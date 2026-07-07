8 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladi

·27·Jamiyat
8 iyul kuni Yunusobodning ayrim hududlarida gaz o‘chiriladi

Yunusobod tumani 10-mavzesidagi yuqori bosimli gaz taqsimlash punktida ta’mir ishlari olib boriladi. Shu munosabat bilan 8 iyul kuni soat 09:00 dan 19:00 gacha tumanning qator hududlarida gaz ta’minoti vaqtincha to‘xtatiladi.

Gazsiz qoladigan hududlar:

• Yunusobod 2–19-mavzelari
• «Anorzor», «Shahriston», «Kulolqo‘rg‘on», «Yo‘lariqa», «Turkiston», «Bobodehqon», «Oqtepa», «Obod», «Posira», «Otchopar 1» va «Otchopar 2» mahallalari
• Registon, Mirzaahmedova, Moyqo‘rg‘on, Binkat va Bog‘ishamol ko‘chalari

Shuningdek, tumandagi 8 ta avtomobillarga gaz to‘ldirish kompressor shoxobchasi hamda kichik va o‘rta biznes korxonalarida ham gaz ta’minoti cheklanadi.

Quyidagi mahallalarda esa gaz bosimi pasayishi mumkin:

• «Yunusobod»
• «Posira»
• «Xiyobontepa»
• «Bodomzor»
• «Shivli»
• «Firdavsiy»
• «Yangitarnov»
• «M. Ulug‘bek»
• «Buyuk Turon»
• «Bo‘zsuv»
• «Iftixor»
• «Jomiy»
• «To‘raqo‘rg‘on»
• «Yangiariq»
• «Usta Shirin»

Ta’mir ishlari yakunlangach, gaz ta’minoti qayta tiklanadi.

YunusobodGaz ta’minotiToshkentAnorzorBodomzorTa’mir ishlari
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...Bo‘stonliqda quduqqa tushib ketgan fuqaro qutqarildi...Kecha, 16:38Sirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiSirdaryo havzasidagi har ikkinchi baliqda mikroplastik aniqlandiKecha, 15:25Oila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiOila yarashdi: Uch nafar farzand ota-onasi bilan ulg‘ayadiKecha, 15:131 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?1 iyuldan qaysi hujjatlar elektron tekshiriladi?Kecha, 14:41MIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiMIB: Garovdagi maxsus texnikalar kredit qarzi sababli xatlandiKecha, 14:26Namanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiNamanganda 27 nafar bolaga noqonuniy diniy ta’lim bergan shaxs aniqlandiKecha, 14:12
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
O‘zbekistonda noodatiy sariq tarvuzlar ommalashmoqda
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi
Toshkent viloyatida 38 ming dollarlik firibgarlik aniqlandi