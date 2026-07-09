Toshkentda kanalda ikki kishi cho‘kib ketdi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkentda Milliy gvardiyaning 21 yoshli harbiy xizmatchisi ayolni qutqarishga harakat qilgan vaqtda vafot etdi.
Voqea «Xotira xiyoboni» yodgorlik majmuasi yaqinidagi kanalda yuz bergan. Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, ayol suvga tushib ketgan. Harbiy xizmatchi uni qirg‘oqqa olib chiqish uchun suvga kirgan.
Ammo kanaldan o‘tayotgan kuchli oqim va girdob vaziyatni og‘irlashtirgan. Ular suvdan mustaqil chiqib keta olmagan.
Keyinchalik qidiruv ishlari natijasida har ikki fuqaroning jasadi topilgan. Jasadlar o‘sha kunning o‘zida aniqlangani aytilmoqda.
Hozircha voqeaning boshqa tafsilotlari ma’lum qilinmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…