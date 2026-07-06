Qiynoqqa solingan falastinlik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqat

·0·Dunyo
Qiynoqqa solingan falastinlik mahbus surati ortidagi achinarli haqiqat

Isroil harbiylari tomonidan hibsga olingan g‘azolik erkakning qo‘llari, ko‘zlari va tanasi bog‘langan, o‘zi esa uzun yog‘och tayoq yordamida karavotga yuztuban mahkamlangan holda aks etgan surat ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqaldi. Mazkur tasvir katta muhokamalarga sabab bo‘lganidan so‘ng Isroil rasmiylari ichki surishtiruv ishlarini boshlaganini ma’lum qildi. Bu haqda Al Jazeera xabar berdi.

Tarqalgan suratda g‘azolik erkak yechintirilgan va karavotga yuztuban bog‘lab qo‘yilgan holda tasvirlangan. Isroil tomoni ushbu surat haqiqiy ekanini tasdiqlar ekan, bunday holat mamlakat harbiylarining xizmat qadriyatlari va qoidalariga mutlaqo mos kelmasligini bildirdi. Shu bilan birga, rasmiylar hozirgacha suratdagi shaxsning kimligi va u qayerda saqlanayotganiga oid ma’lumotlarni oshkor qilmadi.

Ma’lum bo‘lishicha, surat Instagram ijtimoiy tarmog‘iga ibroniy tilidagi «Xayrli tong» yozuvi bilan joylashtirilgan. Keyinchalik esa ushbu post egasining akkaunti o‘chirib tashlangan. Isroil armiyasi voqea yuzasidan tekshiruv olib borilayotgani va aybdorlar aniqlansa, ular qonun oldida javob berishi mumkinligini ma’lum qildi.

Suratni ko‘rgan Abu Nassar undagi erkak uning o‘g‘li — Usama ekanini ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, o‘g‘lini tanasidagi belgilari orqali tanib olgan.

«Men uning tanasidagi har bir belgini yaxshi bilaman. O‘g‘limning oyog‘ida shish va chandiqlar bor edi. Suratdagi erkakning chap oyog‘ida ham xuddi shu belgilarni ko‘rdim», — dedi u.

Yaqinlarining aytishicha, Usama joriy yilning mart oyida Isroil va HAMAS o‘rtasidagi sulh davrida “Sariq chiziq” yaqinida qo‘lga olingan. U 19 mart kuni 1,5 yoshli farzandi bilan birga ushlangan. Kichik bola o‘sha kuniyoq ozod qilingan, biroq qarindoshlari uning oyoqlarida sigaret kuydirilganiga o‘xshash jarohat izlari bo‘lganini iddao qilgan.

Isroil harbiylari esa chaqaloqqa nisbatan zo‘ravonlik qo‘llangani haqidagi ayblovlarni rad etdi. Armiya ma’lumotiga ko‘ra, bolaning oyoqlaridagi izlar askarlar Usamani “Sariq chiziq”qa yaqinlashishdan to‘xtatish uchun otgan ogohlantiruvchi o‘qlar oqibatida paydo bo‘lgan. Hozircha mazkur voqea yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?5 ming yillik sir: Stounxenj toshlari u yerga qanday kelib qolgan?Bugun, 13:28Qulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroQulupnay savdosi janjalga aylandi: O‘sh bozoridagi mojaroBugun, 13:22AQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiAQSHning bir nechta shtatida Mustaqillik kuni otishmalar bilan yakunlandiBugun, 12:32Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Braziliya Jahon chempionati bilan xayrlashdi, Neymarning ko‘z yoshi muhokamada!Bugun, 12:18Kiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiKiyevga hujumdan so‘ng 24 kishi jarohat bilan shifoxonaga tushdiBugun, 12:11Turkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiTurkiyada dengiz to‘shagida uzoqlashib ketgan bola qutqarib qolindiBugun, 12:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
London osmonida ulkan ajdarho paydo bo‘ldi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
12 avgustda noyob hodisa: kunduz bir zumda tun bo‘ladi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
O‘zbekiston terma jamoasi uchun qayg‘urgan mushuk tarmoqlarda barchaning kulgisiga sabab bo‘ldi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
1000 yil sir saqlagan qabr: Peruda qo‘llari bilan yuzini yopgan mumiya topildi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Angliyada 11 yoshli bolaning plyajdagi topilmasi olimlarni hayratga soldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
Turkiyada yer tagi cho‘kmoqda: minglab ulkan o‘pqonlar paydo bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
63 yoshli ayol ilk bor farzandli bo‘ldi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi
Niderlandiyada ilk bor kichik bolaga hayotni tugatish amaliyoti qo‘llanildi