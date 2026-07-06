Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildi

·43·Texno
Rossiyaning yangi Baykal samolyotini sertifikatlash muddati 2027-yilga koʻchirildi

Rossiya aviatsiya sanoatining istiqbolli loyihalaridan biri hisoblangan, kichik aviatsiya uchun moʻljallangan Baykal samolyotini sertifikatlash jarayoni 2027-yilning uchinchi choragiga qadar yakunlanishi kutilmoqda. Bu haqda Yekaterinburgda boʻlib oʻtayotgan “Innoprom” xalqaro koʻrgazmasida “Rosaviatsiya” rahbari Dmitriy Yadrov maʼlum qildi. Ushbu muddatning belgilanishi mintaqaviy parvozlar xavfsizligi va texnik tayyorgarlik darajasini toʻliq taʼminlash zarurati bilan izohlanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, samolyot hozirda sertifikatlashning yakuniy bosqichlaridan oʻtmoqda. Loyihaning eng muhim jihati shundaki, 2027-yilga borib nafaqat havo kemasining oʻzi, balki uning uchun maxsus ishlab chiqilgan UZGA mahalliy kuch qurilmasi (dvigateli) ham toʻliq sinovdan oʻtib, rasmiy ruxsatnomalarga ega boʻlishi rejalashtirilgan. Bu esa Rossiya aviatsiyasining import oʻrnini bosish strategiyasida muhim qadam boʻladi.

Eski texnologiyalardan voz kechish va yangi imkoniyatlar

9 oʻrinli Baykal samolyoti maʼnan va jismonan eskirgan, xalq orasida “Kukuruznik” nomi bilan tanilgan An-2 samolyotlari oʻrnini bosishi kerak. Mutaxassislarning fikricha, yangi model mintaqalardagi “soʻnggi mil” muammosini hal qilishga qaratilgan. Yaʼni, u yirik shaharlar va chekka hududlar oʻrtasidagi transport aloqasini taʼminlovchi asosiy vositaga aylanadi. Oʻzbekiston kabi keng hududli va togʻli hududlarga ega mamlakatlar uchun ham bunday kichik hajmli aviatsiya texnikalarining rivojlanishi tajribasi qiziqish uygʻotishi tabiiy.

Dmitriy Yadrovning taʼkidlashicha, aviatsiya bozorida ushbu samolyotga boʻlgan talab hozirdanoq shakllanib ulgurgan. Hozirgi kunga kelib, turli aviakompaniyalardan 2035-yilgacha boʻlgan muddat uchun 69 ta Baykal samolyotini yetkazib berish boʻyicha soʻrovlar kelib tushgan. Bu koʻrsatkich loyihaning tijoriy jihatdan oʻzini oqlashiga boʻlgan ishonchni mustahkamlamoqda.

Kelajakdagi keng koʻlamli loyihalar

Kichik aviatsiyani rivojlantirish dasturi faqatgina Baykal bilan cheklanib qolmaydi. Rejaga koʻra, keyingi bosqichda 19 oʻrinli Rossiya-Belarus qoʻshma loyihasi boʻlmish “Osvey” samolyotini sertifikatlash koʻzda tutilgan. Ushbu kattaroq modelning sinovlari va rasmiy hujjatlashtirish ishlari 2029-yil yakuniga qadar yakunlanishi moʻljallanmoqda.

“Osvey” loyihasiga ham talab yuqori: aviakompaniyalar 2035-yilgacha 59 ta shunday mashinani sotib olish istagini bildirgan. Shunday qilib, yaqin oʻn yillikda mintaqaviy aviaqatnovlar parki tubdan yangilanishi kutilmoqda. Bu esa yoʻlovchi tashish xavfsizligini oshirish bilan birga, logistika xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Xulosa oʻrnida aytish joizki, Baykal samolyotining foydalanishga topshirilishi Rossiya aviatsiya sanoati uchun texnologik mustaqillik sari tashlangan muhim qadamdir. Dvigateldan tortib korpusgacha boʻlgan barcha qismlarning mahalliy sharoitda ishlab chiqarilishi tashqi sanksiyalar sharoitida barqarorlikni taʼminlashga xizmat qiladi.

AviatsiyaBaykalSamolyotTexnologiyaRossiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarSSJ-100 samolyotlarining dvigatellari yangilanadi: Rossiya aviatsiyasida katta oʻzgarishlarBugun, 15:20Wildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiWildberries sunʼiy intellekt yordamida oʻzgartirilgan sharhlarni belgilashni boshladiBugun, 14:58Smart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiSmart koʻzoynaklar bozorida yangi yetakchi: Even Realities qiymati 1 milliard dollarga yetdiBugun, 14:28Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiAstronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdiBugun, 13:57The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiThe Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiBugun, 12:57Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiXitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiBugun, 11:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi