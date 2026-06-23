Qahvaxonaga kirib ketgan Cobalt ortidagi haqiqat
Xorazm viloyatining Urganch shahrida Cobalt avtomashinasining qahvaxonaga kirib ketishi bilan bog‘liq yo‘l-transport hodisasi yuzasidan yangi ma’lumotlar paydo bo‘ldi. Ilk xabarlarda jabrlanuvchilar yengil tan jarohati olgani aytilgan bo‘lsa, keyinchalik e’lon qilingan tibbiy hujjatlar voqea oqibatlari ancha jiddiy bo‘lganini ko‘rsatmoqda.
Ma’lum bo‘lishicha, 12 iyun kuni kechqurun yuqori tezlikda harakatlangan Cobalt haydovchisi chorrahada boshqaruvni yo‘qotgan. Boshqa transport vositasi bilan to‘qnashuvning oldini olish maqsadida rulni keskin burgan haydovchi avtomobilni nazorat qila olmagan va mashina yo‘l chetida joylashgan qahvaxona ichiga kirib ketgan.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda avtomashina qahvaxona eshigini buzib, bevosita mijozlar o‘tirgan hududga kirib borganini ko‘rish mumkin. Hodisa oqibatida muassasa ichida bo‘lgan ikki nafar yigit turli darajada jarohat olgan.
Dastlabki rasmiy ma’lumotlarda jabrlanuvchilarning biri qo‘l qismida, ikkinchisi esa yuz qismida yengil shilinish olgani, ularga birinchi tibbiy yordam ko‘rsatilgach uyiga javob berilgani bildirilgan edi.
Biroq keyinroq ma’lum bo‘lgan tibbiy xulosalar voqeaning boshqacha manzarasini ochib berdi. Hujjatlarga ko‘ra, jabrlanuvchilardan birida pastki jag‘ suyagi hamda ensa qismida sinish qayd etilgan. Shuningdek, bosh qismi va bo‘yin umurtqasida ham shikastlanishlar aniqlangan.
Ikkinchi jabrlanuvchida esa umurtqa bilan bog‘liq jiddiy muammolar, jumladan, fibroz halqaning yirtilishi, dural qop deformatsiyasi va umurtqa kanalida torg‘ayish holatlari kuzatilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, jabrlangan yigitlardan biri oradan 11 kun o‘tganiga qaramay hanuz shifoxonada davolanmoqda.
Mazkur holat ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinib, jamoatchilik orasida jabrlanuvchilarning haqiqiy ahvoli va dastlab tarqatilgan ma’lumotlar o‘rtasidagi tafovut yuzasidan savollar tug‘dirmoqda.
…