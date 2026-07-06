Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdi
Xitoyning istiqbolli elektromobil ishlab chiqaruvchilaridan biri sanalgan Skywell brendi Buyuk Britaniya bozorida jiddiy inqirozga yuz tutdi. Brendning rasmiy importyori boʻlgan Innovation Automotive kompaniyasi oʻz faoliyatini kutilmaganda toʻxtatgani haqida eʼlon qildi. Bu voqea Xitoy avtomobil brendlarining Yevropa bozoriga kirib borish toʻlqinidagi ilk jiddiy muvaffaqiyatsizliklardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.
Autocar nashrining xabar berishicha, Skywell brendi Britaniya bozoriga 2024-yilning oxirida BE11 krossoveri bilan kirib kelgan edi. Biroq, oʻtgan vaqt mobaynida ushbu modelga boʻlgan talab kutilgan darajada boʻlmadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning iyun oyi brend uchun eng muvaffaqiyatli davr boʻlib, 64 ta avtomobil roʻyxatdan oʻtkazilgan. Bu koʻrsatkich brendning 2024 va 2025-yillardagi umumiy sotuvlaridan ham koʻproqdir, ammo bu oʻsish kompaniyani saqlab qolish uchun yetarli boʻlmadi.
Moliyaviy muammolar va strategik oʻzgarishlarInnovation Automotive vakillarining taʼkidlashicha, kompaniyaning yopilishi bevosita Skywell avtomobillarining sifati bilan bogʻliq emas. Asosiy sabab sifatida aksiyadorlarning Britaniya kabi yuqori raqobatli bozorda kurashish uchun zarur boʻlgan investitsiyalarni ajrata olmagani koʻrsatilmoqda. Kompaniya egalari endilikda oʻz eʼtiborini va sarmoyalarini Yaqin Sharq bozoriga qaratishni rejalashtirmoqda.
Hozirda Angliya va Uels boʻylab faoliyat yuritayotgan barcha 16 ta Skywell dilerlik markazlari importyorning yopilishi haqida ogohlantirilgan. Skywell brendi esa Britaniyada oʻz faoliyatini davom ettirish uchun zudlik bilan yangi hamkor qidirishga tushgan. Agar yangi importyor topilmasa, brend ushbu bozorni butunlay tark etishiga toʻgʻri keladi.
Mijozlarni nimalar kutmoqda?Avtomobil egalari uchun eng ogʻriqli masala — kafolat muddati va ehtiyot qismlar taʼminotidir. Innovation Automotive omborlarida Skywell modellari uchun yetarli miqdorda butlovchi qismlar mavjudligi aytilmoqda. Kompaniya ushbu zaxiralarni yangi egalariga sotish orqali mijozlarga servis xizmati koʻrsatishda davom etishni koʻzlamoqda. Biroq, DFSK brendi ostidagi furgonlar egalari uchun vaziyat ancha murakkab: EC35 elektr furgonlari uchun kafolat xizmatlari endi amal qilmasligi maʼlum qilindi.
Ushbu holat Xitoy avtobozori vakillari uchun oʻziga xos ogohlantirish qoʻngʻirogʻi boʻldi. Chery kabi brendlar Jaecoo 7 modeli bilan muvaffaqiyat qozonayotgan bir paytda, Great Wall Motor va Skywell kabi ishlab chiqaruvchilar Gʻarb bozorida oʻz oʻrnini topishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Britaniya bozoridagi ushbu oʻzgarishlar global avtomobil sanoatidagi raqobat naqadar shafqatsiz ekanini yana bir bor isbotladi.
…