkur jamg‘armaga asos solishgan. Jamg‘arma yillar davomida bolalar uylarini mukammal ta’mirlash, zarur tibbiy yordam ko‘rsatish va ta’lim dasturlarini qo‘llab-quvvatlash bilan faol shug‘ullanib keldi.

Millionlab dollarlik biznes va «Abu Saxiy» tarixi

Tillayevlar oilasi uzoq yillar davomida yirik tadbirkorlik faoliyati bilan ham tilga olib kelingan. Xususan, ular 2018 yilga qadar Toshkentdagi eng mashhur va ulkan ulgurji bozor bo‘lmish “Abu Saxiy” savdo majmuasiga egalik qilishgan.

Garchi er-xotin bozorga va u bilan bog‘liq logistik kompaniyalarga egalik qilishlari to‘g‘risida hech qachon ochiq gapirmagan bo‘lishsa-da, hukumatga yaqin moliyachi va bozor tadbirkorlarining Reuters axborot agentligiga bergan ma’lumotlariga ko‘ra, ular mazkur bozorga 2018 yil oxirigacha egalik qilganliklari tasdiqlangan.

Hozirgi kunda ular nima bilan band?

Bugungi kunda har ikki tomon ham o‘z yo‘lini mustaqil ravishda davom ettirmoqda:

  • Temur Tillayev: Ayni paytda AQSH va Yevropa mamlakatlarida o‘z biznes faoliyatini yuritib kelmoqda. Uning asosiy qiziqishlari doirasidan madaniyat, san’at va arxitektura loyihalari o‘rin olgan.

  • Lola Karimova-Tillayeva: Go‘zallik va estetika olamida o‘z mustaqil brendini yarata oldi. U butun dunyoda mashhur bo‘lgan hashamatli parfyumeriya mahsulotlari ishlab chiqaruvchi “The Harmonist” brendining asoschisi hisoblanadi.

Lola Karimova-TillayevaIslom KarimovTemur TillayevAbu SaxiyReuters
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiToshkent metrosining 20 dan ortiq bekatida noqonuniy reklama aniqlandiBugun, 12:58Qarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiQarshida hokim yordamchisi 200 dollar bilan ushlandiBugun, 12:08Bo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBo‘stonliqdagi kanalga cho‘kib ketgan ikkinchi bolaning jasadi ham topildiBugun, 12:05O‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiO‘zbekistonliklar uchun Vetnamga kirishda yangi talab joriy etildiBugun, 11:57«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildi«Kobalt» yo‘lovchisining sumkasidan 505 gramm gashish topildiBugun, 10:38Toshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiToshkentda 1,5 mln dollarlik kriptofiribgarlik faoliyatiga chek qo‘yildiBugun, 10:07
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi