Qarzdorlik sababli Jetour Dashing xatlandi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Majburiy ijro byurosi Andijon viloyat boshqarmasi ish yurituviga fuqarolik ishlari bo‘yicha Bo‘ston tumanlararo sudining qarzdor Yu.M.dan undiruvchi “Mikrokreditbank” ATB Andijon viloyati filiali foydasiga 388,8 mln. so‘m kredit qarzdorligini undirish va undiruvni garovdagi avtotransport vositasiga qaratish haqidagi ijro hujjati kelib tushgan.
Ijro hujjati talabini o‘z muddatida bajarishi haqida qarzdor ogohlantirilgan va tushuntirish ishlari olib borilgan.
Biroq, belgilangan muddatlarda qarzdor tomonidan kredit qarzi to‘lanmaganligi sababli, Byuro xodimlari tomonidan “JETOUR DASHING” rusumli avtomashina ro‘yxatga olinib, xatlandi.
Endilikda, kredit qarzlari qaytarilmasa avtomashina auksion orqali sotuvga qo‘yilishi mumkin.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…