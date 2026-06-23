Qahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqat

·0·Jamiyat
Qahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqat

Xorazm viloyatining Urganch shahrida Cobalt avtomashinasining qahvaxonaga kirib ketishi bilan bog‘liq yo‘l-transport hodisasi yuzasidan yangi ma’lumotlar paydo bo‘ldi. Ilk xabarlarda jabrlanuvchilar yengil tan jarohati olgani aytilgan bo‘lsa, keyinchalik e’lon qilingan tibbiy hujjatlar voqea oqibatlari ancha jiddiy bo‘lganini ko‘rsatmoqda.

Ma’lum bo‘lishicha, 12 iyun kuni kechqurun yuqori tezlikda harakatlangan Cobalt haydovchisi chorrahada boshqaruvni yo‘qotgan. Boshqa transport vositasi bilan to‘qnashuvning oldini olish maqsadida rulni keskin burgan haydovchi avtomobilni nazorat qila olmagan va mashina yo‘l chetida joylashgan qahvaxona ichiga kirib ketgan.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda avtomashina qahvaxona eshigini buzib, bevosita mijozlar o‘tirgan hududga kirib borganini ko‘rish mumkin. Hodisa oqibatida muassasa ichida bo‘lgan ikki nafar yigit turli darajada jarohat olgan.

Dastlabki rasmiy ma’lumotlarda jabrlanuvchilarning biri qo‘l qismida, ikkinchisi esa yuz qismida yengil shilinish olgani, ularga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgach uyiga javob berilgani bildirilgan edi.

Biroq keyinroq ma’lum bo‘lgan tibbiy xulosalar voqeaning boshqacha manzarasini ochib berdi. Hujjatlarga ko‘ra, jabrlanuvchilardan birida pastki jag‘ suyagi hamda ensa qismida sinish qayd etilgan. Shuningdek, bosh qismi va bo‘yin umurtqasida ham shikastlanishlar aniqlangan.

Ikkinchi jabrlanuvchida esa umurtqa bilan bog‘liq jiddiy muammolar, jumladan, fibroz halqaning yirtilishi, dural qop deformatsiyasi va umurtqa kanalida torg‘ayish holatlari kuzatilgan.

Ma’lumotlarga ko‘ra, jabrlangan yigitlardan biri oradan 11 kun o‘tganiga qaramay hanuz shifoxonada davolanmoqda.

Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, jamoatchilik orasida jabrlanuvchilarning haqiqiy ahvoli va dastlab tarqatilgan ma’lumotlar o‘rtasidagi tafovut yuzasidan savollar tug‘dirmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?Toshkentdagi «aqlli» suv hisoblagichlari nega ma’lumotni avtomatik uzatmaydi?Bugun, 18:591 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadi1 sentyabrdan yo‘l harakati qoidalarini buzganlik uchun jarimalar oshadiBugun, 18:28Bekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandiBekobodda qotillik jinoyati uchun 15,5 yil qamoq jazosi tayinlandiBugun, 17:10Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Prezident ham hayajonda: O‘zbekiston–Portugaliya o‘yinini kutayotganini yashirmadi (video)Bugun, 16:11«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdi«Toshkent shahar suv ta’minoti» yangi hisoblagichlar bo‘yicha izoh berdiBugun, 16:08Xavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiXavfsizlik kamarini taqmaslik huquqini beruvchi ma’lumotnoma raqamlashtirildiBugun, 15:43
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
O‘zbekistondagi cho‘lning o‘rtasida paydo bo‘lgan ulkan dengiz barchani hayratga solmoqda
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Katta Farg‘ona kanalida timsoh borligi tasdiqlandimi?
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Qozog‘istonda taniqli blogerning operatsiyasi fojea bilan yakunlandi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Xorazmda bitiruvchilar ustoziga kvartira sovg‘a qilishdi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Tracker'ni ikkiga bo‘lgan Cobalt haydovchisi qamaldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Abduqodir Husanov farzandi bilan maydonda paydo bo‘ldi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi
Ho‘kizni Gentra'ga joylagan o‘g‘ri yo‘lda ushlandi