Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdi
O‘zbekiston Madaniyat vazirligi tizimida jiddiy kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. O‘zbekiston prezidentining tegishli qarorlari bilan vazirning to‘rt nafar o‘rinbosari «boshqa ishga o‘tishi» munosabati bilan lavozimidan ozod etildi va ularning o‘rniga yangi rahbarlar tayinlandi.
Yangi tayinlanganlar orasida taniqli rejissyor, san’at olamiga mashhur sulola vakili va sohaning tajribali mutaxassislari bor. Zamin.uz vazirlikdagi yangi tayinlovlar tafsilotlarini taqdim etadi.
Kimlar lavozimidan ozod etildi?
Prezident qarorlariga asosan quyidagi rahbarlar madaniyat vaziri o‘rinbosarligidan ketdi:
Bahodir Ahmedov (vazirning birinchi o‘rinbosari);
Avazxon Tojixonov (vazirning birinchi o‘rinbosari);
Murodjon Majidov (vazir o‘rinbosari);
Yusufjon Usmonov (vazir o‘rinbosari).
Yangi tayinlangan birinchi o‘rinbosarlar kimlar?
Vazirlikning eng mas’uliyatli lavozimlariga quyidagi shaxslar loyiq ko‘rildi:
1. Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev — madaniyat vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.
Ma’lumot: U sobiq madaniyat vaziri, marhum Baxtiyor Sayfullayevning o‘g‘li hisoblanadi. Nodirbek Sayfullayev faoliyati davomida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti rektori (2019-2022), Prezident administratsiyasi madaniyat va san’atni rivojlantirish shu’basi mudiri (2022-2024) bo‘lib ishlagan. Tayinlovga qadar u O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori sifatida ishlab kelayotgan edi.
2. Jahongir Odilxo‘jayevich Ahmedov — madaniyat vazirining birinchi o‘rinbosari – vazirlik huzuridagi Kinematografiya agentligi direktori lavozimiga tayinlandi.
Ma’lumot: Taniqli rejissyor Jahongir Ahmedov 2023 yil dekabridan Prezident administratsiyasida ijodiy tashkilotlar va kinematografiya sohasini rivojlantirish shu’basi yetakchi inspektori, 2025 yil mayidan esa Bolalar kontentini rivojlantirish markazi direktori sifatida ishlab kelayotgandi. U yangi lavozimda 2024 yil yozidan buyon Kinematografiya agentligiga rahbarlik qilib kelgan Shuhrat Rizayevning o‘rnini egalladi.
Vazirning yangi o‘rinbosarlari
Vazirlik tizimidagi qolgan ikki bo‘sh o‘rinbosarlik lavozimi ham tajribali kadrlar bilan to‘ldirildi:
Odiljon Abdug‘aniyevich Abduqahorov — madaniyat vazirining o‘rinbosari etib tayinlandi. U 2017–2020 yillarda «O‘zbekkonsert» davlat muassasasiga rahbarlik qilgan, keyinroq vazirlik huzuridagi xalqaro festivallar direksiyasi rahbari bo‘lgan va 2025 yil martida yana «O‘zbekkonsert» rahbarligiga qaytgan edi.
Sanjar Baxtiyorovich Bobojonov — madaniyat vaziri o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi. U muqaddam vazirlikning tahliliy nazorat boshqarmasi boshlig‘i, Prezident administratsiyasida madaniyat va san’atni rivojlantirish shu’basi mas’ul xodimi hamda Prezidentning madaniyat bo‘yicha vakili bo‘linmasining bosh inspektori lavozimlarida faoliyat yuritgan.
Madaniyat vazirligining yangi rahbariyat tarkibi (Qisqacha jadval)
F.I.Sh.
Yangi egallagan lavozimi
Tayinlovga qadar ishlagan joyi
Nodirbek Sayfullayev
Vazirning birinchi o‘rinbosari
O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori
Jahongir Ahmedov
Vazirning birinchi o‘rinbosari — Kinematografiya agentligi direktori
Bolalar kontentini rivojlantirish markazi direktori
Odiljon Abduqahhorov
Madaniyat vazirining o‘rinbosari
«O‘zbekkonsert» davlat muassasasi rahbari
Sanjar Bobojonov
Madaniyat vazirining o‘rinbosari
Prezidentning madaniyat bo‘yicha vakili bo‘linmasi bosh inspektori
Ushbu yirik kadrlar almashinuvi mamlakat madaniyat, san’at va milliy kinematografiya sohasini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi kutilmoqda.
…