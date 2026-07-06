Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildi
Rossiya aviatsiya sanoatining istiqbolli loyihalaridan biri hisoblangan, kichik aviatsiya uchun moʻljallangan Baykal samolyotini sertifikatlash jarayoni 2027-yilning uchinchi choragiga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqda Yekaterinburgda boʻlib oʻtayotgan “Innoprom” xalqaro koʻrgazmasida “Rosaviatsiya” rahbari Dmitriy Yadrov maʼlum qildi. Ushbu muddatning belgilanishi mintaqaviy parvozlar xavfsizligi va texnik tayyorgarlik darajasini toʻliq taʼminlash zarurati bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, samolyot hozirda sertifikatlashning yakuniy bosqichlaridan oʻtmoqda. Loyihaning eng muhim jihati shundaki, 2027-yilga borib nafaqat havo kemasining oʻzi, balki uning uchun maxsus ishlab chiqilgan UZGA mahalliy kuch qurilmasi (dvigateli) ham toʻliq sinovdan oʻtib, rasmiy ruxsatnomalarga ega boʻlishi rejalashtirilgan. Bu esa Rossiya aviatsiyasining import oʻrnini bosish strategiyasida muhim qadam boʻladi.
Eski texnologiyalardan voz kechish va yangi imkoniyatlar9 oʻrinli Baykal samolyoti maʼnan va jismonan eskirgan, xalq orasida “Kukuruznik” nomi bilan tanilgan An-2 samolyotlari oʻrnini bosishi kerak. Mutaxassislarning fikricha, yangi model mintaqalardagi “soʻnggi mil” muammosini hal qilishga qaratilgan. Yaʼni, u yirik shaharlar va chekka hududlar oʻrtasidagi transport aloqasini taʼminlovchi asosiy vositaga aylanadi. Oʻzbekiston kabi keng hududli va togʻli hududlarga ega mamlakatlar uchun ham bunday kichik hajmli aviatsiya texnikalarining rivojlanishi tajribasi qiziqish uygʻotishi tabiiy.
Dmitriy Yadrovning taʼkidlashicha, aviatsiya bozorida ushbu samolyotga boʻlgan talab hozirdanoq shakllanib ulgurgan. Hozirgi kunga kelib, turli aviakompaniyalardan 2035-yilgacha boʻlgan muddat uchun 69 ta Baykal samolyotini yetkazib berish boʻyicha soʻrovlar kelib tushgan. Bu koʻrsatkich loyihaning tijoriy jihatdan oʻzini oqlashiga boʻlgan ishonchni mustahkamlamoqda.
Kelajakdagi keng koʻlamli loyihalarKichik aviatsiyani rivojlantirish dasturi faqatgina Baykal bilan cheklanib qolmaydi. Rejaga koʻra, keyingi bosqichda 19 oʻrinli Rossiya-Belarus qoʻshma loyihasi boʻlmish “Osvey” samolyotini sertifikatlash koʻzda tutilgan. Ushbu kattaroq modelning sinovlari va rasmiy hujjatlashtirish ishlari 2029-yil yakuniga qadar yakunlanishi moʻljallanmoqda.
“Osvey” loyihasiga ham talab yuqori: aviakompaniyalar 2035-yilgacha 59 ta shunday mashinani sotib olish istagini bildirgan. Shunday qilib, yaqin oʻn yillikda mintaqaviy aviaqatnovlar parki tubdan yangilanishi kutilmoqda. Bu esa yoʻlovchi tashish xavfsizligini oshirish bilan birga, logistika xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.
Xulosa oʻrnida aytish joizki, Baykal samolyotining foydalanishga topshirilishi Rossiya aviatsiya sanoati uchun texnologik mustaqillik sari tashlangan muhim qadamdir. Dvigateldan tortib korpusgacha boʻlgan barcha qismlarning mahalliy sharoitda ishlab chiqarilishi tashqi sanksiyalar sharoitida barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.
…