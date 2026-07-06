Suxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi

·0·Madaniyat
Suxrob Xamdamov “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlandi

Xonanda Suxrob Xamdamov muxlislari bilan quvonchli xabarni bo‘lishdi. San’atkor 5 iyul kuni “El-yurt fidokori” ko‘krak nishoni bilan taqdirlanganini o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali ma’lum qildi.

Xonanda ushbu mukofotni o‘zi uchun katta sharaf va mas’uliyat sifatida qabul qilganini bildirib, samimiy minnatdorlik izhor etdi.

“05.07.2026. Yetkazganiga shukur! 'El-yurt fidokori' mukofotiga loyiq ko‘rishganiga katta rahmat. Bunday e’tibordan juda ham xursand bo‘ldim. Ilohim, bundan keyin ham shunday mukofotlarga munosib bo‘lib yurish nasib qilsin. Men bilan birga unvon olgan barcha hamkasblarimni ham chin dildan tabriklayman va ularga ulkan zafarlar tilayman,” — deb yozdi Suxrob Xamdamov.

Xonandaning ushbu posti qisqa vaqt ichida muxlislar va san’at ixlosmandlarining e’tiborini tortdi. Izohlarda uni yangi mukofoti bilan tabriklayotganlar soni tobora ortib bormoqda. Ko‘pchilik san’atkorga mustahkam sog‘liq, ijodiy parvoz va yangi muvaffaqiyatlar tilab, uning o‘zbek san’atiga qo‘shayotgan hissasini yuqori baholamoqda.

Mazkur mukofot Suxrob Xamdamovning ko‘p yillik ijodi, san’atga bo‘lgan sadoqati va fidokorona mehnatining yana bir e’tirofi sifatida baholanmoqda.

Oq kostyum kiygan kishi qo‘lida "El-yurt hurmati" ordeni va guvohnomasini tutib turibdi.
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Saida Rametova mish-mishlarga nuqta qo‘ydi: “Jumadulla aka hayotlar”Bugun, 13:45O‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiO‘tkir Mengliyev yangi mukofot bilan taqdirlandiBugun, 12:57Shahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiShahlo Zoirova Sharm al-Shayxda joylashgan mehmonxonasini namoyish qildiBugun, 11:30Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)Imronning “Ana bo‘lmasa” qo‘shig‘i va klipi premyera qilindi (video)Kecha, 21:05Amir Xon uchinchi bor oila qurdi (video)Amir Xon uchinchi bor oila qurdi (video)Kecha, 18:49«Maykl» filmi tarixdagi eng daromadli filmga aylandi«Maykl» filmi tarixdagi eng daromadli filmga aylandiKecha, 16:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Shahzod Sultonovning bo‘lajak rafiqasining yoshi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
Munisa Rizayeva to‘y narxlarini ochiqladi: ijtimoiy tarmoqlarda bahslar boshlandi
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
“Dunyoning eng chiroyli qizi”ni hozir tanish qiyin
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
Aktyor Shahzod Sultonov uylanmoqda: to‘y jarayonidan ilk lavhalar (video)
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
San’atni eng mashhur davrida tark etgan Gulchehra Eshonqulova 45 yoshda
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekovning tadbirdagi raqsi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama uyg‘otdi
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
O‘zbek sahnasidagi eng talabgir uch yulduz: Munisa Rizayeva, Hamdam Sobirov...
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi
Shahnoza Mirziyoyevaning qizi Raniya Umarovaning Krishtianu Ronaldu bilan tushgan surati tarqaldi