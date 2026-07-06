Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?

·32·Jamiyat
Inson vafot etsa, uning Facebook va Instagram sahifasi nima bo‘ladi?

Odam hayotdan ko‘z yumsa, uning ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi darhol yo‘qolmaydi. Suratlar, videolar, qoldirilgan izohlar va boshqa ma’lumotlar platformada yillar davomida saqlanishi mumkin. Shu sabab so‘nggi yillarda «raqamli meros» tushunchasi ko‘proq muhokama qilinmoqda.

Tarmoqlarda har kuni 8 mingga yaqin Facebook foydalanuvchisi vafot etishi, bu har ikki daqiqada 11 kishini tashkil qilishi haqidagi raqamlar uchraydi. Matematik jihatdan 11 kishi har ikki daqiqada degani bir sutkada 7 920 kishi bo‘ladi. Ammo bu Metaning hozirgi rasmiy hisoboti emas, balki avvalgi yillarda keltirilgan taxminiy ko‘rsatkichdir.

Facebookda vafot etgan foydalanuvchilar soni qachon tiriklardan oshib ketishi haqidagi eng ko‘p tilga olinadigan tadqiqot 2019 yilda e’lon qilingan. Oksford internet instituti olimlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining o‘lim ko‘rsatkichlari va Facebookning 2018 yildagi auditoriya ma’lumotlaridan foydalangan.

Tadqiqotda ikki xil ssenariy ko‘rilgan. Agar Facebookga yangi odamlar umuman qo‘shilmasa, marhum foydalanuvchilar profili 2070 yillar atrofida tiriklarnikidan ko‘payishi mumkin. Agar platforma o‘sishda davom etsa, bunday nuqta keyinroq keladi, ammo 2100 yilgacha vafot etgan foydalanuvchilarga tegishli profillar soni 4,9 milliarddan ortishi ehtimoli bor.

Shuning uchun 2050 yilni aniq chegara sifatida ko‘rsatish ishonchli emas. Bundan tashqari, tadqiqot asosan Facebook haqida bo‘lgan. Instagramda ham xotira profillari mavjud, lekin u yerda marhumlar soni qaysi yilda tirik foydalanuvchilardan oshib ketishi bo‘yicha ushbu tadqiqot aniq prognoz bermagan.

Meta qoidalariga ko‘ra, vafot etgan insonning Facebook akkaunti yaqinlarining murojaatidan keyin xotira sahifasiga aylantiriladi. Bunday akkaunt himoyalanadi va unga hech kim oddiy tartibda kira olmaydi. Do‘stlar va oila a’zolari esa sahifadagi xotiralarni ko‘rishda davom etadi.

Foydalanuvchi oldindan ishonchli shaxsni merosxo‘r aloqa sifatida tanlashi mumkin. U xotira yozuvini yuqoriga mahkamlash, yangi do‘stlik so‘rovlariga javob berish va profil suratini almashtirish kabi cheklangan huquqlarga ega bo‘ladi. Ammo shaxsiy xabarlarni o‘qiy olmaydi.

Yaqin qarindoshlar tegishli hujjatlarni taqdim etib, akkauntni butunlay o‘chirishni ham so‘rashi mumkin. Instagramda ham o‘limni tasdiqlovchi manba taqdim etilsa, profil xotira sahifasiga aylantiriladi.

Internetda qolgan ma’lumotlar keyinchalik oila uchun xotira, tadqiqotchilar uchun tarixiy manba yoki huquqiy masalaga aylanishi mumkin. Oksford tadqiqotchilari milliardlab profillarni faqat xususiy kompaniya tasarrufida saqlash axloqiy va siyosiy savollarni keltirib chiqarishini ta’kidlagan. Ular raqamli merosni boshqarishda oilalar, tarixchilar, qonun chiqaruvchilar va platformalar manfaatini hisobga oladigan tartib zarurligini aytgan.

Bugun joylangan oddiy surat yoki izoh yillar o‘tib insondan qolgan asosiy raqamli xotiralardan biriga aylanishi mumkin. Shuning uchun ijtimoiy tarmoqdagi sahifa taqdirini oldindan belgilab qo‘yish ham shaxsiy ma’lumotlarga munosabatning bir qismiga aylanmoqda.

FacebookInstagramRaqamli merosXotira sahifasiMetaIjtimoiy tarmoqlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlari“Malibu bolani 100 metr sudrab ketgan” – Andijondagi fojia tafsilotlariBugun, 13:18Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?Xavfsizlik kamarini kimlar taqmasligi mumkin?Bugun, 13:16Bekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildiBekobodda 150 mln so‘mlik tovarlarni yashirincha olib kirishga urinish fosh etildiBugun, 13:09Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Tashkent City'da jaziramada dekorativ hovuzga tushib cho‘milgan ikki erkak muhokama markazida! (video)Bugun, 12:08Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Andijonda soxta cheklar orqali 38,3 mlrd so‘m talon-toroj qilindi...Bugun, 11:36Magistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiMagistraturaga qabul boshlandi: hujjatlar onlayn topshiriladiBugun, 11:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Bog‘chada bolalarga banan faqat surat uchun berilib, so‘ng qaytarib olindi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Samarqandda O‘zbekiston bayrog‘i rangiga bo‘yalgan ho‘kiz muhokama markaziga chiqdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi