Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdi

·27·Jamiyat
Madaniyat vazirligida yirik kadrlar rotatsiyasi: To‘rt nafar o‘rinbosar almashdi

O‘zbekiston Madaniyat vazirligi tizimida jiddiy kadrlar o‘zgarishi yuz berdi. O‘zbekiston prezidentining tegishli qarorlari bilan vazirning to‘rt nafar o‘rinbosari «boshqa ishga o‘tishi» munosabati bilan lavozimidan ozod etildi va ularning o‘rniga yangi rahbarlar tayinlandi.

Yangi tayinlanganlar orasida taniqli rejissyor, san’at olamiga mashhur sulola vakili va sohaning tajribali mutaxassislari bor. Zamin.uz vazirlikdagi yangi tayinlovlar tafsilotlarini taqdim etadi.

Kimlar lavozimidan ozod etildi?

Prezident qarorlariga asosan quyidagi rahbarlar madaniyat vaziri o‘rinbosarligidan ketdi:

  • Bahodir Ahmedov (vazirning birinchi o‘rinbosari);

  • Avazxon Tojixonov (vazirning birinchi o‘rinbosari);

  • Murodjon Majidov (vazir o‘rinbosari);

  • Yusufjon Usmonov (vazir o‘rinbosari).

Yangi tayinlangan birinchi o‘rinbosarlar kimlar?

Vazirlikning eng mas’uliyatli lavozimlariga quyidagi shaxslar loyiq ko‘rildi:

1. Nodirbek Baxtiyorovich Sayfullayev — madaniyat vazirining birinchi o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi.

  • Ma’lumot: U sobiq madaniyat vaziri, marhum Baxtiyor Sayfullayevning o‘g‘li hisoblanadi. Nodirbek Sayfullayev faoliyati davomida Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti rektori (2019-2022), Prezident administratsiyasi madaniyat va san’atni rivojlantirish shu’basi mudiri (2022-2024) bo‘lib ishlagan. Tayinlovga qadar u O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori sifatida ishlab kelayotgan edi.

2. Jahongir Odilxo‘jayevich Ahmedov — madaniyat vazirining birinchi o‘rinbosari – vazirlik huzuridagi Kinematografiya agentligi direktori lavozimiga tayinlandi.

  • Ma’lumot: Taniqli rejissyor Jahongir Ahmedov 2023 yil dekabridan Prezident administratsiyasida ijodiy tashkilotlar va kinematografiya sohasini rivojlantirish shu’basi yetakchi inspektori, 2025 yil mayidan esa Bolalar kontentini rivojlantirish markazi direktori sifatida ishlab kelayotgandi. U yangi lavozimda 2024 yil yozidan buyon Kinematografiya agentligiga rahbarlik qilib kelgan Shuhrat Rizayevning o‘rnini egalladi.

Vazirning yangi o‘rinbosarlari

Vazirlik tizimidagi qolgan ikki bo‘sh o‘rinbosarlik lavozimi ham tajribali kadrlar bilan to‘ldirildi:

  • Odiljon Abdug‘aniyevich Abduqahorov — madaniyat vazirining o‘rinbosari etib tayinlandi. U 2017–2020 yillarda «O‘zbekkonsert» davlat muassasasiga rahbarlik qilgan, keyinroq vazirlik huzuridagi xalqaro festivallar direksiyasi rahbari bo‘lgan va 2025 yil martida yana «O‘zbekkonsert» rahbarligiga qaytgan edi.

  • Sanjar Baxtiyorovich Bobojonov — madaniyat vaziri o‘rinbosari lavozimiga tayinlandi. U muqaddam vazirlikning tahliliy nazorat boshqarmasi boshlig‘i, Prezident administratsiyasida madaniyat va san’atni rivojlantirish shu’basi mas’ul xodimi hamda Prezidentning madaniyat bo‘yicha vakili bo‘linmasining bosh inspektori lavozimlarida faoliyat yuritgan.

Madaniyat vazirligining yangi rahbariyat tarkibi (Qisqacha jadval)

F.I.Sh.

Yangi egallagan lavozimi

Tayinlovga qadar ishlagan joyi

Nodirbek Sayfullayev

Vazirning birinchi o‘rinbosari

O‘zbekiston davlat san’at va madaniyat instituti rektori

Jahongir Ahmedov

Vazirning birinchi o‘rinbosari — Kinematografiya agentligi direktori

Bolalar kontentini rivojlantirish markazi direktori

Odiljon Abduqahhorov

Madaniyat vazirining o‘rinbosari

«O‘zbekkonsert» davlat muassasasi rahbari

Sanjar Bobojonov

Madaniyat vazirining o‘rinbosari

Prezidentning madaniyat bo‘yicha vakili bo‘linmasi bosh inspektori

Ushbu yirik kadrlar almashinuvi mamlakat madaniyat, san’at va milliy kinematografiya sohasini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi kutilmoqda.

O'zbekistonНодирбек СайфуллаевJahongir AhmedovZamin.uz
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldi"Kechir" yozuvli avtomobil ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo‘ldiBugun, 17:02Aviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiAviasozlar ko‘chasida harakat vaqtincha cheklanadiBugun, 15:53Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Ichki ishlar xodimi ajoyib jonli ijrosi bilan tarmoqlarda tinglovchilar olqishiga sazovor bo‘ldi (video)Bugun, 13:02Ilonning baliq bilan kurashi barchani hayratga soldi (video)Ilonning baliq bilan kurashi barchani hayratga soldi (video)Bugun, 13:02«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...«Gazchilar» ovi: Vodiyda firibgar mas’ullar birin-ketin qo‘lga tushdi...Bugun, 11:30Bektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBektemirda kripto-botlar orqali narkosavdo qilgan fuqaro ushlandiBugun, 11:10
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Dinozavrlar davridan qolgan noyob jonzot Buxoroda paydo bo‘ldi
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Isfandiyor haqida BBC va CNN ham material tayyorlamoqda
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Buxoroda IELTS'dan 8 ball olgan 15 yoshli qiz fojiali tarzda vafot etdi
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Toshkent avtobusida axloqsiz harakatlar qilgan erkak ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
Yashnobodda beton plita bosib qolgan 25 yoshli ishchi vafot etdi
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
“Xiyonat ustida ushladi” - Sevgilisi uchun sovg‘a olib kelgan mushuk internet yulduziga aylandi (video)
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkentda dahshatli to‘qnashuv: Lacetti zarbadan ikkiga bo‘linib ketdi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi
Toshkent tirbandligida mo‘jiza: chaqaloq tez yordam mashinasida tug‘ildi