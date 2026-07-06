Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdi

·21·Avto
Skywell brendi Britaniya bozorini tark etmoqda: Importyor faoliyatini toʻxtatdi

Xitoyning istiqbolli elektromobil ishlab chiqaruvchilaridan biri sanalgan Skywell brendi Buyuk Britaniya bozorida jiddiy inqirozga yuz tutdi. Brendning rasmiy importyori boʻlgan Innovation Automotive kompaniyasi oʻz faoliyatini kutilmaganda toʻxtatgani haqida eʼlon qildi. Bu voqea Xitoy avtomobil brendlarining Yevropa bozoriga kirib borish toʻlqinidagi ilk jiddiy muvaffaqiyatsizliklardan biri sifatida baholanmoqda. Bu haqda Autocar.co.uk xabar beradi.

Autocar nashrining xabar berishicha, Skywell brendi Britaniya bozoriga 2024-yilning oxirida BE11 krossoveri bilan kirib kelgan edi. Biroq, oʻtgan vaqt mobaynida ushbu modelga boʻlgan talab kutilgan darajada boʻlmadi. Statistik maʼlumotlarga koʻra, 2026-yilning iyun oyi brend uchun eng muvaffaqiyatli davr boʻlib, 64 ta avtomobil roʻyxatdan oʻtkazilgan. Bu koʻrsatkich brendning 2024 va 2025-yillardagi umumiy sotuvlaridan ham koʻproqdir, ammo bu oʻsish kompaniyani saqlab qolish uchun yetarli boʻlmadi.

Moliyaviy muammolar va strategik oʻzgarishlar

Innovation Automotive vakillarining taʼkidlashicha, kompaniyaning yopilishi bevosita Skywell avtomobillarining sifati bilan bogʻliq emas. Asosiy sabab sifatida aksiyadorlarning Britaniya kabi yuqori raqobatli bozorda kurashish uchun zarur boʻlgan investitsiyalarni ajrata olmagani koʻrsatilmoqda. Kompaniya egalari endilikda oʻz eʼtiborini va sarmoyalarini Yaqin Sharq bozoriga qaratishni rejalashtirmoqda.

Hozirda Angliya va Uels boʻylab faoliyat yuritayotgan barcha 16 ta Skywell dilerlik markazlari importyorning yopilishi haqida ogohlantirilgan. Skywell brendi esa Britaniyada oʻz faoliyatini davom ettirish uchun zudlik bilan yangi hamkor qidirishga tushgan. Agar yangi importyor topilmasa, brend ushbu bozorni butunlay tark etishiga toʻgʻri keladi.

Mijozlarni nimalar kutmoqda?

Avtomobil egalari uchun eng ogʻriqli masala — kafolat muddati va ehtiyot qismlar taʼminotidir. Innovation Automotive omborlarida Skywell modellari uchun yetarli miqdorda butlovchi qismlar mavjudligi aytilmoqda. Kompaniya ushbu zaxiralarni yangi egalariga sotish orqali mijozlarga servis xizmati koʻrsatishda davom etishni koʻzlamoqda. Biroq, DFSK brendi ostidagi furgonlar egalari uchun vaziyat ancha murakkab: EC35 elektr furgonlari uchun kafolat xizmatlari endi amal qilmasligi maʼlum qilindi.

Ushbu holat Xitoy avtobozori vakillari uchun oʻziga xos ogohlantirish qoʻngʻirogʻi boʻldi. Chery kabi brendlar Jaecoo 7 modeli bilan muvaffaqiyat qozonayotgan bir paytda, Great Wall Motor va Skywell kabi ishlab chiqaruvchilar Gʻarb bozorida oʻz oʻrnini topishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Britaniya bozoridagi ushbu oʻzgarishlar global avtomobil sanoatidagi raqobat naqadar shafqatsiz ekanini yana bir bor isbotladi.

SkywellElektromobilAvtobozorBritaniyaInnovation Automotive
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Avtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiAvtomobil bozorida keskin oʻsish: Elektr transporti savdosi rekord darajaga yaqinlashdiBugun, 15:28Xizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiXizmat avtomobili uchun soliqlarni kamaytirish yoʻllari: Elektromobillar davri keldiBugun, 13:21Toyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiToyota kompaniyasi Corolla Cross modelini Land Cruiser uslubida yangiladiBugun, 09:57Range Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaRange Rover Velar oʻrnini egallaydigan yangi avlod krossoveri taqdimotga tayyorlanmoqdaBugun, 09:21Tank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiTank 300 yangilandi: Oʻlchamlari boʻyicha hatto Tank 500 modelidan ham oʻzib ketdiBugun, 07:55AQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiAQSH avtomobil bozorida inqilob: Honda CR-V koʻp yillik yetakchi Ford F-150 ni ortda qoldirdiBugun, 05:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Cobalt savdosini jonlantirish uchun kredit shartlari yengillashtirildi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
Toyota ikkita dvigatelli va 700 ot kuchiga ega Camry modelini taqdim etdi
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BYD yangi flagman sedanini taqdim etdi: Mercedes-Benz S-Class’dan ham yirik
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
BMW vodorodli avtomobillar ishlab chiqarishda inqilobiy yechim topdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
AvtoVAZ yangilangan Lada Vesta 5.0 ishlab chiqarishni boshladi: Endi iqlim nazorati bilan
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Chery elektromobillar uchun umrbod kafolat eʻlon qildi: Xitoyda yangi xavfsizlik davri
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Hyundai yangi avlod Elantra sedanini taqdim etdi: Dizayn va texnologiyada inqilob
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi
Lada Azimut krossoverlari sinovlardan soʻng AvtoVAZ zavodiga qaytarildi