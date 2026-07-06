Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?

·22·Jamiyat
Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?

O‘zbekistonda haydovchi va old o‘rindiqdagi yo‘lovchi avtomobil harakatini boshlashdan oldin xavfsizlik kamarini taqishi shart. Biroq qonunchilikda ayrim shaxslar va vaziyatlar uchun bu talabdan istisnolar ham belgilangan.

Qoida konstruksiyasida xavfsizlik kamari nazarda tutilgan barcha transport vositalariga taalluqli.

12 yoshgacha bo‘lgan bolalarga istisno bor

Avtomobilning orqa o‘rindig‘ida o‘tirgan 12 yoshgacha bo‘lgan bolalar xavfsizlik kamarini taqish majburiyatidan ozod etilgan.

Biroq bu bolaning xavfsizligiga e’tibor bermaslik mumkin degani emas. Uni yoshi va vazniga mos maxsus bolalar o‘rindig‘i yoki boshqa ushlab turuvchi vositalardan foydalangan holda tashish xavfni kamaytiradi.

Homilador ayollar va ayrim bemorlar

Homilador ayollarga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat berilgan.

Shuningdek, sog‘lig‘i tufayli kamardan foydalana olmaydigan bemorlar ham ushbu talabdan ozod etiladi. Bunda insonning tibbiy holati xavfsizlik kamarini taqishga to‘sqinlik qilishi nazarda tutiladi.

Instruktorlarga ham ruxsat berilgan

O‘quvchi o‘quv-mashq transport vositasini boshqarayotgan vaqtda amaliy mashg‘ulot instruktori xavfsizlik kamarini taqmasligi mumkin.

Bu istisno avtomototransport yoki shahar elektr transportini boshqarishni o‘rgatuvchi instruktorlarga tegishli.

Maxsus xizmat transportlari

Xizmat vazifasini bajarayotgan ayrim maxsus transport vositalari haydovchilari va yo‘lovchilariga ham kamar taqmaslikka ruxsat etiladi.

Bunday transport:

  • ko‘k yoki qizil yaltiroq mayoqcha bilan jihozlangan;

  • maxsus rangli bo‘yoq sxemasiga ega;

  • tegishli xizmat yozuvlari tushirilgan bo‘lishi kerak.

Istisno faqat ular xizmat vazifasini bajarayotgan vaqtda amal qiladi.

Qolganlar uchun kamar taqish majburiy

Yuqoridagi holatlardan tashqari, transport vositasi haydovchisi va old o‘rindiqdagi yo‘lovchi xavfsizlik kamarini taqishi shart.

Bu talab oddiy rasmiyatchilik emas. Kamar yo‘l-transport hodisasi vaqtida og‘ir jarohatlanish va halok bo‘lish xavfini kamaytirishga qaratilgan. Shuning uchun avtomobilni harakatga keltirishdan oldin bir necha soniya ajratib, kamarni taqish eng oddiy, ammo eng muhim xavfsizlik choralaridan biridir.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlariBugun, 13:18Bekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildiBekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildiBugun, 13:09Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?Bugun, 13:05Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Bugun, 12:08Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Bugun, 11:36Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiMagistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi