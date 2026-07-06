Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdi

·0·Texno
Astronomlar Yerga yaqin masofadagi GJ 3378b super-Yer sayyorasini qayta oʻrganishdi

AQSHdagi Xobbi-Eberli teleskopi yordamida faoliyat yuritayotgan astronomlar Yerga nisbatan yaqin masofada joylashgan GJ 3378b ekzosayyorasining parametrlarini qayta koʻrib chiqishdi. Olingan yangi maʼlumotlar ushbu osmon jismi avval taxmin qilinganidan koʻra Yerga koʻproq oʻxshash boʻlishi mumkinligini koʻrsatmoqda. Bu kashfiyot koinotda hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan dunyolarni izlashda muhim qadam hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

GJ 3378b obyekti Yer sayyorasidan taxminan 25 yorugʻlik yili uzoqlikda, Jirafa yulduz turkumi yoʻnalishida joylashgan. U Somon yoʻli galaktikasida eng koʻp tarqalgan yulduz turi — qizil mitti yulduz atrofida aylanadi. Yangilangan maʼlumotlarga koʻra, sayyoraning massasi avval hisoblangandek Yer massasidan 5 baravar emas, balki taxminan 2,3 baravar koʻproq ekani aniqlandi.

Toshloq dunyo va yangilangan orbita

Massaning bunday aniqlanishi ilmiy jihatdan juda muhim. Sababi, 2,3 Yer massasiga ega boʻlgan GJ 3378b zich gaz qobigʻiga ega boʻlgan "mini-Neptun" emas, balki qattiq va toshloq yuzaga ega boʻlgan sayyora boʻlish ehtimoli yuqori. Shuningdek, olimlar uning orbita davrini ham aniqlashtirishdi: sayyora oʻz quyoshi atrofini 25 kunda emas, balki 21 kunda toʻliq aylanib chiqadi.

Ushbu tadqiqotda Habitable-zone Planet Finder (Yashash zonasi sayyoralarini qidiruvchi) asbobidan foydalanildi. Ushbu qurilma nurlanish tezligi usuli orqali ishlaydi: sayyora oʻz gravitatsiyasi bilan yulduzni biroz oʻziga tortganida, yulduzning spektrida kichik tebranishlar yuzaga keladi. Ushbu mikrosiljishlar orqali sayyoraning massasi va orbitasini yuqori aniqlikda hisoblash imkoniyati tugʻiladi.

Qizil mitti yulduzlar galaktikamizdagi yulduzlarning qariyb 70 foizini tashkil etadi. Ular sovuq va xira boʻlib, energiyasining katta qismini infraqizil diapazonda tarqatadi. Shu sababli, bunday tizimlardagi sayyoralarni oʻrganish koinotda hayot uchun yaroqli dunyolar qanchalik keng tarqalganini tushunishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kelajakdagi tadqiqotlar uchun ustuvor maqsad

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, maʼlumotlarni tekshirishda TESS va Gaia kosmik missiyalari hamda yer ustidagi boshqa kuzatuv stansiyalari natijalaridan ham foydalanilgan. Shunga qaramay, qizil mittilar atrofidagi hayot murakkab sharoitlarga duch kelishi mumkin: sayyoralar yulduzga juda yaqin joylashgani sababli kuchli radiatsiya va atmosfera yoʻqolishi xavfi mavjud.

Hozircha GJ 3378b hayot mavjud boʻlishi mumkin boʻlgan nomzod sayyora boʻlib qolmoqda. Biroq uning aniqlashtirilgan xususiyatlari keyingi avlod teleskoplari, jumladan James Webb kabi qurilmalar uchun ustuvor maqsadga aylantiradi. Kelajakda olimlar ushbu sayyora atmosferasini bevosita tahlil qilib, unda biomarkerlar — hayot belgilarini qidirishni rejalashtirmoqda.

AstronomiyaEkzosayyoraKoinotTadqiqotFan-Texnika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiThe Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiBugun, 12:57Xitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiXitoy koinotda Starlink bilan raqobatni kuchaytirmoqda: Qianfan loyihasining yangi bosqichiBugun, 11:57Agility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaAgility Robotics birjaga chiqmoqda: Gumanoid robotlar bozori yangi bosqichdaBugun, 11:22Xitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiXitoy yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi bosqichga chiqdi: Shanxayda yirik zavod quriladiBugun, 10:24Britaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBritaniyada termoyadroviy reaktorni oson taʼmirlashning inqilobiy usuli oʻylab topildiBugun, 09:26Sanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinSanoatda xavfsizlik inqilobi: Robotlar yaqinlashayotganini endi ovoz orqali his qilish mumkinBugun, 09:00
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi